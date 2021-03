Vater 100 wird: Sohn darf auf Usedom übernachten – trotz Beherbergungsverbot

Bonn/Zempin

100 Jahre müssen doch gefeiert werden. Aber in Corona-Zeiten ist das für Herbert Tröger und seine Familie gar nicht so einfach. Kontaktbeschränkung und Übernachtungsverbot – keine guten Begleitumstände, um am 22. März im Pflegeheim Zempin den runden Geburtstag mit den Liebsten zu begehen.

Seit zwei Jahren lebt der Karlshagener im Heim. Seine Frau ist vor zwei Jahren verstorben. Die Kinder wohnen in Berlin und Schleswig-Holstein. Und in der Nähe von Bonn. Da ist sein Jüngster, Martin Tröger, zu Hause. „Ich will meinen Vater auf jeden Fall besuchen. Einreisen darf ich auch, weil ich zur Kernfamilie gehöre“, sagt Tröger.

Knapp 800 Kilometer bis Usedom

Soweit so gut. Sein Problem sind die knapp 800 Kilometer, die zwischen ihm und Usedom liegen und eine geschätzte Fahrzeit mit dem Auto von gut sieben Stunden. „Ich müsste am gleichen Tag MV wieder verlassen, weil ich keine Unterkunft bekomme“, so der 49-Jährige.

In Deutschland gelten momentan besondere Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus. Reisen aus anderen Bundesländern nach Mecklenburg-Vorpommern sind nur in Ausnahmefällen möglich. Der Besuch eines Mitgliedes der Kernfamilie ist so eine Ausnahme. Da der Vater aber im Pflegeheim lebt, müsste sich der Sohn eine andere Übernachtungsmöglichkeit suchen.

Dagegen spricht aber die aktuelle Landesverordnung. Eine Beherbergung zum Zwecke des Familienbesuchs oder aus touristischen Zwecken ist verboten. „Das ist so ein Wahnsinn. Wo ist das Problem, wenn man einen negativen Schnelltest vorweisen könnte? Diese Regelung macht mir einen Strich durch die Rechnung“, beklagt er. Am Bürgertelefon des Landkreises Vorpommern-Greifswald wurde er auf das Übernachtungsverbot hingewiesen.

Ausnahmeregelung: Bonner darf übernachten

Martin Tröger wandte sich an die „Ostsee-Zeitung“. Nun darf er für den Geburtstag seines Vaters schon mal einen kleinen Koffer packen. Aus der Schweriner Staatskanzlei heißt es nämlich auf Nachfrage: „Zu solchen besonderen Anlässen tritt eine Ausnahmeregelung in Kraft, da hier nicht nur der Besuch der Kernfamilie im Vordergrund steht, sondern vor allem die Wahrnehmung einer moralischen Verpflichtung. Er kann selbstverständlich seinen Vater an seinem 100. Geburtstag besuchen und dafür eine Nacht in Mecklenburg-Vorpommern übernachten.“

Weder für die Einreise noch für die Übernachtung werde ein negatives Testergebnis benötigt, heißt es aus Schwerin. Es sei denn, die Beherbergungsstätte fordert ein negatives Testergebnis von seinen Gästen. „Jedoch wird er beim Betreten des Pflegeheimes einen Corona-Test durchführen müssen“, so die Sprecherin.

„Das ist ja großartig“, sagt der Rand-Bonner, der bei der Bundeswehr beschäftigt ist. Im Februar 2020 habe er das letzte Mal seinen Vater gesehen. „Wegen der Pandemie ist schon der 99. Geburtstag ausgefallen. Mein Vater hat bis jetzt gekämpft. Im Dezember hat er noch eine schwere Corona-Erkrankung durchgemacht. Da sah es schlecht aus. Er ist ein Kämpfer und hat sich wieder erholt, immer mit dem Ziel, an seinem 100. Geburtstag seine Familie noch einmal zu sehen“, sagt Tröger.

Umarmung ist das Geschenk

Ob auch seine Geschwister an dem Tag kommen, weiß er noch nicht. Die Heimleitung in Zempin würde sich dagegen nicht aussprechen, „wenn es das aktuelle Geschehen hergibt. Ich bin bereit, Ausnahmen zu gewähren“, sagt Heimleiterin Mandy Rothe. „Besuche sind möglich. In der Regel ist es eine feste Kontaktperson. Zumeist sind die Angehörigen eine Stunde hier. Wir haben im Haus Bereiche, wo die Bewohner besucht werden können.“

Sie bezeichnet Herbert Tröger als ein „Stehaufmännchen“. Er sei wieder fit und würde täglich seine Runden mit dem Rollator gehen. Blumen gebe es zum Geburtstag, gesungen werden darf aber nicht. „Wir müssen die Zahlen weiter im Blick haben. Ich kann ja kein Risiko eingehen“, so die Heimleiterin, die gegenwärtig 65 Bewohner im Pflegeheim hat. Nach einem Corona-Ausbruch im November 2020 stand das Pflegeheim unter Quarantäne.

Und was schenkt der Sohn seinem Vater? „Mit 100 hast du doch alles. Ich werde ihn in den Arm nehmen. Das wird das schönste Geschenk für ihn sein.“

Von Henrik Nitzsche/RND