Vollzeitpflege mit Herz und Hoffnung: Wie eine Familie aus Mecklenburg-Vorpommern den Alltag meistert

Wismar

Ganz entspannt liegt Mikosch auf dem Oberkörper seiner Mama Milana. „Jetzt geht es ihm gut“, sagt die 29-Jährige und lächelt ihren kleinen Sohn an. Papa Philipp streichelt seinen Rücken. Was für ein schöner Moment, was für eine liebevolle Familie.

Mikosch röchelt bei jedem Atemzug. „Das ist normal“, erklärt der Papa. Mikosch hat eine Schluckstörung. Die Geräusche sind seine normale Atmung. Wenn es schlimmer wird, oder leiser, dann machen die Eltern sich Sorgen. „Mal ist es besser, mal nicht so gut. Momentan geht’s“, sagt der Papa.

Sauerstoffmangel

Mikosch ist schwerstbehindert. Asphyxie – Sauerstoffmangel unter der Geburt. Mikoschs Gehirn hat Schaden genommen. „Die Reize kommen an, aber sie werden nur sehr, sehr langsam verarbeitet“, erklärt Philipp. „Aber Sprache ist vorhanden“, lächelt die Mama.

Der Papa nickt: „Er lautiert.“ Und er kann sehr gut hören, ist aber fast blind. „Licht und Schatten kann er sehen“, sagt Milana. Mikosch liebt es, Hörspiele über seine Toniebox zu hören oder wenn sich, wie jetzt, die Menschen um ihn herum unterhalten. Wenn sie lachen und erzählen.

PEG-Sonde

Langsam wird der Dreieinhalbjährige wach. Den Kopf kann er nicht alleine heben und halten, genauso wie seinen ganzen Körper. Milana dreht ihn um, sodass er gucken kann. Sein Papa gibt ihm etwas Wasser über die PEG-Sonde im Bauch direkt in den Magen. Mikosch kann nicht schlucken. Er wird über den Schlauch ernährt, eine Ernährungsberaterin errechnet alle paar Wochen, was Mikosch bekommen muss zum Wachsen.

Mikosch mag gedämpftes Licht und solche „Nester“, in denen er sich geborgen fühlt. Quelle: privat

„Wir bieten ihm immer auch etwas selbst Gekochtes auf dem Löffel an, für die Geschmacksnerven, das Mundgefühl und zum Training“, erklärt die Mama. Philipp nickt: „Und für das Gefühl als Eltern, sein Kind zu ernähren. Irgendwie ...“ Zwei, drei kleine Löffelchen nimmt er so mitunter zu sich, erzählen die Eltern stolz. Manchmal, wenn er gerade eine gute Phase hat. Wenn er ruhig ist und entspannt. Nicht fiebert, nicht krampft, keine Hustenanfälle hat, sich nicht übergeben muss oder ständig weint.

Hoffnung

Dass ihr Familienleben mit einem schwerstbehinderten Kind anders sein wird, war den Eltern früh klar. „Und wir realisieren es jeden Monat neu“, nickt Milana. „Wir haben die Hoffnung, dass er irgendwann lernt, selbst zu essen, dass er ein paar Wörter lernt ...“ Der Papa antwortet: „Man klammert sich an die Hoffnung!“

Die Mama: „Aber es ist egal, was er mal können wird. Wir haben ihn so lieb, wie er ist!“ Seit Mikoschs Geburt sind die beiden Vollzeiteltern und Vollzeitpfleger. Milana pausiert als begabte Grafikerin seit fast vier Jahren ihr Studium (Kommunikationsdesign und Medien) an der Wismarer Hochschule. Philipp hat den Job als Betriebswirt an den Nagel gehängt.

Das, was zählt

Mikosch ist wichtiger. Mikosch gibt den Takt und den Rhythmus und den Alltag vor. 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Die Mama: „Wir müssen uns mit der Pflege abwechseln, sonst übersteht man den Tag nicht.“ Und die Nacht. Wenn er eine unruhige Phase hat, nur weint, ohne dass die Eltern die Ursache finden können, wechseln sie nach einer Stunde die Betreuung. Der kleine Junge reagiert extrem auf Außenreize und erschrickt schnell. Dann versteift sich sein ganzer Körper.

Gemeinsam kuscheln und die Zeit genießen, trotz der enormen körperlichen und psychischen Belastung: Milana mit ihrem Sohn Mikosch. Quelle: privat

Seit einem halben Jahr hilft eine professionelle Pflegekraft, sechs Stunden am Tag. Denn mit seiner Regulierungsstörung schläft Mikosch keine Nacht durch, sondern wird alle drei, vier Stunden wach. Ein Elternteil schläft mit in seinem Zimmer, im Wechsel. Zwei Jahre haben die Eltern nach der Pflegekraft gesucht, das Unternehmen Wismarer „Flügelchen – ambulante Kinderkrankenpflege“ konnte nun helfen. „Eine tolle Frau! Er liebt sie so sehr“, dankt Milana. Die Pflegerin ist entweder mit Mikosch in seinem auf sehbehinderte Kinder spezialisierten Kindergarten oder zu Hause. Auch der Kindergarten ist seit wenigen Monaten eine Entlastung, auch wenn Mikosch nur wenige Tage am Stück dort ist, weil oft krank.

Hilfe

Sowieso, die Eltern sind dankbar für die Unterstützung, die sie erfahren. Angefangen von den Ärzten und Therapeuten, die auch Hausbesuche machen. Sie erzählen von den Fachleuten der Rostocker Palliativversorgung für schwerstkranke Kinder und Jugendliche, die in ständiger Rufbereitschaft für die Sorgen und Nöte der Eltern sind. Sie erzählen von der tollen Kita und von der Oma, die einmal im Monat für ein paar Tage von Berlin nach Wismar kommt und hilft. Von ihrer Labradorhündin Leila, die der ganzen Familie so gut tut.

Und vom Pflegegeld, dass es ihnen zusammen mit dem Geld vom Jobcenter ermöglicht, für ihren Sohn da zu sein. „901 Euro Pflegegeld für Pflegestufe fünf für zwei Vollzeitkräfte“, beantwortet Philipp die entsprechende Frage.

Sorgen

Die Eltern sprechen auch von ihren Sorgen. Die Frage nach Mikoschs Lebenserwartung bleibt unausgesprochen und unbeantwortet im Raum. „Die Antwort bringt uns nichts“, schüttelt der Papa den Kopf. Andeutungen gab es von den Fachärzten. Milana nickt: „Wir leben im Hier und Jetzt und essen Kuchen und genießen die Zeit zusammen, so gut es geht!“

Die barrierefreie Altstadtwohnung, die die Familie so lange gesucht hat – behindertes Kind, Jobcenter und ein Hund sind keine Pluspunkte beim derzeitigen Wohnungsmarkt – wird auf Dauer zu klein. Die Eltern machen sich Sorgen um ihre eigene Zukunft, wo sie selbst als Individuen und auch als Paar bleiben. Andere studieren, machen ihren Abschluss, machen Karieren … Milana und Philipp bauen Mobiles, Spielzeug und Boxen mit leuchtenden und knisternden Dingen für ihren Sohn, um ihn zu fördern, und führen Monologe, damit der kleine Schatz die Stimme seiner Eltern hört. „Wir wissen, dass Mikosch nie krabbeln oder laufen lernen wird. Dass er wahrscheinlich immer bettlägerig sein wird“, sagt Milana leise.

Kleine Welt

Mikosch fängt an zu weinen. Ein leises Weinen. Ein erstickendes. Eins, was einem wirklich den Magen zudrückt. „Er kann nicht sagen, dass es ihm einfach am Rücken juckt“, schmunzelt Philipp und trägt den Kleinen mit einer Engelsgeduld durch das Wohnzimmer, wo kleine Rückzugsorte und ein gedämmtes Licht für eine gemütliche, Mikosch-gerechte Umwelt sorgen.

Mikoschs kleine Welt, in der er mit seinen Eltern gefangen ist. Liebevoll gefangen, auch wenn die Eltern sich manch einen Ausbruch wünschen würden. Denn Vollzeitpflege mit einem schwerstbehinderten Kind macht einsam, auch zu dritt. Beide sind für das Studium von Berlin beziehungsweise Jena nach Wismar gezogen. Andere Menschen in Wismar kennen sie kaum, bis auf die Ärzte und Therapeuten.

Wahrnehmung

Wenn sie andere Eltern kennenlernen, sind die schnell überfordert mit der Situation. „Das können wir wirklich nachvollziehen“, sagt Milana. Das hilft nur nicht. Sie wollen kein Mitleid, keine Nachfragen oder kein pikiertes Schweigen, wenn alle Fragen zu Mikosch beantwortet sind.

Sie wollen keine unangenehm neugierigen Senioren, die ungeniert Dinge fragen, die sie nichts angehen. Sie erzählen, wie sie Orte mit Fremden inzwischen meiden, um der Aufmerksamkeit zu entgehen. Denn die tut weder Mikosch noch ihnen gut. Sondern sie wollen so angenommen und wahrgenommen werden, wie sie sind. Mit Mikosch und ohne. So wie sie ihren kleinen Schatz wahrnehmen und annehmen, wie er ist.

Mikosch ist wieder ruhiger geworden. Er muss gewickelt werden, die Wunde der Magensonde muss kontrolliert werden. Der Alltag geht weiter und fordert. Meist kräftezehrend mit neuen Rückschlägen, schlechten Nachrichten und Tränen. Mal ruhig und entspannt mit einem kleinen Lächeln von Mikosch, dass die ganze Welt bedeutet.

Von Nicole Hollatz