Lichterfelde

An Bobby ist eigentlich auf den ersten Blick wenig Besonderes. Er ist ein kleiner Kater, braun getigert, treuer Blick, der in Lichterfelde bei Familie Gabler lebt und dort Katzendinge tut: in der Sonne liegen, Mäuse jagen, streunen. Für Politik interessiert er sich weniger. Dennoch ist Bobby etwas gelungen, was wohl noch keine Katze vor ihm geschafft hat: Er steht auf einem Stimmzettel einer Bundestagswahl.

Wenn die Wähler in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming (Brandenburg) am 26. September zur Stimmabgabe gerufen sind, dann werden sie auf dem Wahlzettel die Namen von 16 Direktkandidaten finden. An erster Stelle steht CDU-Kandidatin Jana Schimke, es folgen AfD-Mann Steffen Kotré, Sylvia Lehmann von der SPD und so weiter. Über ihren Namen ist die dazugehörige Partei angegeben. An 13. Stelle allerdings kommt Michael Gabler, über dessen Namen keine Partei steht, sondern Bobby.

Der unabhängige Bundestagskandidat Michael Gabler aus LIchterfelde. Quelle: Hartmut F. Reck

Gabler lacht, wenn er die Geschichte erzählt, auch wenn sie ihm etwas unangenehm ist. Es sei alles ein Missverständnis, sagt er. Eines, das er am liebsten wieder rückgängig machen würde. Aber die Kandidaten sind bekannt gemacht, die Wahlzettel gedruckt. Es ist, wie es ist.

Michael Gabler, 48, gelernter Tierpfleger aus Lichterfelde in der Gemeinde Niederer Fläming, ist ein Neuling in den praktischen Gepflogenheiten der Politik. Er war zwar mal kurz bei den Linken und wollte auch Ortsvorsteher von Lichterfelde werden. Dann kandidierte er aber doch nicht, weil es andere Bewerber gab, und eine Kampfkandidatur in einem kleinen Dorf wie Lichterfelde keinen Sinn ergebe, wie er sagt.

Das Kennwort soll die Kandidaten näher beschreiben

In den Bundestag möchte er aber gerne. Er sehe Veränderungsbedarf, sagt er. Er würde gerne den ländlichen Raum stärken, den Einfluss der Wirtschaft auf die Politik verringern, mehr Volksentscheide durchsetzen. Also besorgte er die nötigen 50 Unterstützerunterschriften und reichte sie beim Wahlleiter ein. Dort fragte man ihn auch nach seinen persönlichen Daten, nach Vertrauenspersonen und nach einem Kennwort.

„Das Kennwort ist dazu da, den Bewerber näher zu beschreiben“, sagt Wahlleiter Alexander Nagel. Ein anderer Einzelkandidat etwa hat „Demokratie verteidigen“ gewählt. Ein weiterer „Familienpartei“, weil er von dieser unterstützt wird. Michael Gabler hingegen dachte, es handele sich um eine Art Codewort, mit dem er sich übers Telefon ausweisen kann. Sein Kater kam ihm in den Sinn. Er sagte „Bobby“.

So wurde Bobby zum Politikum – und sorgte seither für Irritationen. Menschen recherchieren, ob es sich um eine neue Partei oder eine Wählergruppe handelt. Auch Michael Gabler musste sich schon Bekannten gegenüber erklären. Das könne auch ein Vorteil sein, sagt er. Immerhin sei es für Einzelkandidaten ziemlich schwer, sich in dem riesigen Wahlkreis bekannt zu machen.

Bobby indes ahnt nichts von seiner Prominenz. Er ist ausgebüxt und streunt durch die Wälder und Felder rings um Lichterfelde. Hoffentlich. „Er ist jetzt seit zwei Wochen weg, ich mache mir Sorgen. Das hat er noch nie gemacht“, sagt Michael Gabler.

Von Oliver Fischer