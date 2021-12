Vegetarisches Weihnachten: Das sind die leckersten Rezepte für ein Fest ohne Fleisch

Brandenburg/H

Fit und vital will Yalda Mir leben, deshalb ernährt sie sich vegetarisch. Die Brandenburgerin stellt ihre Rezepte für Weihnachten vor und arbeitet am ersten Kochbuch.

„Die vegetarische Küche ist vielfältig und hat mehr zu bieten, als man denkt. Ein schönes Weihnachtsfest ist auch ohne Fleisch möglich“, sagt die 29-Jährige. Sie empfiehlt einen veganen Hackbraten mit Linsen und kennt das Gericht von Autorin Bianca Zapatka.

So sieht der vegane Hackbraten von Yalda Mir aus. Quelle: Yalda Mir

Vegetarische Rezepte Für den veganen Hackbraten nimmt Yalda Mir 250 Gramm Linsen, einen Esslöffel Sonnenblumenöl, zwei Zwiebeln und vier Knoblauchzehen. Sie braucht 75 Gramm Mehl, jeweils 50 Gramm Walnüsse und Cashewkerne, 100 Gramm Sonnenblumenkerne, 120 Gramm Karotten, 200 Gramm Champignons, einen Esslöffel getrockneten Thymian, Rosmarin, Senf, einen Teelöffel Honig, zwei Esslöffel Soyasauce, einen Teelöffel Paprikapulver, drei Esslöffel Tomatenmark, Salz und Pfeffer. Für die Glasur vewendet sie zwei Esslöffel Preiselbeermarmelade, ein Esslöffel Tomatenketchup. Bei der Zubereitung zerkleinert sie zunächst Zwiebeln, Karotten, Champignons und Knoblauch im Mixer und brät sie an. Zeitgleich heizt sie den Backofen auf eine Temperatur von 200 Grad Celsius vor. Im zweiten Arbeitsschritt gibt sie das Angebratene zu fein gehackten Nüssen und Sonnenblumenkernen mit drei Esslöffeln Wasser. Anschließend füllt Yalda Mir alle Zutaten in eine große Schüssel und vermengt diese miteinander, nur die Preiselbeeren und den Ketchup nicht. Sie gibt den Linsenteig in eine Kastenform, streicht ihn glatt, und lässt alles für 30 Minuten im Ofen backen. Schließlich verrührt sie die Preiselbeermarmelade mit dem Ketchup und verwendet das Ergebnis als Glasur, nach 20 weiteren Minuten ist der Braten fertig. Als zweites Rezept empfiehlt sie den russischen Wintersalat „Olivie“. Dafür braucht sie sechs kleine Kartoffeln, vier gekochte Eier, zwei gekochte Möhren, sechs Gewürzgurken, eine Zwiebel, eine Dose Erbsen, Mayonnaise, Salz und Pfeffer. Zuerst schneidet Yalda die Zutaten in mundgerechte Würfel, zerkleinert die Zwiebel aber in einem Mixer. Dann vermengt sie alle Zutaten mit einer Dose Erbsen. Als Dressing gibt sie vegane oder normale Mayonnaise dazu. Das Ganze wird mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt.

Die Brandenburgerin kocht es nach und verändert ein paar Details. „Die Zubereitung ist wesentlich schneller als die eines Fleischgerichts. Und mal ehrlich: Wer hat heute viel Lust, lange in der Küche zu stehen“, sagt sie der MAZ.

Mehr Energie

Yalda Mir ernährt sich seit 2012 vegetarisch. Die Krebserkrankung eines Familienmitglieds hat ihr Leben auf den Kopf gestellt, durch diesen Schicksalsschlag dachte sie über ihre Ernährung nach. Sie erinnert sich an die Schulzeit, in der sie „fast immer müde“ war und bemerkt nach der Umstellung der Ernährung einen „regelrechten Energiekick“.

Melania Jänicke ernährt sich fleischlos. Quelle: foto eventfoto-brb.de

Auch die Brandenburgerin Melanie Jänicke fühlt sich mit einem anderen Ernährungsplan besser. „Seitdem ich mich vegan ernähre, bin ich allergiefrei und habe keine Hautprobleme“, sagt sie. Die 36-Jährige hat im Freundes- und Bekanntenkreis viele Fleischesser.

Alternative für Fleischesser

Sie freut sich auf Weihnachten und präsentiert eine vegane Roulade aus Soya-Steaks. Die Zubereitung dauert 30 Minuten und beweist für Melanie Jänicke, wie schnell es möglich ist, Vegetarier und Fleischesser gleichzeitig zu begeistern.

„Fast jeder ist von dieser Speise überrascht. Die Soya-Steaks sind recht geschmacksneutral und bei Fleisch ist das ja auch so. Das Leckere kommt oft erst durch die Beilagen und Gewürze, sie machen das Besondere an der Speise aus. Jeder sollte den Mut haben, mal etwas Neues zu probieren“, sagt sie.

Für Melanie Jänicke ist es moralisch und ethisch wichtig, kein Tierleid zu produzieren. „Kein Lebewesen hat Ausbeutung verdient. An Weihnachten kommt es nicht darauf an, ob Fleisch oder Gemüse auf dem Teller liegt, sondern auf eine schöne und besinnliche Zeit mit tollen Momenten“, sagt sie. Die Brandenburgerin hofft, dass sich 2022 in der Havelstadt wieder mehr Events für Vegetarier und Veganer starten, auf denen diese sich austauschen.

Von André Großmann