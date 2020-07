Rostock/Schwerin

Endlich Urlaub! Sonnenschutz, Badesachen, Notfallapotheke – die Koffer sind gepackt und die Reise kann losgehen. Der Sommerurlaub ruft und viele Besucher lockt es an die Ostsee. Aber auch die Sehnsucht nach unberührter Natur und kultureller Tradition wird im Urlaubsland Mecklenburg-Vorpommern gestillt. Etliche Sehenswürdigkeiten laden zum Entdecken ein – da fällt die Auswahl schwer. Am liebsten würde man sie alle besuchen.

Doch welche Sehenswürdigkeiten in MV müssen Sie wirklich gesehen haben? Die OZ hat eine Top Fünf zusammengestellt und verrät außerdem noch ein paar Geheimtipps.

Das sind die Top 5:

Leuchtturm in Warnemünde

Der Leuchtturm an der Warnemünder Promenade. Quelle: Jana Hobe

Mehr als nur ein tolles Fotomotiv: Der historische Leuchtturm im Ostseebad Warnemünde. Er ist gleichzeitig das Wahrzeichen der kleinen Ortes und von fast jedem Punkt aus zu sehen. Direkt am Hafen gelegen, bietet er einen einzigartigen Ausblick auf das Meer und den umliegenden Ort.

Für viele ist der 37 Meter hohe Turm ein absolutes Muss bei Besichtigungen. Im 19. Jahrhundert wurde der Leuchtturm aus glasiertem, weißem Gestein erbaut. Normalerweise kann man die 135 Treppenstufen auch selbst erklimmen, aber auf Grund der geltenden Hygiene- und Abstandsregeln hat sich der Leuchtturmverein Warnemünde dazu entschieden, die Eröffnung vorerst noch zu verschieben.

Schweriner Schloss

Wie ein Märchenschloss strahlt das Schweriner Schloss in hellem Gemäuer. Quelle: Jana Hobe

Das Schweriner Schloss liegt im Herzen der Landeshauptstadt auf einer kleinen Seeinsel. Bei einer Besichtigung des Schlosses von innen kann man die charakteristische Atmosphäre des 19. Jahrhunderts auf sich wirken lassen.

Möglich ist das immer von dienstags bis donnerstags, 10 Uhr bis 18 Uhr. Die Eintrittspreise wurden als Folge der Corona-Krise auf sechs Euro (ermäßigt 4,50 Euro) reduziert. Es gelten besondere Hygiene- und Abstandsregeln vor Ort – unter anderem muss eine Maske getragen werden. Der Schlosspark ist durchgehend geöffnet, während der Burggarten bei Dämmerung geschlossen wird.

Vogelpark Marlow

Die Lori-Anlage im Vogelpark Marlow. Quelle: Franzi Haase

Ob Kakadus, Uhus oder Pelikane – im Vogelpark Marlow gibt es viele interessante Vogelarten zum Anschauen, Anfassen und Füttern. Auch Tier- und Flugshows begeistern die Zuschauer. Wer möchte, kann bei der Fütterung der Tiere dabei sein.

Kosten: 25 Euro. Der Park öffnet seine Türen täglich von 10 Uhr bis 19 Uhr für Besucher. Erwachsene müssen für eine Eintrittskarte 14,90 Euro bezahlen, Ermäßigungsberechtigte und Kinder zahlen 10,90 Euro. Auch Hunde dürfen gegen einen Aufpreis von fünf Euro mit in den Park genommen werden. Parkplätze und Übernachtungsmöglichkeiten sind ebenfalls in direkter Nähe.

Kreidefelsen auf Rügen

Kreidefelsen im Nationalpark Jasmund Quelle: TZR/Christian Thiele

Die gigantischen, weißen Kreidefelsformationen der Insel Rügen scheinen die Menschen magisch anzuziehen. Die Klippenküste erstreckt sich über 15 Kilometer und gehört dem Nationalpark Jasmund an.

Von weitläufigen Wäldern und Wasser umgeben, können Besucher sich auf viele Wanderwege durch die Natur freuen. Im Nationalpark kann außerdem der berühmteste Felsvorsprung – der Königsstuhl – bewundert werden. Das Gelände ist von vielen, grünen Buchen bewachsen: sie gehören zum UNESCO Weltnaturerbe. Parkplätze und Busse ermöglichen den Besuchern einen leichteren Zutritt.

Ozeaneum Stralsund

Meeresschildkröte und Doktofisch im Ozeanum Quelle: Anke Neumeister

Einen Einblick in faszinierende Unterwasserwelten bieten die Aquarien des Ozeaneums der Hansestadt Stralund. Im besucherstärksten Museum Mecklenburg-Vorpommerns kann man das Leben der Tiere im Wasser beobachten. Neugierige Gäste finden dazu zahlreiche Informationen, um den Wissensdurst zu stillen.

Das Meeresmuseum in der Altstadt hat täglich von 9.30 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Für ein Ticket müssen Erwachsene 17 Euro (ermäßigt 12 Euro) und Kinder acht Euro bezahlen. In der Nähe des Museums befindet sich ein Parkhaus. Die Hygiene- und Abstandsregeln zu Corona-Zeiten erfordern einen Mindestabstand von 1,50 Metern zu anderen Gästen sowie das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Führungen entfallen aktuell.

Das sind die Geheimtipps :

Gespensterwald Nienhagen

Der Gespensterwald in Nienhagen. Quelle: Cortina Strietz

„Gespensterwald“ wird der Mischwald im Westen des Ostseebads Nienhagen nur von den Einheimischen genannt. Das 180 Hektar große Naturschutzgebiet vereint Eichen, Eschen und Buchen. Aber was verhalf ihm zu seinem Unheil verheißenden Namen? Es sind die ungewöhnlichen Formen der Bäume, die dem Wald bei Dämmerung einen so mysteriösen Touch verleihen.

Wer sich mit eigenen Augen überzeugen will, der kann den Wald an der Steilküste leicht über den Europäischen Rad- und Wanderweg E9 erreichen. Wer mit dem Auto anreist, findet die Waldung nahe des Parkplatzes am westlichen Ortsausgang.

Warnowtal-Rundweg bei Karnin

Das Warnowtal in Mecklenburg Quelle: Cortina Strietz

Ein abwechslungsreiches Abenteuer kann man erleben, wenn man sich auf den Warnowtal-Rundweg begibt. Die Wanderer finden dort pure Natur in einem Mix aus Blumenwiesen, Waldpfaden und steilen Ufern. Die Warnow ist bekannt für seine Wandlungsfähigkeit, die man auf solch einer Tour entdecken kann.

Ob kurze Gräben oder lange Bäche, mal ruhiges Plätschern oder tosendes Treiben – bei diesem Ausflug dürfte keine Langweile aufkommen. Besonders nicht bei gutem Wetter und einem Abstecher in die kühlen Gewässer. Beachtliche 230 Kilometer beträgt die Gesamtlänge der Tour.

Rundgang mit dem Rostocker Henker

Tobias Hamann als Rostocker Henker Quelle: OZ

Geschichtsfans aufgepasst: Jeden Sonnabend führt Euch der Rostocker Henker durch die Orte seiner Tätigkeit. Aus seiner düsteren Perspektive bringt er den lauschenden Ohren etwas von der Geschichte Rostocks näher. Wer also etwas über mittelalterliche Foltermethoden und Todesarten erfahren möchte, für den könnte dieser Rundgang das Richtige sein.

Die Führung kostet 7,50 Euro pro Person, für Kinder sind es 6 Euro. Bis zu einem Alter von zwölf Jahren dürfen Kinder ihre Eltern kostenlos begleiten.

Baumwipfelpfad auf Rügen

Entdeckungen auf dem Baumwipfelpfad. Quelle: Naturerbe Zentrum Rügen

Flora und Fauna lassen sich auf dem Baumwipfelpfad auf Rügen aus luftigen Höhen bestaunen. Zwischen 4 und 17 Metern hoch über dem Waldboden windet sich der Pfad durch die Baumkronen und sorgt für einen außergewöhnlichen Ausblick. Das Highlight: Eine 40 Meter hohe Aussichtsplattform, die dem Nest des einheimischen Seeadlers nachempfunden wurde.

Der Pfad befindet sich im Ostseebad Binz und ist täglich von 9.30 Uhr bis 19 Uhr geöffnet. Für Erwachsene liegt der Eintritt bei zwölf Euro (ermäßigt zehn Euro), für Kinder bei neun Euro. Aufgrund der niedrigen Steigung ist der schwebende Waldpfad auch für Rollstühle und Kinderwagen geeignet.

Achterwasser auf Usedom

Kitesurfen auf dem Achterwasser Quelle: Selina Schöne

Eine Lagune, die in der Ostsee mündet und viele Menschen zu Erholung und Entspannung in die Region zieht. Das Achterwasser ist Usedoms wichtigstes Haffgewässer. Es bietet den Besuchern kleine, abgelegene Strandabschnitte an der Steilküste und eignet sich gut zum Surfen und Segeln. Hier findet derjenige, der Ruhe und Idylle sucht.

Besonders lohnen sich lange Spaziergänge und Bootsfahrten. Zur Abkühlung empfiehlt sich auch ein Sprung in das „Lassansche Wasser“ – dem mittelalterlichen Namen des Gewässers.

Von Anna-Katharina Fischer/ Ostsee-Zeitung