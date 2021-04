Weil der Rostocker Alvan Boysen (21) in einer Fördergruppe und nicht in einer Werkstatt mit Arbeit in Kontakt kommt, hat er bis zu 13 Tage weniger Urlaubsanspruch im Jahr. Seine Familie will sich das nicht gefallen lassen. Vater Arne Boysen kämpft für mehr Zeit mit seinem schwerbehinderten Sohn.