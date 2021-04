Warum Adam (1) den Atlantik überquert 

Bad Belzig

Als Einjähriger schon auf den Weltmeeren unterwegs: Der kleine Adam ist seit dem 19. November 2020 mit seinen Eltern Andreas Schiller und Rebecca Jendis auf dem Segelschiff Sirena auf dem Atlantik unterwegs. „Ja, so haben wir die Corona-Flaute im Passatwind kompensiert und sind seit Weihnachten in der Karibik“, meldete Kapitän Schiller jüngst der Redaktion. Ein Abenteuer mit vielen guten, aber auch ungeplanten Überraschungen und Geschichten, die wohl kaum ein Kleinkind erlebt.

Papa Andreas Schiller segelt sein seinem 18. Lebensjahr, hat den Atlantik zweimal überquert und über 15.000 Seemeilen ins Kielwasser gebracht. Mit 25 machte er die ersten See- und Sturmerfahrungen im Mistral, einem kalten, trockenen und oft Straken Fallwind aus nordöstlicher Richtung, gemacht. „Das hat mir ein hohes Selbstbewusstsein und Gottvertrauen ins Universum gegeben“, schreibt er auf der Webseite der Weltenbummler.

Geradezu heilsam wurde das Segeln auf der Sirena, einem 18,5 Meter langen und 4,40 Meter breitem Schiff mit elf Kojen und vier Kabinen, nachdem der Bad Belziger mit 43 Jahren im Berufsleben als Ingenieur der regenerativen Haus- und Energietechnik einen Burnout erlitt. „Für mich war der feierabendliche Schlag im Sonnenuntergang genauso heilsam, wie das meditative Schleifen und Streichen meines Jollenkreuzers“, sagt Schiller. Mit 23 Tonnen und dem höchsten Mast von 22 Metern ist Sirena ein anmutiges, aber auch sehr sicheres Schiff für den Segeltörn der kleinen Familie. Auch seine Lebensgefährtin Rebecca Jendis lernt er im Zuges seiner neuen Leidenschaft kennen.

Rückblick: Mitte Juli 2020 kann es endlich los gehen nach Lanzarote, nachdem die Pandemie scheinbar die Welt angehalten und die Planung, Mitte März zu starten, lahm gelegt hatte. Ende Juli dann Ankunft mit 140 Kilo Gepäck im Schlepptau. Nach Reparatur- und Überholungsarbeiten in der Werft, ging es Ende August mit samt eines Sicherungsnetzes an der Reling für die Forschungsversuche des kleinen Adam das erste Mal aus dem Hafen.

Ende September nahm dann das Abenteuer Atlantik-Überquerung Fahrt auf. Erster Halt Fuerteventura, dann weiter nach Teneriffa. Zwischendurch den Kleinfamilien-typischen Haushalt auf See erledigen: Windeln und Wäsche waschen und auch noch ein bisschen am Schiff schrauben. Und die letzten Vorbereitung für die Atlantiküberquerung treffen.

„Die See hat sich stark beruhigt und die Stimmung ist gut, wenngleich da und dort noch die Seekrankheit bekämpft wird. Wir haben heute wieder eine Meerwasserprobe genommen, weil wir jeden Tag eine dem Meer entnehmen, um zu untersuchen wie die Wasserqualität auch draußen auf dem Ozean ist – Auch in Bezug auf Mikroplasmen. Wir freuen uns schon auf Kapverde, wo wir das Ganze dann auswerten“, so ein Zwischenbericht von unterwegs. Adam beginnt derweil, wie es Kleinkinder schon mal gern tun, die Polster bunt zu bemalen.

Auf den Weltmeeren von Corona verfolgt

Nach gut einer Woche war Ende November der erste Teil der Atlantiküberquerung geschafft. Ankunft im Hafen von Mindelo. Immer mal wieder stoßen Freunde und Verwandte als Crewmitglieder hinzu und segeln ein stückweit mit. Aber ganz entkommen kann die Segelcrew dem Coronavirus dann doch nicht: „Wegen der Covid 19-Regelungen dürfen wir unser Schiff erstmal nicht verlassen, bis die Polizei uns morgen früh durchgecheckt hat“, berichtet Rebecca Jendis von der Ankunft. Und auch die Weiterfahrt verzögert sich. Nachdem alle negativ getestet wurden, geht es weiter.

Mitte Dezember 2020 heißt es Halbzeit. Und auch die „Elternzeit“ kehrt zumindest für eine Stunde am Tag auch für Pedro Andreas und Rebecca zurück. „Die Crew übernimmt jetzt Adam jeden Tag von 15 bis 16 Uhr so dass Becci und ich jetzt schon den zweiten Tag eine Stunde miteinander haben“, heißt es im Blog. Und dann: Am 20. Dezember Ankunft in der Rodney Bay in St. Lucia (Karibik). Doch die Willkür der örtlichen Behörden, was die Covid 19-Einreisebestimmungen angeht, werden der Sirena-Crew zu bunt. Es geht weiter nach Martinique, wo alle endlich mal wieder festen Boden unter den Füßen haben.

Statt Weihnachten am Palmenstrand, waren die Segler allerdings auf einer Sandbank festgefahren. Es folgten Reparaturen, auch am 40 Jahre alten Motor „Emma“, und das Beseitigen von undichten Stellen. Aber: Mehr Zeit für die Erkundung der Umgebung und noch mehr Abenteuer für Adam. Das war Mitte Februar 2021.

Gut vier Wochen später erscheint der bisher letzte Blog-Eintrag der Elternzeit-Segler. Noch immer an Ort und Stelle, aber um einige Erfahrungen und Ausflüge reicher. Richtung Norden sollte es gehen. Für alle bleibt es weiter spannend, vor allem für den kleinen Adam, der vermutlich der jüngste Bad Belziger ist, der je den Atlantik überquert hat. Seine Eltern berichten regelmäßig auf dem Blog im Internet auf www.sirena-sailing.de. Woran sich das jüngste Crewmitglied, wieder zuhause im Fläming, wohl später am liebsten erinnern wird?

Von Natalie Preißler