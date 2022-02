Von der „Lust am Arschlochsein“: Rapper Testo polarisiert mit Buch über seine Jugend im Osten

Stralsund/Berlin

Der in Stralsund aufgewachsene Rapper Testo vom Duo „Zugezogen Maskulin“ hat am Donnerstag mit „Nullerjahre“ sein erstes Buch vorgelegt. Es handelt sich um ein Werk, das polarisieren wird – ähnlich wie seine Musik. So setzt Testo den Fokus auf seine ostdeutsche Jugend im Stralsunder Plattenbauviertel und spricht über Gewalt, Alkohol Drogen und Rechtsextremismus.

Zwar lebt der 33-jährige Hendrik Bolz – so der bürgerliche Name des Künstlers – mittlerweile in Berlin, dennoch hat er in der Hansestadt noch jede Menge Fans. So war der Auftakt seiner Lesertour Anfang März in der Villa Kalkbrennerei umgehend ausverkauft – und dies noch bevor das Buch auf den Markt kam.

Am 10. Februar erscheint das Buch „Nullerjahre - Jugend in blühenden Landschaften“ von Hendrik Bolz, bekannt als Testo vom Deutschrap-Duo Zugezogen Maskulin. Quelle: ---

Auch der Untertitel seines Buches „Nullerjahre“ ist eher sarkastisch zu verstehen: „Jugend in blühenden Landschaften“. „Meine persönlichen Nullerjahre unterscheiden sich von denen in Westdeutschland vor allem dadurch, dass vorher die Wende stattgefunden hat. Diese strahlte noch enorm aus“, sagt Bolz. Seine Nachwendejugend sei geprägt gewesen von Massenarbeitslosigkeit, massenhaftem Wegzug und rechter Hegemonie. „Solche Dinge hat man in dieser Ausprägung im Westen nicht erlebt.“

Bolz sieht auch kein Ende der Ost-West-Debatte. „Ich stehe eher für das Gegenteil. Wir müssen miteinander sprechen. Ich sehe es wie in einer Beziehung.“ Sein Buch soll hier eine Brücke bauen – und Einblicke vermitteln in ostdeutsche Befindlichkeiten. Dabei hätte er es anfangs vor allem für sich geschrieben. Seine Erinnerungen hätten ihn belastet. Von Belastungen zeugen im Osten etwa Pegida oder AfD-Wahlergebnisse. Deshalb könnte das Buch jedoch auch mehr sein als eine Selbsttherapie.

Von einer harten Stralsunder Kindheit

Das Duo „Zugezogen Maskulin“. Quelle: privat

Im ersten Teil der Erzählung lernen die Leser Bolz 1999 als Grundschüler kurz vor seinem Wechsel auf das Gymnasium kennen. Von Kassette hört er die bei Rechten beliebten Böhsen Onkelz und fristet sein Dasein in einem Ferienlager, das - damals nicht unüblich – von Neonazis organisiert wird. Selbstbewusst, mit Bomberjacke und Glatzen – „so kenn ich‚s von zu Hause, so sehen coole Jugendliche aus“, ist zu lesen. Was auch zum Coolsein dazugehört: stark sein, Schwächere drangsalieren, vor Gewalt nicht zurückschrecken. „Als Kind denkt man, alles, was um mich herum ist, ist normal“, sagt Bolz. Man denke, „es ist normal, dass das hier neue Bundesländer heißt“, dass Arbeitslosigkeit ständig ein Thema ist und dass die großen Brüder und Cousins Bomberjacke tragen und kurze Haare haben. Dass Bolz in einen historischen Umbruch hineingeboren wurde, realisiert er erst später.

Auch in der Gegenwart gibt es noch die Plattenbauten in Knieper West. Zwar wurde viele bereits saniert, doch noch immer vermitteln sie ein tristes Bild. Quelle: CHRISTIAN_ROEDEL

„Das hat erst so ab 2015 angefangen“, erinnert sich der Autor, und habe auch mit dem Aufkommen etwa von Pegida zu tun. In seinem Umfeld – 2008 zog er nach Berlin – oder auf Social Media habe er festgestellt, wie schnell der Osten abgeurteilt wurde von „Leuten, die das Glück hatten, schon immer in ihrem Leben auf der richtigen Seite zu stehen“. Die Ambivalenz, um die Probleme zu wissen, aber auch nicht abgeurteilt werden zu wollen, sei im Osten verbreitet.

Gewalt, Drogen, Alkohol: Ein Werk das wehtut

Dass Bolz nicht das Glück hatte, immer auf der richtigen Seite zu stehen, wird in dem Buch mehr als deutlich. Er schlägt, terrorisiert, gibt sich Drogen und Alkohol hin. Die Sprache in seinem Umfeld ist rassistisch, homophob, frauenfeindlich, antisemitisch. Ein entsprechender Warnhinweis ist dem Buch vorangestellt. „Kunst soll und darf wehtun“, sagt Bolz – offenbar auch dem Autor. Es sei ihm wichtig gewesen, sich so nackt zu machen. „Sonst hätte ich es auch gleich lassen können.“ Er stellt aber auch klar: „Der Hendrik, den ich dort beschreibe, das ist nicht der Hendrik von heute.“

Autorenfoto von Henrik Bolz, der im Frühjahr 2022 sein Buch "Nullerjahre" beim Verlag Kiepenheuer & Witsch veröffentlicht hat. Quelle: Kiepenheuer & Witsch/ Greta Baumann

Es geht in dem Buch weder um eine Aussteiger- oder gar Heldengeschichte, noch um Larmoyanz oder eine Amnestie für den Osten. Es geht darum, hinzuschauen, wo nicht genug hingeschaut wurde. Denn einfach blühende Landschaften oder Immunität gegen Rechtsextremismus zu beschwören wie Ex-Kanzler Helmut Kohl beziehungsweise Sachsens ehemaliger Ministerpräsident Kurt Biedenkopf (beide CDU), schafft kein Verständnis. Geschichten wie die von Bolz könnten dazu beitragen.

Trostlose „Nullerjahre“ bisher wenig thematisiert

Schon als Schüler war Hendrik Bolz als Rapper unterwegs. Seine erste CR brachte er zusammen mit Florian Dufke mit 19 Jahre raus. Der Titel: „I like it laut“ Quelle: PHILIPP THOMS

Über die 1990er Jahre werde zum Glück mittlerweile mehr gesprochen, sagt Bolz. Die Nullerjahre seien hingegen noch ein „leeres Blatt“. Doch auch am Ende von Kanzler Gerhard Schröders (SPD) erster Amtszeit 2002 galt laut Buch: „Das Einzige, was in den Ruinen der nachhaltig zerschlagenen Industrie erblühte, waren Minijobs, Transferleistungen und demütigende Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen-Maßnahmen.“ Selbst wenn Springerstiefel Turnschuhen wichen und Deutsch-Rap cooler wurde als Rechtsrock – Bolz‚ Umfeld wurde schon vorher geprägt. Etwa von Kindergartenerzieherinnen, die versuchen, ihre Schützlinge in DDR-Manie wie „kleine brave Fresssoldaten“ zur Planerfüllung zu schreien, oder von der Jugendarbeit von Neonazis, von der Resignation und Verunsicherung der Erwachsenen.

„Ich will hier über was reden, was mir passiert ist, von dem ich weiß, dass vielen anderen das ähnliche passiert ist und was einfach unbesprochen ist“, sagt Bolz. Wenn man nicht hinschaue, würden sich Dinge weiter verpflanzen. Wendefrust, Politikverdrossenheit, Gewaltneigung, Diktaturprägung, Erziehung zur Härte und „Lust am Arschlochsein“ – diese Dinge gebe es, und rechte Gruppen hätten sie schon für sich genutzt.

Buch ist keine leichte Kost

„Nullerjahre“ ist keine leichte Kost, nicht nur was den Inhalt angeht. Es wird in Großbuchstaben geflucht, gerülpst, geprügelt. Der Soundtrack reicht von den Böhsen Onkelz über Britney Spears bis Bushido. Immer wieder werden Lied-Zitate eingestreut. Der Schreibstil erinnert zeitweise an Bolz‚ Rap-Hintergrund etwa in einem Kapitel, das sich seinem Kampf mit zunehmenden Angstanfällen widmet: „Aufstehen, ATTACKE, Frühstück, ATTACKE, Schule, ATTACKE, Sport, ATTACKE, Fernsehen, ATTACKE, Schlafen, ATTACKE.“

Hätte sich Bolz eine andere Jugend gewünscht? Er frage sich schon, wie sich sein Umfeld entwickelt hätte, wenn man es zur damaligen Zeit in den Westen verpflanzt hätte. Er wolle die Erfahrungen aber nicht missen, sie würden dabei helfen, nicht so schnell zu urteilen, wie Menschen, die immer auf der richtigen Seite standen.

Von Christopher Hirsch und Kay Steinke