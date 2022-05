Leipzig

BMW und Ostdeutschland – da denkt man sofort an das Werk in Leipzig, im Jahr 2005 in Betrieb genommen. Doch der Münchner Autobauer engagiert sich schon länger in den neuen Bundesländern. Am Standort im thüringischen Eisenach nahm das Unternehmen jetzt einen Erweiterungsbau in Betrieb.

Thüringen hat für die BMW Group eine besondere Bedeutung: Eisenach war 1928 der erste Standort, an dem der frühere Flugzeugmotorenhersteller bis zu Beginn des Zweiten Weltkrieg Autos gebaut hat. Das Unternehmen übernahm die Dixi-Werke und machte sich schnell durch die Fertigung sportlicher Pkw einen Namen. Hier lief der BMW 3/15 mit 15 PS Motorleistung als allererstes Automobil des Unternehmens vorm Band. Die Eisenacher fertigten auch den legendären BMW 328. Der Roadster sorgte mit seinem modernen Zweiliter-Sechszylinder mit 80 PS für Aufsehen. Ende des Zweiten Weltkrieges folgte die Verstaatlichung des Werks.

Eisenacher bauen Presswerkzeuge für den Konzern

Nach der Wende kehrte die BMW Group nach Eisenach zurück – wie der damalige Konzernchef Eberhard von Kuehnheim sagte, an die „Wiege des Automobilbaus“ von BMW. Nicht an den alten Standort, denn das einstige VEB Automobilwerk Eisenach wurde von der Treuhand abgewickelt – dafür errichtete Opel ein neues Produktionswerk.

BMW investierte in Eisenach in die Konstruktion und Fertigung von Presswerkzeugen. Zudem werden in Eisenach Karosserieblechteile hergestellt. „In den 30 Jahren seines Bestehens hat sich das Werk zum weltweit größten Werkzeugbaustandort des Unternehmens entwickelt und zum bedeutenden Teile-Lieferanten im Produktionsnetzwerk der BMW Group“, so Produktionsvorstand Milan Nedeljković.

Thüringer Automobilgeschichte: Der BMW 328 bei einer Passfahrt in den Alpen 1939. Gebaut wurde der Roadster bis zu Beginn des Zweiten Weltkriegs in Eisenach. Quelle: BMW Werkfoto

Nahezu alle Modelle der Marken BMW, Mini und Rolls-Royce würden durch Presswerkzeuge aus Eisenach hergestellt. Außerdem fertigen die Thüringer jährlich rund 230.000 Karosserieblechteile für Fahrzeuge der genannten Marken und für Motorräder von BMW. Nedeljković schwärmerisch: „Hier werden Träume in geometrische Form gebracht.“

Produktionsfläche wurde erheblich erweitert

Nach rund vierjähriger Bauzeit hat BMW jetzt in Thüringen einen 13.500 Quadratmeter großer Erweiterungsbau eröffnet. Mit nunmehr über 34.000 Quadratmetern Fläche sei das Eisenacher Werk damit der flächenmäßig größte Werkzeugbaustandort der Unternehmensgruppe. 38 Millionen Euro seien investiert worden. Seit der Wende seien insgesamt über 200 Millionen Euro in Bau und Erweiterungen geflossen.

Neueröffnung bei BMW in Thüringen mit dem Produktionsvorstand Milan Nedeljkovic Quelle: BMW

Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) würdigte das Engagement als zukunftsweisend und sprach von einem starken Signal. „Ich freue mich über das Bekenntnis von BMW zum Standort Thüringen.“ BMW will in Eisenach bis 2025 rund 40 neue Stellen schaffen. Derzeit hat das Werk laut seinem Leiter Robert Frittrang 300 Beschäftigte. Die Auftragsbücher seien gut gefüllt.

Von Andreas Dunte