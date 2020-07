Wie ein Flüchtling aus Eritrea in Brandenburg heimisch wurde

Kyritz

Schwarzes Kraushaar, schwarzer Kopf, schwarze Arme. Auch sein T-Shirt ist schwarz. In Kyritz an der Knatter fällt so jemand 2020 noch immer auf. „Da ist er ja wieder, der Schwarze“ – das hat Filmon Berhe schon oft gehört. „Hey, na, Neger.“ Er frage dann: „Ja, und nun? Ein Problem?“ So erledige sich der Fall.

„Ich bin nun mal schwarz, für mich ist das völlig normal“, sagt er. Doch als kürzlich einer zu ihm sagte, er könne ihn ja einfach umbringen, wurde es Filmon zu viel. „Ich verstehe das nicht. Warum? Wir sind doch alle nur Menschen. Er kennt mich nicht. Ich habe keinem was getan.“

Viele Freunde in Kyritz und im weiteren Deutschland gefunden

Der 35-Jährige ging zur Polizei. Obwohl er erst nicht wollte. Doch seine Freunde rieten ihm dazu. Es sind Deutsche, die ihm erklärten, wie es läuft im Lande, dass hier der Rechtsstaat greift und kein „Wir regeln das unter uns“. Berhe hat mittlerweile viele Freunde in Deutschland und in Kyritz, die mit ein Grund dafür sind, dass er seit fünf Jahren da ist und weiterhin bleiben will.

Filmon Berhe gehörte zu den ersten Flüchtlingen, die Anfang 2015 im Heim an der Wusterhausener Seestraße ankamen. Aus seiner Busgruppe von damals fällt ihm keiner mehr ein, der noch in der Region lebt. Sie gingen in größere Städte. Er aber wollte nicht schon wieder woanders hin, erzählt er, während sein Blick von seiner Wohnung am Ortsrand aus über die Balkongeranien ins Weizenfeld schweift.

Filmon Berhe auf dem Balkon seiner Wohnung in Kyritz. Quelle: Matthias Anke

Filmon Berhes Odyssee begann vor etwa 15 Jahren. Management wollte er gerne studieren in Asmara, der Hauptstadt Eritreas. Doch er sollte zur Armee und hätte bleiben müssen. Mit dem Nachbarland Äthiopien gab es Krieg. „Jüngere haben keine andere Chance, als zum Militär zu gehen“, erzählt Filmon.

So floh er in die andere Himmelsrichtung, in den Sudan und rüber nach Ägypten, dann zurück in den Sudan und weiter nach Libyen. Mit dem Schiff ging es über das Mittelmeer nach Italien und über die Schweiz 2014 nach Deutschland. Einem Aufenthalt in Bayern folgte die Sammelstation im brandenburgischen Eisenhüttenstadt.

Bürgermeister brachte Einheimische und Flüchtlinge zusammen

Bei den teils mehrmonatigen Inte­grations- und Sprachkursen lernte er neue Leute kennen. „Ich verstehe besser, als ich spreche“, sagt Filmon Berhe. Er sitzt auf der Couch. Über ihr hängt eine Heimatmalerei, wie sie eher in der älteren deutschen Generation typisch ist für die zentrale Wohnzimmerwand. Daneben – wie aus einer anderen Welt – eine afrikanische Maske. „Von einem Freund, der aus Senegal kommt.“ Das Heimatbild indes schenkte ihm Willem Schoeber. „Und das Bild da hinten ist von Anna Funke.“

Das Paar aus dem Wusterhausener Dorf Barsikow ist seit fünf Jahren wie eine Familie für Filmon Berhe. Als die Flüchtlinge in Wusterhausen eintrafen, organisierte der damalige Bürgermeister Roman Blank Zusammenkünfte mit interessierten Einheimischen. „ Filmon war uns sofort sympathisch, er konnte auch schon gut Englisch“, erinnert sich Willem Schoeber.

Asyl dank der Hilfe aus Barsikow

Ohne diesen Kontakt zu den Barsikowern wäre er wohl nach Italien abgeschoben worden. Anna Funke, Vorsitzende des Barsikower Dorfvereins, und Willem Schoeber, der dort Ortsvorsteher ist, aber wussten zu helfen. „Kirchenasyl war die letzte Möglichkeit. Und wo, wenn nicht in Barsikow? Unsere Pilgerherberge bietet alles Notwendige.“ Siehe da: Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge prüfte seinen Fall doch noch mal. Filmon durfte bleiben.

Die Barsikower besuchten derweil seine Mutter in Eritrea, brachten ihm persönliche Gegenstände mit. Nur Filmon darf nicht mehr ins Land. Als Tourist fühlt man sich zwar unglaublich sicher, weiß Willem Schoeber: „Als in Eritrea lebender junger Mann aber ist es unerträglich.“

Praktikum und Ausbildung im Seniorenpflegeheim

Für seinen Lebensunterhalt kommt er heute so gut es geht selbst auf. Über ein Integrationsprojekt war er in Kyritz an ein Praktikum im Seniorenpflegezentrum Azurit gelangt. Er schloss eine Ausbildung zum Altenpflegehelfer an. Mit dem Bus fährt Filmon seither regelmäßig zur Berufsschule nach Neuruppin.

Filmon Berhe im Kreise seiner Kollegen des Pflegeheims „Azurit“ in Kyritz. Quelle: privat

Ein Schwarzer in der Altenpflege also – für seine Kollegen ist das nichts Besonderes mehr. „Er ist hier im Haus sehr angesehen, auch von unseren Bewohnern“, berichtet der Kyritzer Azurit-Chef Mario Bohnsack. „Er versteht alles“, sagt auch Pflegedienstleiterin Katharina Stöpel: „Und er könnte sich bald ja noch weiter qualifizieren.“

In der Freizeit spielt Filmon mit seiner Krar, einem in Eritrea beliebten Zupfinstrument, und er liest Bücher. Sein Regal ist voll. „Ich soll ja nicht zu viel fernsehen, sagt Anna Funke mir immer.“ Wobei er stets Nachrichten verfolgt, besonders rund um die anderen Flüchtlinge in Europa und zuletzt auch das Thema George Floyd.

Jetzt auch wieder Vertrauen zur deutschen Polizei

Filmon tippt auf sein rechtes Auge. „Im Heim wurde ich verprügelt, alle schauten zu. Keiner half.“ Dabei komme er mit anderen Nationen immer gut klar, er, der durch viele Länder ging. Nun traf ihn pure Gewalt.

Willem Schoeber kennt die Geschichte aus Wusterhausen. „Dann hatte er auch kein Vertrauen mehr zur Polizei.“ Im jüngsten Fall aber widmete sich ihm die Kripo umfassend. Filmon war überrascht. Es gab ihm auch hier ein gutes Gefühl, unter guten Menschen zu sein.

