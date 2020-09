Was im  letzten Monat der DDR geschieht: Menschen zwischen Freude auf die Einheit und Zukunftsangst

Rostock

Ein gutes Dreivierteljahr ist am 1. September 1990 vergangen, seitdem hunderttausende Menschen im Herbst 1989 für eine erneuerte und demokratische DDR auf die Straßen gegangen sind. Jedoch: Vor allem seit Jahresbeginn äußern die Demonstranten eine Forderung wöchentlich mit immer mehr Druck. Sie fordern die deutsche Einheit. Keiner weiß zu diesem Zeitpunkt genau, wie lange die DDR als souveräner Staat bestehen wird. Jetzt besteht Klarheit: Bis zum 3. Oktober ist es nur noch ein Monat. Der September bringt weitere einschneidende Veränderungen für die Menschen, die zwischen Ostseeküste und Thüringer Wald leben.

3. September: Die Bezirksverwaltungsbehörde Rostock ruft die Kommunen zu mehr Mut und Entscheidungsfreudigkeit auf, um mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln dringende Maßnahmen zur Entwicklung der Infrastruktur zu verwirklichen.

Einheit bringt große Probleme für Landwirtschaft

4. September: Der Deutsche Raiffeisenverband sieht mit der bevorstehenden Einheit große Probleme auf die deutsche Landwirtschaft zukommen. So wird das EG-Milchquotensystem, das zum 1. April 1991 eingeführt wird, in den neuen Bundesländern zu einer Verringerung der Milchproduktion um ein Fünftel führen.

5. September: Bundesumweltminister Klaus Töpfer ( CDU) lehnt eine Betriebsgenehmigung für den neuen Reaktorblock V des Kernkraftwerks Lubmin bei Greifswald ab.

7. September: Übergabe des neuen Heizwerks für den Klinikkomplex Werderstraße 30 in Schwerin, das Werk kann sowohl mit Heizöl als auch mit Gas betrieben werden.

11. September: Vom Hafen Sassnitz aus startet die Arkona-Reederei mit dem Bäderschiff „First Lady“ die neue Ausflugslinie zur dänischen Ostsee-Insel Bornholm. Täglich legt das Schiff um 9 Uhr zu der dreieinhalbstündigen Überfahrt ab.

12. September: In Moskau unterzeichnen die Außenminister Lothar de Maizière ( DDR), Hans-Dietrich Genscher ( BRD), James Baker ( USA), Eduard Schewardnadse ( Sowjetunion), Douglas Hurd ( Großbritannien) und Roland Dumas ( Frankreich) den „Vertrag über die abschließende Regelung in Bezug auf Deutschland“ (2plus4-Vertrag). Er hat den Stellenwert eines Ersatz-Friedensvertrags. Die Präambel verweist auf die Rechte und Verantwortlichkeiten der vier Mächte für Berlin und Deutschland als Ganzes und würdigt die historischen Veränderungen in Europa. Sie beruft sich auf die UN-Charta und die KSZE-Schlussakte, erkennt das Selbstbestimmungsrecht des deutschen Volkes an und bekräftigt die Bereitschaft zu Rüstungskontrolle, Abrüstung und Vertrauensbildung. Die Außengrenzen des vereinten Deutschlands entsprechen endgültig den Grenzen der BRD und der DDR. Das vereinte Deutschland wird keinerlei Gebietsansprüche erheben, auch nicht künftig, und die bestehende Grenze mit Polen in einem völkerrechtlich verbindlichen Vertrag bestätigen.

Nationalparkprogramm: 4882 Quadratkilometer unter Schutz

Der DDR-Ministerrat verabschiedet das Nationalparkprogramm: Damit werden 14 Gebiete, die eine Gesamtfläche von 4882 Quadratkilometer (oder 4,5 Prozent des DDR-Territoriums) umfassen, dauerhaft unter Schutz gestellt.

Die Fußball-Nationalmannschaft der DDR verabschiedet sich mit einem 2:0-Sieg gegen Belgien in Brüssel von der internationalen Bühne. Die Tore schießt Matthias Sammer, der zu dieser Zeit bereits für den VfB Stuttgart spielt.

13. September: Bundesfinanzminister Theo Waigel teilt in Bonn die Kosten für den sowjetischen Truppenabzug aus der DDR mit: zwölf Milliarden D-Mark sowie ein zinsloser Kredit von drei Milliarden D-Mark. Der Abzug soll bis Ende 1994 erfolgen.

Über dem Greifswalder Bodden in der Nähe des Flugplatzes Peenemünde stürzt ein MIG-23-Jagdflugzeug der NVA ab. Der Pilot wird dabei getötet. Die Absturzursache soll menschliches Versagen sein.

14. September: Erzieherinnen und Eltern protestieren auf einer Sitzung der Schweriner Stadtvertretung gegen Krippenschließungen.

Gauck wird Sonderbeauftragter für die Auswertung und Aufbewahrung der MfS-/AfNS-Akten

19. September: Die DDR-Regierung ernennt den Rostocker Pastor Joachim Gauck zum Sonderbeauftragten für die Auswertung und Aufbewahrung der MfS-/AfNS-Akten.

20. September: Der Einigungsvertrag wird mit den erforderlichen Zweidrittelmehrheiten verabschiedet: In der Volkskammer (299 gegen 80 Stimmen, 1 Enthaltung) sind die Fraktionen von PDS und Bündnis 90/Grüne gegen den Vertrag. Im Bundestag (440 gegen 47 Stimmen, 3 Enthaltungen) kommen die Gegenstimmen aus der Fraktion der Grünen sowie 13 aus der CDU /CSU-Fraktion. Am 21. September billigt der Bundesrat den Vertrag einstimmig.

Schiffbauer der Peene-Werft Wolgast fordern vor der Volkskammertagung in Berlin, dass die Werft einen Auftrag zur Verschrottung von Kriegsschiffen erhält, um den Übergang zur zivilen Produktion bewältigen zu können. Damit soll das Sterben der Werft und der Region verhindert werden.

Die Schönste des Sozialismus: Leticia Koffke, die erste und einzige „Miss DDR“. Quelle: action press

21. September: Die 18-jährige Krankenschwester Leticia Koffke aus Brandenburg an der Havel wird in der Schweriner Halle am Fernsehturm zur ersten und letzten „Miss DDR“ gekürt. Als Miss DDR belegt Leticia Koffke am 24. Oktober bei der Queen of the World in Baden-Baden Platz 2. Im Dezember des gleichen Jahres wird sie in Wesseling bei Köln als Miss Brandenburg zur Miss Germany 1990/1991 gekrönt.

22. September: Bundeskanzler Helmut Kohl erklärt in Magdeburg, er sei ganz sicher, dass die wirtschaftlichen Probleme in Ostdeutschland in ganz wenigen Jahren zu lösen seien.

23. September: In 20 von 38 Haftanstalten fordern die Gefangenen mit Dachbesetzungen, Hunger- und Sitzstreiks die Überprüfung ihrer Urteile und eine allgemeine Amnestie.

DDR verlässt Warschauer Pakt

24. September: Die DDR scheidet mit sofortiger Wirkung aus dem Warschauer Pakt aus. Minister Rainer Eppelmann und der Pakt-Oberkommandierende Pjotr Luschew unterzeichnen in Berlin das Protokoll über die Herauslösung der NVA aus der Struktur des Bündnisses mit Wirkung zum 3. Oktober 1990.

26. September: Die Volkswagen AG legt bei Zwickau den Grundstein für die sechste Produktionsstätte des Golf-Modells. Das Gemeinschaftsprojekt mit dem DDR-Autokombinat IFA soll bis Ende 1991 fertiggestellt werden.

27. September: Jürgen Begemann, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Maschinen- und Schiffbau AG (DMS) Rostock, erklärt, dass der bisherige sowjetische Markt für die DDR-Werften auch in einer gesamtdeutschen Werftindustrie erhalten bleiben müsse. Aber: Auf den Werften sollen bis Ende 1993 weitere 15 300 Beschäftigte (30 Prozent) entlassen oder frühpensioniert werden.

Auf dem Militärflugplatz Kronskamp bei Laage wird der letzte „Tag der Gefechtsausbildung“ der NVA vom Verbandskommandeur in Strausberg bei Berlin abgesagt. Die Piloten des Marinefliegergeschwaders „ Paul Wieczorek“ wollten mit ihren 24 Bombern vom Typ SU 22 an diesem Tag noch einmal starten.

29. September: Das Bundesverfassungsgericht erklärt den Wahlvertrag vom 3.8.1990 teilweise für verfassungswidrig; denn er verstoße gegen den Grundsatz der Wahlgleichheit. Die einheitliche fünfprozentige Sperrklausel benachteilige unter den besonderen Umständen der gesamtdeutschen Wahl Parteien und andere politische Vereinigungen aus der DDR; ihnen müsse zusätzlich die Möglichkeit für Listenverbindungen als Ausgleich eingeräumt werden. Geklagt hatte neben den Republikanern und den Grünen auch die Linke Liste / PDS, unter anderem gegen die fünfprozentige Sperrklausel.

In Züssow bei Greifswald wählt die Synode der Pommerschen Evangelischen Kirche Eduard Berger zum neuen Bischof. Berger kommt aus dem sächsischen Kirchenbezirk Meißen.

30. September: Der Freie Deutsche Gewerkschaftsbund ( FDGB) löst sich als Dachverband endgültig selbst auf. Die einzelnen Mitgliedsgewerkschaften vereinigen sich größtenteils mit ihren westdeutschen Partnerorganisationen.

Noch zwei Tage bis zur deutsch-deutschen Einheit

1. Oktober: Vertreter der vier Siegermächte des Zweiten Weltkriegs und die beiden deutschen Außenminister unterzeichnen in New York eine Erklärung, die dem vereinten Deutschland die volle Souveränität zurückgibt. Die Siegermächte verzichten ab dem 3. Oktober auf ihre Vorbehaltsrechte für Berlin und Deutschland als Ganzes.

2. Oktober: Die DDR-Volkskammer löst sich mit einer Festsitzung in Berlin auf.

In Berlin werden die westalliierten Stadtkommandanten verabschiedet, damit endet nach 45 Jahren der Besatzungs-Status der Stadt.

Die Brüsseler Exekutive der Europäischen Gemeinschaft veröffentlicht eine Erklärung zur deutschen Vereinigung. Darin heißt es, dass es eine schmerzhafte Eingliederung der DDR mit unvermeidlichen Härten sein wird.

3. Oktober: Das Ländereinführungsgesetz tritt in Kraft. Es stellt die 1952 abgeschafften Länder in der DDR wieder her. Die neu gegründeten deutschen Länder werden im Wesentlichen durch Zusammenlegung von Bezirken gebildet.

Von Bernhard Schmidtbauer/RND