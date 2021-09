Greifswald

Heute vor genau 20 Jahren entschied ein junger Mann namens Ziad Jarrah, etwas zu tun, das die Welt erschüttern und verändern sollte. Gemeinsam mit drei weiteren Männern entführte er am 11. September 2001 ein Flugzeug der United Airlines, um einen Anschlag zu verüben. Doch das eigentlich Ziel – das Kapitol der Vereinigten Staaten – erreichten die Terroristen nicht. Stattdessen stürzte die Maschine auf einem Feld im Bundesstaat Pennsylvania ab. Neben den Entführern starben 33 Passagiere und sieben Besatzungsmitglieder.

Kurz zuvor flogen zwei weitere gekaperte Flugzeuge in die beiden Türme des World-Trade-Center in New York, die wenig später in sich zusammenstürzten und den Stadtteil Manhattan in dunkle Staubwolken hüllten. Ein viertes entführtes Flugzeug zerstörte Teile des US-Verteidigungsministeriums – des Pentagons. Die traurige Bilanz: Fast 3000 Menschen starben bei einem der größten Terroranschläge der Geschichte. Die schrecklichen Bilder sind bis heute unvergessen.

„Wir waren in Greifswald oft im Mensa-Club oder im Club 9 feiern“

Die Spuren der 19 Attentäter führen nach Saudi-Arabien, Ägypten, Afghanistan, nach Deutschland – und nach Greifswald. Denn Ziad Jarrah lebte für einige Monate in der Hansestadt. Der Libanese kam 1996 im Alter von 20 Jahren nach MV. An der Greifswalder Uni belegte er einen Deutschkurs, um sich für sein Studium vorzubereiten. Medizin sollte es werden. Jarrah wurde in Medienberichten nach den Anschlägen als die am westlichsten geprägte Person der Gruppe beschrieben.

Das bestätigt auch ein Weggefährte Jarrahs. Er möchte anonym bleiben. Nichts soll darauf hinweisen, wer er ist, woher er kommt oder wo er heute lebt. In dem Artikel wird er Amar H. heißen. Er kannte Ziad Jarrah sehr gut. „Wir waren in Greifswald oft im Mensa-Club oder im Club 9 feiern“, erinnert er sich. Sportlich sei Jarrah gewesen, sehr gut im Basketball und im Schwimmen. Ein Foto zeigt die beiden, wie sie herzlich in die Kamera lachen. Es ist eine der wenigen Aufnahmen der beiden. Jarrah galt als höflich und war nie einer, der besonders auffiel.

Jarrah ging in Greifswald regelmäßig zur Moschee

Kurz nachdem Jarrah nach Greifswald kam, lernte er eine türkische Frau kennen. Das sei an Ostern gewesen, sagt Amar H. Gleich gefunkt habe es nicht: „Sie hatte damals noch einen Freund.“ Doch irgendwann wurden sie ein Paar und lebten eine Zeit lang zusammen. Dass Jarrah streng gläubig erzogen wurde oder gelebt hätte, könne Amar H. ausschließen. Dennoch seien die beiden gemeinsam anfangs in die Greifswalder Moschee gegangen, weil es dort „richtiges arabisches Brot“ gegeben hat, sagt Amar H.

Die Folgen des 11. Septembers Die Terroranschläge in den USA vom 11. September 2001, bei denen fast 3000 Menschen starben, hinterließen deutliche Spuren. Unklar ist bis heute, wie viele Menschen an den Spätfolgen verstoben sind, nachdem die beiden Türme des World Trade Centers in sich zusammenstürzen. Vor allem viele Ersthelfer atmeten den daraus resultierenden giftigen Staub und erkrankten später an Krebs. Doch auch über die Landesgrenze hinaus gab es weitreichende Folgen. Als Initiator der Anschläge galt Osama Bin Laden – Gründer und Anführer der Terror-Gruppe Al-Qaida. Die Taliban aus Afghanistan weigerten sich jedoch, gegen die Terror-Gruppe vorzugehen. Die amerikanische Regierung unter dem damaligen Präsidenten George W. Bush schickte Soldaten nach Afghanistan. Ziel war es, das Land in einen demokratischen Rechtsstaat zu verwandeln. Nachdem die US-Truppen jedoch in den vergangenen Wochen nach zwei Jahrzehnten wieder abzogen, haben die Taliban erneut die Macht übernommen. Osama Bin Laden wurde 2011 von einer US-Spezialeinheit im zweiten Stock seines Anwesens im pakistanischen Abbottabad erschossen.

Jarrah sei leicht zu beeinflussen gewesen: „Es gibt Menschen, die stark bleiben, wenn ihnen etwas angeboten wird, was sie nicht wollen. Andere schwimmen dann einfach mit.“ Der erste Schritt zur Radikalisierung sei bereits in der Hansestadt erfolgt. „Er hat in Greifswald die ersten Leute aus Hamburg kennengelernt“, blickt Amar H. zurück. In jener Stadt wird Jarrah mit Mohammed Atta, Kopf der 11.-September-Gruppe, die sogenannte Hamburger Terrorzelle bilden. Von dort aus planen sie mit weiteren Islamisten die Anschläge in den USA. Unterstützt werden sie von der Terrorgruppe Al-Qaida.

Letztes Telefonat im Januar 2001

Doch zunächst blieb Jarrah in Greifswald. Nach und nach habe er sich aber immer mehr verändert – von einer westlichen Einstellung hin zu einer stark islamistisch geprägten Weltanschauung: „Er hat sich später einen Vollbart stehen lassen, hat einen Kaftan getragen. Seine Freundin sollte keine Röcke mehr anziehen“, erinnert sich Amar H. Das Paar habe sich immer häufiger wegen ihres vergleichsweise lockeren Lebensstils gestritten.

Auch das Verhältnis zwischen Amar H. und Jarrah verschlechterte sich. Sie gerieten immer häufiger wegen unterschiedlicher Einstellungen gegenüber der westlichen Lebensweise aneinander. Nachdem Jarrah 1997 an der Fachhochschule Hamburg Flugzeugbau studierte, sahen sich die beiden nur noch selten. Im Januar 2001 führten sie das letzte Telefonat miteinander. Doch viel zu erzählen, so berichtet es Amar H., hatten sie sich nicht.

Keinen Kontakt mehr zu anderen Weggefährten

Der 11. September ist eines der Ereignisse, bei denen sich viele Menschen noch genau erinnern können, wo sie waren, als sie davon erfuhren. Auch Amar H. weiß noch genau, was er damals getan hat. Kurz bevor er gegen 17 Uhr von der Arbeit nach Hause zurückgekehrt war, hörte er zum ersten Mal die Meldungen im Radio.

Dass bei diesen Anschlägen jemand beteiligt sein könnte, den er kannte, daran habe Amar H. keine Sekunde geglaubt. Wenige Tage später erfuhr er, dass ein früherer Bekannter von ihm einer der Attentäter war. Auch heute noch kann er es kaum glauben. Kontakt zu anderen Weggefährten aus der Zeit in Greifswald, etwa der Freundin Jarrahs, habe Amar H. nicht mehr. Sie soll sich kurz nach den Anschlägen in ein Zeugenschutzprogramm begeben haben.

Von Christin Lachmann