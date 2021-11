Wer geht ins Bundeskabinett? Brandenburger Regierungschef als möglicher Kandidat aus Ostdeutschland  

Potsdam

Die SPD warb im Wahlkampf stets für eine stärkere Präsenz von Ostdeutschen – auch in der künftigen Bundesregierung. Aber welcher Politiker oder welche Politikerin mit Ost-Biografie wird in der „Ampel“-Regierung aus SPD, Grünen und FDP vertreten sein?

Inzwischen kursieren in der SPD mehrere Namen – auch aus Brandenburg, unter anderem der von Ministerpräsident Dietmar Woidke. Der 60-jährige Lausitzer, der am Samstag mit großer Mehrheit als SPD-Landeschef im Amt bestätigt wurde, gilt einigen als Ideallösung: weil er bundesweit bekannt ist, langjährige Regierungserfahrung hat, bei Wahlen sehr erfolgreich war und Ost-Interessen gut verkaufen könnte.

Darauf am Rande des Landesparteitags angesprochen, sagte Woidke nur: „Ich äußere mich zu Gerüchten nicht.“ Ein klares Dementi, das eigentlich erwartet wurde, war das nicht. Die Äußerung sorgt für weitere Spekulationen.

Woidkes Wechsel würde eine Lücke in Brandenburg reißen

Nach jetzigen Plänen wollen in der Nikolauswoche ab 6. Dezember die drei Ampel-Verhandler fertig sein, dann dürften auch die Namen feststehen, wer in der neuen Regierung was wird.

Es gibt aber auch Stimmen in der SPD, die einen Wechsel Woidkes für sehr unwahrscheinlich halten. Der Grund: In Brandenburg gibt es derzeit keinen „gesetzten“ Nachfolger. Die Lücke sei momentan nicht zu füllen, es sei auch nichts vorbereitet, heißt es. Hinzu kommt: In der Koalition mit CDU und Grünen, die hin und wieder in Turbulenzen gerät, ist alles auf Woidke und seine Autorität fixiert. Er vor allem hält den Laden zusammen.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In der SPD Brandenburg wird auch über die Namen von zwei Frauen diskutiert, die der designierte Kanzler Olaf Scholz gut kennt und nach Berlin holen könnte: die Potsdamerin Manja Schüle, aktuell Kulturministerin im Woidke-Kabinett – und Klara Geywitz, die sich einst mit Scholz als Doppelspitze für den Bundesvorsitz beworben hatte, allerdings vergeblich. Geywitz ist Vize-Bundeschefin und saß bis 2019 im Landtag.

Erinnerung an Manfred Stolpe als plötzlichen Bundesminister

Olaf Scholz braucht dringend jemanden mit Ost-Hintergrund in seiner neuen Mannschaft. Das gab es schon mal: Erinnert wird in der SPD an das Jahr 2002, als Gerhard Schröder für sein neues Kabinett vor einem ähnlichen Problem stand. Weil sich der SPD-Kanzler mehrere Absagen einholte und niemanden fand, erklärte sich überraschend Manfred Stolpe bereit und wurde Bundesverkehrsminister. Da war Stolpe aber schon nicht mehr Ministerpräsident in Brandenburg. Wenige Monate zuvor hatte er das Amt an Matthias Platzeck übergeben. Die meisten hatten erwartet, dass sich Stolpe in den Ruhestand verabschiedet. Doch es kam anders. Stolpe blieb bis zur nächsten Bundestagswahl 2005 im Amt.

Von Igor Göldner