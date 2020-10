Michendorf

Volker Wiedersberg ( Bündnis 90/Grüne) ist Vorsitzender der Michendorfer Gemeindevertretung. Er hat eine bewegte Wendegeschichte, die in seiner jetzigen Heimat nicht viele kennen. Der schönste Tag der Friedlichen Revolution war für ihn der 13. Oktober 1989.

Der Oktober 1989 ist in Ihre ganz eigene Geschichte eingegangen. Sie saßen vor 31 Jahren im Potsdamer Stasi-Gefängnis. Warum?

Volker Wiedersberg: Ich bin am 6. Oktober 1989 auf Arbeit verhaftet worden. Das hat eine längere Vorgeschichte, die mit der Kommunalwahl im Mai ’89 begann.

Ging es um Wahlbetrug?

Ich war damals 20 Jahre alt, habe in Potsdam Gleichgesinnte gesucht und überlegt, wie man die Wahlen kritisch begleiten könnte. So kam ich zur Jugendgruppe „Kontakte“ in der evangelischen Friedrichskirchengemeinde. Diese Gruppe hat schon im April 1989 eine Veranstaltung organisiert und vier Kandidaten der Nationalen Front, wie die Einheitsliste hieß, eingeladen und mit Fragen bombardiert. Ich glaube, das gab es vorher noch nie. Wir haben dann mit anderen Initiativen auch versucht, die Wahlauszählungen zu beobachten – in der Vorahnung, die Wahlen würden nicht sauber laufen.

In der DDR war es auch technisch nicht einfach, mit Nein zu stimmen.

Man musste alle Namen auf der Einheitsliste durchstreichen, damit es als Nein-Stimme galt. Ich war im Wahllokal in den Defa-Dokumentarfilmstudios in Babelsberg Beobachter. Dort wurden Nein-Stimmen auch als solche gewertet. Die von uns am Abend zusammengetragenen Ergebnisse zeigten aber, dass die Zahl der Nein-Stimmen in Potsdam deutlich über der offiziell bekanntgegebenen lag. In 50 Wahllokalen waren es mehr als 3000 Nein-Stimmen. In Potsdam gab es insgesamt 100 Wahllokale, in denen es nach offizieller Lesart nur 1600 Nein-Stimmen gab. Das war für viele ein Aha-Erlebnis, es Schwarz auf Weiß zu haben: Die verkündeten Ergebnisse stimmten nicht. Das hat Menschen politisiert und zum Protest ermutigt.

Sie haben Beschwerde eingelegt?

Ich habe Strafanzeige wegen Wahlbetrugs beim Staatsanwalt des Bezirkes Potsdam eingelegt.

Was hat der Staatsanwalt gemacht?

Er teilte mit, es gebe keine Hinweise auf Wahlfälschung.

Warum sind Sie verhaftet worden?

Der Vorwurf lautete, „Rädelsführer einer Zusammenrottung“ zu sein.

Sie haben eine Demonstration mit organisiert?

Was damals parallel lief: In Potsdam entstand das Neue Forum. Das Oppositionsverhalten hat sich schnell differenziert. Eine Gruppe um den späteren Baustadtrat Detlef Kaminski wollte das Neue Forum legalisieren und mit der Staatsmacht in Dialog treten. Sie wollten nichts Illegales machen, etwa eine Demonstration organisieren. Die anderen sagten: Wir müssen dem Staatsjubel zum Republikgeburtstag etwas entgegen setzen, müssen uns zeigen und den Unmut auf die Straße treiben. Wir trugen das unter die Leute und fanden viele, die entschlossen waren, sich am 7. Oktober in der Nähe des Brandenburger Tores in Potsdam zu treffen. Wir wollten Blumen mitbringen und Lieder singen.

Welche Lieder wollten Sie singen?

„We Shall Overcome“ oder die „Internationale“ – Lieder, die in der DDR verbreitet und akzeptiert waren. Bei der Demo am 7. Oktober war ich dann aber nicht mehr dabei.

Weil Sie einen Tag vorher verhaftet wurden. Sind Sie denunziert worden?

Ich weiß von einem Arbeitskollegen, der einen Ausreiseantrag laufen hatte. Er sagte, wenn sie ihn nicht aus der DDR herauslassen, gehe er zu dieser Demo. Sie versprachen ihm die Ausreise gegen Nennung der Person, durch die er von der Demo wusste. Das war ich. Diese Geschichte habe ich meinem Stasi-Vernehmer aus der Nase gezogen. Später hat der Kollege mir das etwas bedauernd bestätigt. Er durfte noch im Oktober ausreisen.

Wie sind Sie im Stasi-Gefängnis behandelt worden?

Es gab Leibesvisitationen, ich musste mich nackt ausziehen. Das schlimmste war, dass man entpersonalisiert wurde. Es gab zwei Vernehmer, die nach dem Muster „guter Bulle, böser Bulle“ versucht haben, mich auszuquetschen. Ihr erklärtes Ziel war, die Demo zu verhindern. Das ist ihnen nicht gelungen. Bei uns hieß die Regel: Keine Namen und Strukturen verraten!

Ist Ihnen ein Vernehmer später noch einmal über den Weg gelaufen?

Aber ja. Ich bin meinem Vernehmer kurz danach begegnet. Offiziell hieß er „Major von Zimmer 17“. Ich war ab Dezember 1989 in Potsdam in der Staatlichen Regierungskommission zur Sicherung und Sichtung der Unterlagen des MfS. Ich bin dort ein- und ausgegangen. Es dauerte nicht lange, dass ich meinen Vernehmer in der Kantine getroffen habe. Ich hatte ihn in der Vernehmung gefragt, wie er heiße. „Müller, Meier oder Schulze, das können Sie eh nicht überprüfen“, antwortete er. Tatsächlich hieß er Schmidt.

Was sagt man sich da?

Er jammerte, erzählte über einen Herzinfarkt, den er hinter sich hätte, und dass seine Kollegen bald arbeitslos sein werden.

Hatten Sie Rachegefühle?

Ich habe ihn eher bemitleidet. Aus seiner Perspektive war das alles eine vom Westen gesteuerte Konterrevolution. Wir haben uns 1990 noch einmal getroffen, vier Stunden habe ich mit ihm geredet. Danach hatte ich das Gefühl, die Rollen hätten sich wieder umgekehrt. Der erfahrene Vernehmer hat mehr von mir erfahren, ich von ihm kaum etwas.

Von was haben Sie 1989 geträumt?

Dass die Bevormundung aufhört und die Angst, die jene begleitet hat, die sich Freiräume erobern wollten. Wir wollten nicht die BRD. Die Idee war, ein eigenes Land zu bleiben, in dem man Einfluss nehmen und Zukunft gestalten kann. Uns ging es um Themen wie Umweltschutz, Frieden, Menschenrechte. Kleines Beispiel: Die Gruppe „Kontakte“ wollte helfen, brennende Mülltonnen zu vermeiden. Sie wollte die Trennung zwischen Asche und Müll durch einfache Markierungen der Tonnen. Der Obrigkeitsstaat DDR hatte schon mit solcher Eigeninitiative Probleme.

Sind Sie zufrieden mit dem, was nach 30 Jahren herausgekommen ist?

Wir wollten keine Wiedervereinigung, aber es war schnell deutlich, dass es nicht anders ging. Es fehlte die wirtschaftliche Tragfähigkeit für eigene Wege. Der schnelle Weg zur Einheit war frei gewählt. Der Sieg der Allianz für Deutschland bei den Volkskammerwahlen war ein deutliches Statement. Die Bürgerbewegungen wurden zur Randgruppe.

War dieser eigene Emanzipationsprozess, das Ausprobieren nach dem Ende der Diktatur zu kurz, um Selbstbewusstsein zu entwickeln? Statt als Land stolzer Revolutionäre ist die DDR wie eine Insolvenzmasse übernommen worden.

Es war illusorisch. Man hätte eine Sonderwirtschaftszone gebraucht. Die Leute wären trotzdem weggelaufen. Das war immer das Dilemma der DDR. Nach anfänglichen Skepsis gegen die westdeutsche Demokratie komme ich heute zu dem Ergebnis, dass wir in einem Land leben, für das es sich gelohnt hat, auf die Straße zu gehen. Die Themen, die uns bewegten, treiben mich aber heute noch an. Sie sind ungelöst.

Was war die DDR für Sie?

Meine Heimat. Ich habe bis zur Wende nie daran gedacht, das Land zu verlassen. Auch wenn es grau und überwacht war, es war mein Land. Ich hatte meine Nischen. Wir waren kreativ, haben Texte geschrieben und Musik gemacht. Im Sommer 1989 haben wir den „Novemberklub“ gegründet und fast schon subversiv DDR-Lieder gespielt.

Das klingt wie ein satirisches Gegenstück zum gesteuerten Oktoberklub.

Wir haben Lieder persifliert oder ernsthaft gesungen. Zum Beispiel: „Der Osten erglüht, China ist jung. Rote Sonne grüßt Mao Tsetung.“

Was war für Sie der schönste Moment der Friedlichen Revolution?

Der 13. Oktober 1989, als ich aus der Haft entlassen wurde. Als die Eisentür hinter mir zuschlug, dachte ich: Wow, ich bin draußen und die Idioten müssen drin bleiben.

Fliesenleger, Wehrpflichtgegner und Jurist Volker Wiedersberg wurde 1969 in Parchim ( Mecklenburg-Vorpommern) geboren und kam 1987 nach Potsdam. Zu DDR-Zeiten erlernte er den Beruf des Fliesenlegers. Der Wehrdienst-Totalverweigerer gehörte Anfang der 1990er Jahre zu den Mitbegründern der Kampagne gegen Wehrpflicht, Zwangsdienste und Militär. 1998 zog er von Potsdam nach Michendorf, ist heute Volljurist und arbeitet im Brandenburger Landesamt für Soziales und Versorgung.

Von Jens Steglich