Freest

An seiner Arbeitshütte im Freester Hafen hat Dirk Baumann vor Jahren ein Schild angebracht. Er und seine Kollegen fuhren nach Schwerin, um gegen die Fischereipolitik zu demonstrieren. „Rettet die Fischerei in MV“ steht auf dem Schild und über viele Jahre glaubte der Fischer, mit Protesten ein Umdenken bewirken zu können.

„Der Kampf“, sagt Baumann heute, „ist vorbei. Jetzt herrscht eigentlich nur noch Resignation.“ Seit 2008 sind die Fangquoten für den Hering mit einem Rückgang um 95 Prozent im freien Fall. Statt der 220 Tonnen, die Baumann mit seinen Kuttern noch 2007 aus dem Wasser zog, bleiben ihm in diesem Jahr acht Tonnen Hering.

Heringsquoten im freien Fall

Dem Hering in der Ostsee geht es aufgrund der klimatischen Bedingungen schlecht. Die Nachwuchsproduktion ist in dem wärmeren Greifswalder Bodden, der Kinderstube des Herings, ins Stottern geraten, der Bestand schrumpft und mit ihm die Quoten. Nur noch 869 Tonnen Ostseehering können sich die deutschen Fischer in diesem Jahr teilen.

Die Fischer sehen sich als Opfer des Naturschutzes Quelle: Stefan Sauer

Vor 30 Jahren zogen allein die Fischer in MV mehr als 28 000 Tonnen Hering aus der Ostsee. Sieht Baumann seine Branche als erstes Opfer des Klimawandels? „Nein, eher des Naturschutzes“, schimpft er. „Die Robben, die Kormorane, unsere Stellnetze, die Schweinswale gefährden sollen. Man will uns hier weg haben.“

„Nix mehr kostendeckend“

Leere Heringskisten im Fischereihafen Freest –und das mitten in der eigentlichen Heringssaison Quelle: Stefan Sauer

Baumann rechnet: 8000 Kilogramm Hering mal 70 Cent für ein Kilogramm macht 5600 Euro. „Davon kann ich nicht einmal einen Bruchteil meiner Kosten decken.“ Neben den jährlichen Beiträgen für die Sozialversicherungen müsse er Versicherungen für die Kutter von 3000 bis 4000 Euro zahlen. Dazu komme das Liegegeld im Hafen von rund 2000 Euro. Früher habe er über die Heringsfänge im Frühjahr alle Kosten decken können. „Jetzt ist nix mehr kostendeckend. Alle warten auf die Abwrackprämie.“

Kutter will keiner mehr haben

Heringskutter liegen im Hafen von Freest –und das mitten in der eigentlichen Saison Quelle: Stefan Sauer

Über viele Jahrzehnte galt ein ungeschriebenes Gesetz: Die Fischer sicherten sich den Lebensabend über den Verkauf ihrer Kutter, an denen die Quoten – also die erlaubten Fangmengen – klebten. Über die Summen, die der Nachfolger zahlte, will niemand reden. Aber das Geld reichte, um die magere Seemannsrente aufzubessern.

Quoten auf historischem Tiefststand, düstere Zukunftsaussichten und keine Chance auf Besserung haben den Mechanismus nun ausgehebelt. „Seit 2003 habe ich eine Million Euro in den Betrieb investiert. Unterm Strich kommt raus, dass der Betrieb nichts mehr wert ist“, sagt der Fischer.

Viele Fischer planen den Ausstieg

Baumann ist frustriert. Und so wie er warten viele Küstenfischer auf die von der EU für 2021 versprochene Abwrackprämie. Der Vizechef des Landesverbandes der Kutter- und Küstenfischer, Michael Schütt, schätzt, dass rund 50 Prozent der Fischer, von denen ein Großteil nahe am Rentenalter ist, auf diese Weise den Absprung aus dem Beruf nutzen würden. Das Prinzip: Der Fischer erhält Geld dafür, dass er den Beruf endgültig an den Nagel hängt. Die Quoten fallen an den Staat. Dies soll den Druck der Fischerei auf die Ostsee nehmen.

Abwrackprämie wird mit früherer EU-Förderung gegengerechnet

Die Fischer sprechen von einer „Marktbereinigung“. Und sie fühlen sich mittlerweile gelinkt. Schütt sieht eine große Verunsicherung in der Branche, weil die 2020 versprochenen Abwrackprämien noch immer nicht beantragt werden können.

Mehr noch: „Viele Fischer befürchten, dass sie kein Geld mehr erhalten, weil die Zahlungen der vergangenen Jahre für zeitweilige Stilllegungen die Höhe der möglichen Abwrackprämie übersteigen.“ Tatsächlich, so teilte das Bundesagrarministerium mit Verweis auf den Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) mit, werden die Hilfen mit den Prämienzahlungen verrechnet, die in den vergangenen Jahren bereits für zeitweilige Stilllegungen gewährt wurden.

Ein Spiel auf Zeit?

„Die spielen auf Zeit und warten nur darauf, dass wir jetzt von allein in die Knie gehen“, schimpft Baumann. Verbandsvizechef Schütt wünscht sich Klarheit. Die Kutter der hiesigen Flotte sind klein. Berechnet werden die Prämien nach der Größe der Kutter. Doch noch könne niemand sagen, wie hoch die Zahlungen ausfallen werden und was am Ende für die Fischer übrig bleibt.

Flotte mit kleinen Kuttern Die Küstenfischerei in MV ist von kleinen Kuttern geprägt. Die Zahl der Fischer schwindet. In MV sind noch 204 Haupterwerbsbetriebe und 130 Nebenerwerbsbetriebe gemeldet. Unmittelbar nach der Wende waren es weit über 1000 Fischer. Von den aktuell 644 Fischereifahrzeugen haben knapp 400 eine Größe von einer Bruttoraumzahl (BRZ), gut 200 Boote haben eine Größe zwischen zwei und zehn BRZ. Nur 39 Kutter sind größer. Die staatliche Abwrackprämie für die Kutter soll je nach Größe gestaffelt werden. Im Gespräch sind 3000, 5000 oder 10 000 Euro pro BRZ.

2,2 Millionen Euro kommen vom Bund

Die Abwrackprämien werden je zur Hälfte aus dem von den Ländern verwalteten EU-Fonds und aus Mitteln des Bundes finanziert. „Seitens des Bundes ist eine Beteiligung mit 2,2 Millionen Euro geplant“, sagt eine Ministeriumssprecherin auf Anfrage.

Die beiden Küstenländer Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein legen sich noch nicht fest. Es sei aber davon auszugehen, dass auch nach Abzug der Förderung wegen zeitweiliger Stilllegung noch immer „ein hinreichender Anreizeffekt“ für eine Abwrackung verbleibt, so Schwerins Ministeriumssprecher Claus Tantzen. Es sei vorgesehen, dass das Abwrackprogramm möglichst schnell greift, auf jeden Fall noch 2021, und gegebenenfalls bis nach 2022 hinein verlängert wird.

„Kein Licht am Ende des Tunnels“

Baumann ist skeptisch. Er denkt an die Demonstrationen in Schwerin und Sassnitz, an die vielen Zusagen von Fischereiminister Till Backhaus (SPD), die Fischer zu unterstützen. Und er sieht, dass das Sterben der Küstenfischerei nicht mehr aufzuhalten ist.

„Wir hoffen, dass wir noch ein Jahr überleben, damit wir wenigstens noch Geld für die Kutter bekommen“, sagt Baumann und schnappt sich eine halb leere Heringskiste. „Ich hätte mir niemals vorstellen können, dass ich sage, ich hör vorzeitig auf. Aber hier ist ja kein Licht am Ende des Tunnels. Hier ist es dunkel.“

Bald Jachten statt Fischkutter im Hafen

Wie bestellt kreist eine einsame, lustlos kreischende Möwe über Baumanns Arbeitshütte. Normalerweise würde jetzt im März im Freester Fischereihafen der Heringsumschlag boomen, die Kutter würden dicht gedrängt ihre Fänge löschen. Doch neben Baumann verkauft nur ein zweiter Fischer ein paar Heringe an vorbeilaufende Passanten. „Wir waren mal eine stolze Branche“, sagt Baumann. „In wenigen Jahren“, davon ist er überzeugt, „liegen fette Jachten hier.“

Von Martina Rathke