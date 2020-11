Leipzig

Der Brandenburger Jens Marchewski hat mit einigen Freunden einen Verein gegründet, der „Legatum“ heißt und jungen Ostdeutsche bei der Karriereplanung helfen soll. Bis zum 30. November können sich Studierende, die aus dem Osten kommen, unter www.legatum-netzwerk.de für das Mentoring Programm bewerben. Hier erzählt Marchewski, warum es ihm ein Anliegen ist, junge Menschen aus dem Osten zu fördern.

Jens Marchewski, Sie leben in den USA und haben von dort einen Verein gegründet, der Ostdeutschen bei der Karriereplanung helfen soll. Warum?

Es gibt in Deutschland, aber auch weltweit, nur wenige Ostdeutsche in Führungspositionen. Die meisten Chefs sind im Westen geboren. Beispielsweise kommen in der Wissenschaft nur 1,5 Prozent aus dem Osten. In der Justiz sind es zwei Prozent. Ich selbst bin aus dem Spreewald und habe während des Studiums oder in Jobs die Erfahrung gemacht, der einzige oder einer der wenigen Ostdeutschen zu sein.

Warum ist das Ihrer Meinung nach so?

Akademiker werden meistens auch Kinder von Akademikern. In der DDR gab es aber eine ausgeprägte Arbeiterklasse. Das soll gar nicht wertend klingen. Aber viele junge Ostdeutsche müssen sich selbst erarbeiten, wie eine ordentliche Bewerbungsmappe für einen Job zum Beispiel in der Wirtschaft auszusehen hat. Oder wie man in einem Bewerbungsgespräch bei einem internationalen Unternehmen glänzt. Außerdem fehlen ostdeutsche Vorbilder. Unter den 200 Topmanagern aller deutschen Dax-Konzerne befinden sich nur zwei Ostdeutsche.

Und das wollen Sie ändern?

Jedenfalls haben wir ein paar Ansätze. Im Prinzip wollen wir junge Ostdeutsche in ihrer akademischen und beruflichen Laufbahn unterstützen. Dafür bringen wir sie mit Menschen zusammen, die schon Karriere gemacht haben. Die sind häufig auch aus dem Osten, Stichwort Vorbilder, aber nicht zwingend. Wir machen Werbung an Hochschulen und nehmen zweimal im Jahr, immer zum Semesterstart, Bewerbungen an. Aktuell kann man sich wieder für das Mentoring-Programm bewerben. Zusätzlich hosten wir Veranstaltungen, bei denen Ostdeutsche in Führungspositionen von ihrem Werdegang erzählen – derzeitig via Videocall.

Wie entlohnen Sie die Berufserfahrenen dafür, dass sie all ihre Expertise teilen?

Das machen die ganz freiwillig. Es ist für viele unserer Mentoren ganz interessant, ostdeutsche Berufsanfänger aus ihren Branchen kennenzulernen. Viele haben in den letzten Jahren ein Bedürfnis entwickelt, sich für den Osten stark zu machen. In unserer Vortragsreihe „Dreiviertel Acht“ hatten wir Hiltrud Werner zu Gast, die in Thüringen großgeworden ist und heute im Vorstand von Volkswagen sitzt. Ich glaube, dass so eine Begegnung sehr wertvoll sein kann für junge Ostdeutsche, die vielleicht noch mit sich hadern. Die sehen dann: Man kann es schaffen.

Wie viele junge Ostdeutsche haben Sie denn bislang aufgenommen?

Wir sind etwas mehr als 60 Studierende. Die stammen eigentlich aus dem gesamten Osten: Rostock, Stralsund, Magdeburg, Potsdam, Cottbus, Leipzig oder Ilmenau. Dazu kommen 40 Mentorinnen und Mentoren, die sie in Karrierefragen beraten.

Von Josa Mania-Schlegel