Stralsund

Es wird das erste Ostergeschäft für die Beherbergungsbetriebe, nachdem die Feiertage 2020 und 2021 dem Lockdown zum Opfer fielen. Die Hansestadt im Frühling aufblühen zu sehen, ist nun wieder erlebbar. Doch die Touristen bleiben zögerlich, wie die Buchungszahlen zeigen.

„Wir befinden uns im Corona-Hotspot Mecklenburg-Vorpommern“, sagt Wendy Ruddies. Die Inhaberin des Hotel „Amber“ in der Altstadt befürchtet, dass die hohen Inzidenzen die Urlauber aus unserer Region fernhalten. Nun würden auch die Preisanpassungen der Häuser eine Rolle spielen, die ihre steigenden Kosten der Kraftstoffe und auch Lebensmittel weitergeben müssen.

„Und die Lebenskosten der Urlauber selbst haben sich ja auch erhöht. Es ist also eine Mischung aus allem, was die Buchungen zögerlich eintreffen lässt“, so die Hotelchefin. In den Jahren vor Corona waren die Ostertage zu diesem Zeitpunkt längst ausgebucht. „Aber auch für den Sommer scheinen die Urlauber noch vorsichtig zu sein.“

Luxusgut Urlaub wird hinten angestellt

Im Kurhaus Devin entspricht die bisherige Buchungsauslastung ebenfalls nicht den Erwartungen. „Das betrifft das Hotel wie auch das Restaurant. Urlaub wird zum Luxus, wenn Preise angepasst werden müssen“, meint Christiane Glashagen. Der extreme Anstieg der Spritpreise hätte sein Übriges getan. „Wir waren eigentlich schon ausgebucht für die Ostertage, dann kamen die Stornierungen. Inzwischen wird aber wieder etwas nachgebucht.“

Gründe für die vermehrten Stornierungen werden den Betreibern dabei aber nicht bekannt. Da die zumeist online getätigten Buchungen auch auf diesem Wege abgesagt werden, kommt es zu keinem persönlichen Gespräch mit den Gästen und kann somit auch keine Ursache dafür festgestellt werden.

„Es ist noch nicht so, dass man sich Sorgen machen muss, aber es ist ein Rückgang zu merken“, meint Christiane Glashagen. Besonders sichtbar wird es im Restaurant des Hauses, das für die Feiertage sonst lange im Vorfeld ausgebucht ist, so dass hier immer mit mehreren Durchgänge geplant wurde. Dies ist in diesem Jahr nicht so. „Für Ostersonntag sind wir jedoch ausgebucht. Trotzdem hoffen wir, dass sich die Lage stabilisiert“, spricht Christiane Glashagen sowohl die Corona-Situation als auch den Krieg in der Ukraine an, die die Gäste verunsichern.

Wetteraussichten als Buchungsbarometer

„Für die Buchungen zur Ostersaison ist auch immer das Wetter ausschlaggebend. Scheint die Sonne, kommen die Leute“, sagt Berthold Koslowski, Geschäftsführer des Hotel am Bahnhof und Jagdhof Negast. Dies wird dann oft recht spontan mit dem Blick auf die Vorhersagen entschieden. Berthold Koslowski spürt aber ebenso, dass das Geld für einen Urlaub bei den Leuten nicht mehr so locker sitzt. „Das ist aber schon seit einigen Jahren so und hat nichts mit Corona zu tun. Die Preise steigen nun mal extrem.“

Stimmen die Wetteraussichten, kommen viele Gäste auch noch spontan zum Osterurlaub in die Hansestadt. Quelle: Christian Rödel

Dass die Wetteraussichten eine Rolle bei der Auslastung der Hotels spielen, bestätigt auch die Stralsunder Tourismuszentrale. „Kurzfristige Buchungen sind keine Seltenheit. Daher empfehlen wir den Gästen, ihren Osterurlaub schnellstmöglich zu sichern“, sagt Janet Schmidt von der Zimmervermittlung der Tourismuszentrale. Noch können Unterkünfte gefunden werden. Im Überblick der Tourismuszentrale sei die aktuelle Buchungssituation über die Ostertage aber gut, wobei man hier nicht den gesamten Bestand der zur Verfügung stehenden Unterkünfte in Stralsund im Blick hat.

Krieg dämpfte Reiseverhalten

Mit Blick auf ein hoffentlich baldiges Ende der aktuellen Corona-Welle freute man sich auch bei der Scheelehof Betreibergesellschaft über eine steigende Nachfrage nach Übernachtungen in der Hansestadt. „Die Reiselust ist wieder gestiegen, doch dann hat der Krieg in der Ukraine auf das Reiseverhalten geschlagen und die Buchungen kamen zum Erliegen“, schildert Geschäftsführer Eike Sadewater.

Doch seit gut einer Woche klingelt wieder öfter das Telefon in den Häusern. „Auch der Vorbuchungsstand für den Sommer sieht gut aus. Wir hoffen, dass die beschlossenen Lockerungen für die Gastronomie ab Gründonnerstag auch nochmal beflügeln und wir dann ab nächster Woche auch für Übernachtungen mit weiteren Lockerungen rechnen können“, sagt Eike Sadewater.

Bisher reichen die Auslastungszahlen nicht an 2019 heran. In den Aparthotels der Scheelehof Betreibergesellschaft sind zwar fast alle Zimmer ausgebucht, im Scheelehof und Hotel Maakt liegt man bisher bei einer Buchungsquote von rund 70 Prozent.

Dabei sind die Gäste stets dankbar, in unserer Region wieder Urlaub machen zu dürfen. „In den Rückmeldungen zeigt sich, wie gut es den Menschen tut, auch mal aus dem momentanen Weltgeschehen auszusteigen“, berichtet Geschäftsführer Eike Sadewater.

Von Wenke Büssow-Krämer