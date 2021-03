Zuhause an Bord: Rostocker lebt auf seinem Segelboot im Hafen

Rostock

Regen prasselt aufs Deck der alten Yawl „Old Smuggler“ im Rostocker Ludewigbecken. Ingo Klausch schaut prüfend nach oben. „Da kommt ein Sturm auf. Wir gehen unter Deck, da ist es trocken und warm.“ Und wirklich, ein kleiner Dieselofen im Inneren des Bootes schafft behagliche Temperaturen. „Im Winter komme ich hier auf etwa 25 Grad Celsius. Das ist kuschelig. Nur fußkalt ist es immer, weil wir ja unterhalb der Wasserlinie sitzen.“

So ist es also, das Leben auf einem alten Stahlschiff aus den Siebzigerjahren. Als Ingo Klausch sich 2020 nach Booten umsieht, will er genau diesen Zweimaster haben. Warum? Altes Holz, aber solide Ausstattung, Stahl statt Plastik, so muss es im Winter nicht aus dem Wasser, wächst quasi mit dem Eis nach oben.

Leben auf 18 Quadratmetern

Zwölf Meter misst das Segelboot, hat 1,70 Meter Tiefgang und effizient verbaute Wohnfläche. Panty, Pump-WC und Koje – klein, aber sein. Auch wenn es eine Herausforderung war, ein ganzes Landleben aufs Wasser umzuziehen.

Ingo Klausch stammt ursprünglich aus Spremberg. Seine große Sehnsucht war immer die See. Als er die „Old Smuggler“ kauft, sucht er sich einen Liegeplatz im Rostocker Stadthafen. Das ist vergleichsweise günstig, für einhundert Euro im Monat plus Stromkosten ist man dabei. Anders, als bei vielen anderen Liegeplätzen in MV, wo schnell mal mehrere Tausend Euro pro Jahr fällig werden.

Hausboot oder Dauerlieger

Ingo Klausch will segeln, mobil sein. Das kann man mit einem Hausboot nur begrenzt, es gelten Regeln wie bei einem Haus an Land – nur eben auf dem Wasser. Dazu gehört auch die Meldung bei der Stadt als Wasserbewohner. Die Zustimmung des jeweiligen Liegehafens braucht es aber immer.

Geplant war das Leben auf der Yawl anfangs nicht. Der Bootsbesitzer will ab und an raus, den Wind die Alltagssorgen aus dem Kopf pusten lassen. Dann kommen private Veränderungen, und sein Arbeitgeber bietet ihm einen Job in Rostock an. Kein Pendeln mehr, abends aufs Boot und abschalten – Skipper-Romantik, für die andere Menschen viel Urlaubsgeld zahlen.

Selbst bei kaltem Wetter: Ingo Klausch genießt es, den Kopf frei zu bekommen im Wind auf der Ostsee. Quelle: Ingo Klausch

Im Hafen ist er nicht alleine, etwa zehn bis zwölf feste Liegeplätze gibt es hier im Sommer. Ingo Klausch findet schnell Freunde. Gemeinsam segelt man in die „Dänische Südsee“ oder rund um Rügen, sitzt abends mit einem Rum an Bord, schnackt über den Tag. Abends gehen die meisten aber in ein festes Zuhause, im Winter kommen die Schiffe aus dem Wasser. Nur Ingo Klausch wagt das Experiment und bleibt ganzjährig.

Die „Old Smuggler“ hat perfekte Segel-Eigenschaften, das merkt er bei Trips durch stürmische See. Die Stahlbauweise rettet 2020 sein Leben – als er mit einem Tanker zusammenstößt, zeigt sich die Qualität der alten Lady. Auf einem modernen Boot aus Plastik hätte er das nicht überlebt. „Vielleicht schützen mich aber auch die Götter der See, weil ich ihnen manchmal einen Drink spendiere“, erzählt der 52-Jährige lächelnd.

Zur Galerie Ingo Klausch lebt auf einer alten Yawl – mit wenig Platz aber viel Einfallsreichtum

Postkartenromantik mit Hindernissen

Auch unter den dann strengen Corona-Bedingungen für MV darf er bleiben. Er arbeitet ja im Land. Ist zusätzlich zeitweise in Kühlungsborn gemeldet. „Die rechtliche Seite ist damit also geklärt“, so ein Pressesprecher der Stadt Rostock.

Die persönliche Seite: ein Wagnis. Fließendes Wasser, einfach die Heizung aufdrehen, den Müll kurz rausbringen – alles das erfordert für Ingo Klausch nun Planung. Zwar gibt es einen Stromanschluss für die dort ankernden Schiffe, aber bis heute keine eigene Müllabfuhr oder einen Wasseranschluss.

Die Stadt könnte das einrichten, aber wirklich lohnen tut sich das aufgrund der wenigen Liegeplätze und geringen Miete dort nicht. Auch gibt es technische und hygienische Probleme bei der Umsetzung, so Hafenmeister Per Ole Altmann. Der Preis des Traums vom Leben auf dem Wasser.

Der Lohn aller Mühen und Entbehrungen: Sonnenuntergang auf der Rückfahrt von Saßnitz Richtung Rostock. Quelle: Ingo Klausch

Bereut hat er die Entscheidung nicht. Dennoch hat er sich nun einen festen Bungalow auf dem Land gekauft. „Mir fiel in den Lockdowns doch etwas die Decke auf den Kopf, im Sommer hingegen ist das Getümmel im Hafen oft auch etwas viel. Privatsphäre? Fehlanzeige.“ Nun also wieder aufs Land. Doch das ist keine Entscheidung für immer.

Geldwert versus Geld wert

Gerade nutzt er die ersten schönen Tage des Jahres, um den Winter vom Schiff zu putzen – und baut einen neuen Motor ein. Der ist fast genauso teuer, wie der einstige Kaufpreis des Bootes. „Das Ganze ist wirtschaftlich gesehen ein Verlustgeschäft. Emotional aber jeden Cent wert. Ich will auf diesem Schiff meinen Lebensabend verbringen. In wärmere Gefilde segeln.“

Ingo Klausch hofft auf baldige Lockerung der Corona-Restriktionen – ein sicherer Hafen ist wichtig, aber die „Old Smuggler“ und er brauchen Wasser unter’m Kiel und freie Fahrt.

Von Annika Zimmermann/OZ