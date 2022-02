„Weiße-Rose“-Aktivistin Gisela Schertling: Die Geliebte bekam den einzigen Abschiedsbrief von Hans Scholl

Wildau

Still, zurückgezogen und verschlossen hat Gisela Schertling in Wildau gelebt. Kaum jemand wusste zu ihren Lebzeiten, was sie mit der antifaschistischen Widerstandsgruppe „Weiße Rose“ verband. Am Mittwoch vor 100 Jahren wurde die letzte Geliebte von Hans Scholl im thüringischen Pößneck geboren.

„Der Werdegang von Gisela Schertling verlief bis Anfang 1943 nicht ungewöhnlich“, schreibt Karl Ernst in „Pößnecker Heimatblätter“ 1/2017.

Tochter des Pößnecker Verlegers Paul Schertling

Gisela und ihre jüngeren Schwestern Renate und Uta wuchsen als Töchter des Verlegers Paul Schertling und seiner Frau Charlotte in einer großen Villa auf. „Pößneck sollte zur nationalsozialistischen Musterstadt werden“, so Ernst. „Die Schertlings waren Teil des lokalen Machtgefüges und erzogen ihre drei Kinder in diesem Sinne.“

Beim Reichsarbeitsdienst im bayerischen Krauchenwies freundeten sich Gisela Schertling und Sophie Scholl im Sommer 1941 an. Sophie bewog ihre ein Jahr jüngere Freundin dazu, im Wintersemester 1942/43 Philologie an der Ludwig-Maximilian-Universität in München zu studieren. In der bayerischen Metropole ging Gisela Schertling in der Wohnung der Geschwister Scholl ein und aus. Zwischen ihr und dem 24-jährigen Medizinstudenten Hans Scholl entspann sich eine intensive und intime Liebesbeziehung.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Es blieb nicht aus, dass Gisela Schertling die Aktivitäten des Kreises um Hans und Sophie Scholl bemerkte. Zwischen 1942 und 1943 schrieben und verteilten die Mitglieder der „Weißen Rose“ sechs Flugblätter, die zum Widerstand gegen die Hitler-Diktatur aufriefen.

Schwerwiegend. Nach der Verurteilung zu einem Jahr Gefängnis wurde Gisela Schertling vom Studium an allen deutschen Hochschulen ausgeschlossen. Der entsprechende Vermerk steht auf der Rückseite ihrer Studienkarte. Quelle: LMU

Authentisch. Porträtfoto aus der Studienkarte von Gisela Schertling. Quelle: LMU

Auslöser für das sechste Flugblatt war Ende Januar 1943 die Tragödie in Stalingrad. Etwa 230.000 Soldaten waren allein auf deutscher Seite gefallen, über eine Million Menschen starben auf russischer. Gisela Schertling und Sophie Scholl tüteten gemeinsam Flugblätter in frankierte Briefumschläge ein. Mitten in diese Vorbereitungen platzte am 18. Februar 1943 die Rede von Propagandachef Josef Goebbels im Berliner Sportpalast, in der er den „totalen Krieg“ ausrief.

Sophie und Hans Scholl legten im Lichthof der Münchener Universität Flugblätter aus

An diesem verhängnisvollen Tag legten Sophie und Hans Scholl im Lichthof der Münchener Universität Flugblätter aus. Der Hausmeister Jakob Schmid beobachtete und denunzierte die Geschwister. Vor Gisela Schertlings Augen wurde Hans Scholl abgeführt. Noch am selben Tag verhörte die Gestapo auch sie. Völlig verzweifelt und verängstigt zog sie sich nach dem Verhör drei Tage lang in ihr Zimmer zurück. Am 22. Februar 1943 wurden mit Christoph Probst und den Geschwistern Scholl die ersten von sieben Mitgliedern der „Weißen Rose“ geköpft.

Davon erfuhr Gisela Schertling am Abend nach der Hinrichtung von den Scholl-Geschwistern Inge, Elisabeth und Werner. „Gisela Schertling ist die einzige, die einen Abschiedsbrief von Hans bekommen hat. Alle anderen Briefe sind ja zurückgehalten worden, weil die Gestapo keine Märtyrer schaffen wollte“, so Elisabeth (Scholl) Hartnagel 2003 im Gespräch mit Schülern des Königs Wusterhausener Friedrich-Wilhelm-Gymnasiums.

Furcht vor einem ähnlich grausamen Schicksal, wie das der drei Enthaupteten, dürfte Gisela Schertling dazu bewogen haben, zwei Tage später ihre Aussagen gegenüber der Gestapo zu ergänzen. Am 29. März 1943 wurde sie verhaftet. In den folgenden Verhören belastete sie vermutlich auf Anraten des von ihren Eltern beauftragten Anwaltes andere und sich teilweise schwer.

ARCHIV - Hans und Sophie Scholl, Gründer bzw. Mitglieder der Widerstandsgruppe «Weiße Rose» an der Münchner Universität, wurden nach einer Flugblattaktion gegen die Herrschaft des NS-Regimes am 18.02.1943 verhaftet, vom Volksgerichtshof zum Tode verurteilt und am 22.02.1943 in München-Stadelheim hingerichtet. Quelle: Dpa

Beispielsweise sagte sie am 1. April 1943 aus: „Ich muss zugeben, dass unter dem politischen Einfluss von Hans Scholl meine politische Haltung allmählich wankend geworden ist. Es kam zu dem Punkt, dass ich begann, an dem Nationalsozialismus zu zweifeln.“

Anstiftung und Beteiligung zum Hochverrat

Der Prozess gegen Gisela Schertling und 13 weiteren, der Anstiftung und Beteiligung zum Hochverrat angeklagten Personen, fand am 19. April 1943 vor dem Volksgerichtshof im Münchener Justizpalast statt.

Nazi-Richter Roland Freisler verurteilte die 21-Jährige wegen Mitwisserschaft zu einem Jahr Gefängnis. Kurze Zeit später verbot man ihr das Studium an allen deutschen Hochschulen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg ließ sich Gisela Schertling in Eisenach zur Katechetin (Religionspädagogin) ausbilden. Anfang April 1956 begab sie sich in den Dienst der Pößnecker Nachbar-Kirchengemeinde Krölpa. Ab September 1973 wirkte sie als Organistin und Katechetin in der Friedenskirchengemeinde Wildau.

1963 erkannte die DDR Gisela Schertling als Verfolgte des Naziregimes an.. Quelle: "Weiße Rose Institut" München/Nachlass Schertling

Hier vertraute sie nur wenigen Menschen ihre Liebesbeziehung zu Hans Scholl an. Wohl ihr engster Vertrauter war der ehemalige Wildauer Pfarrer Friedrich-Wilhelm Ritter. Zu ihm sagte Gisela Schertling einmal: „Ich bin nicht die ‚Weiße Rose‘, sondern bestenfalls ein Dorn oder Beiblatt.“

Von Frank Pechhold