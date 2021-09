Neuburg/Wismar/Gützkow

„Seit 46 Jahren beschäftige ich mich mit Strandkörben und ihrem Design“, erzählt Michael Rogge, Diplom-Designer aus Wismar, jetzt in Neuburg wohnend. 1974/75 schrieb er seine Diplomarbeit zum Thema „Funktionselement zur passiven Erholung im Freien“ als Studie im Auftrag des Möbelkombinats Nord in Ribnitz-Damgarten, damals mit einem geblasenen Kunststoffbehälter hinter den Sitzen als großen, verschließbaren und wasserdichten Stauraum.

Für den FDGB-Feriendienst entwickelte er in den Folgejahren einen neuen Strandkorb, der länger halten sollte. „Im Einsatz waren zu der Zeit circa 50 000 Strandkörbe entlang der Ostseeküste, die von den Ferienheimen bewirtschaftet wurden“, erklärt er. Das Problem: nach nur drei Jahren jeweils waren die Strandkörbe hinüber. Wichtigste Vorgabe für den jungen Designer war es also, einen Strandkorb mit wesentlich höherer Lebensdauer zu entwickeln.

Der neue Strandkorb aus GFK wurde hoch gelobt. „Allerdings stellte sich bald heraus, dass aufgrund der Materialknappheit in der DDR keine Fertigung des Produktes erfolgen würde“, berichtet er weiter. Der Materialmangel sorgte dafür, dass die Materialmängel beim klassischen Strandkorb nicht behoben werden konnten.

Luxusstrandkorb schaffte es nicht in die Serien-Produktion

Michael Rogge arbeitete im Bereich Kunsthandwerk, Spielzeuggestaltung und als Objektkünstler – das Thema Strandkorb ließ ihn aber nicht los. 2006 entstand so sein Luxusdesignstrandkorb für den Garten. „Ein sehenswertes, hochwertiges und durchaus marktfähiges Produkt im gehobenen Segment“, beschreibt Michael Rogge. In die Serienfertigung hat dieser Strandkorb namens „Cabrio²“ es trotzdem nicht geschafft.

Michael Rogge tüftelte und entwickelte seinen Luxusstrandkorb weiter mit dem Gedanken zu einfacheren, praktikableren Lösungen. „Getrieben von dem Ehrgeiz, endlich eine massentaugliche Lösung zu finden.“ Nun ist es soweit: der „Chairport“ ist fertig, wird gerade getestet und geht 2022 in die Produktion. Michael Rogge ist stolz und auch froh, seine Arbeit an der Weiterentwicklung des Strandkorbs zu einem persönlichen Abschluss zu bringen.

Moderner „Chairport“ ist minimalistisch

Sein „Chairport“ ist auf das Wesentliche reduziert: Ein faltbares Dach gegen den Ostseewind, Regen oder eben zum Schattenspenden. Sitzplätze gibt es nicht, die eigenen Stühle oder Gartenliegen werden rein gestellt. „Jeder hat gute Gartenstühle selbst, auch in der Gastronomie gibt es gute Stühle“, beschreibt er seinen Gedanken.

Aber der schönste Sitzplatz im Freien ist nichts mehr wert, wenn es stürmt oder Regenwolken drohen. „Also ist eine schützende Hülle gefragt, in der das vorhandene Gestühl hineingestellt werden kann. Ein Port, der sie aufnimmt, wie der Carport das Auto.“ Oder wie die große Strandmuschel – nur wesentlich stabiler und trotzdem noch transportabel.

„Chairport“ ab März 2022 in Serie

Aus dem bekannten Namen Carport wurde der „Chairport“. „Der Chairport besitzt das Zeug zu einem echten Massenmöbel“, beschreibt er. Und endlich hat er seinen Partner in der Industrie gefunden – in der Bau- und Möbeltischlerei von Johannes Hecker aus Gützkow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) wird der „Chairport“ ab März 2022 in Serie gebaut – wenn genug Interessenten zusammenkommen.

Blick in den „Chairport“ - die Stühle kann sich jeder selbst rein stellen. Quelle: Nicole Hollatz

„Wir sind noch in der Testphase“, beschreibt Michael Rogge. Vor dem „Luv und Lee“, der Kantine im historischen Gebäude am TFZ am Alten Holzhafen, steht ein Prototyp. Der mit Fußboden und Schwenktischchen. Alles optional zum Grundkonzept dazu kaufbar. „Wer den Chairport auf einer Terrasse stehen hat, braucht den Fußboden nicht.“

Denn dieser moderne Strandkorb besteht nur aus den drei Wänden als Unterteil – diese Wände können sogar für Firmen passend gestaltet werden – und dem Faltdach. Und bei Nichtgebrauch wird alles auseinander gebaut und passt in einen Koffer, der in jedes normale Auto passt – alles simpel, funktional und durchdacht.

Von Nicole Hollatz