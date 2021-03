Zur Abtreibung nach Brandenburg: Warum Frauen aus Polen Hilfe in der Uckermark suchen

Potsdam

Für radikale Abtreibungsgegner ist er der „Tötungsexperte“, dessen Seele so schwarz ist wie die Hölle, in die er einst fahren wird. Für Frauen, die selber über ihren Körper entscheiden wollen, darüber, ob sie Mutter werden oder nicht, ist Janusz Rudzinski jemand, der ihnen hilft, dieses Recht durchzusetzen.

Rudzinski selber schüttelt über die Radikalen den Kopf, dann erzählt er die Geschichte von den Gottesdiensten. „In Polen beten sie für meine Seele“, sagt Rudzinski, „und ich glaube, das funktioniert, ich bin 78 Jahre alt und sehr gesund.“ Er lacht.

Briefe voller Dankbarkeit, Briefe voller Abscheu

An einem grauen Februarmorgen sitzt Janusz Rudzinski an seinem Wohnzimmertisch in einer kleinen Dreizimmer-Wohnung in einem Neubaugebiet in Schwedt/Oder (Uckermark). Rudzinski ist ein freundlicher Mann mit einer Stimme, die so rau ist, dass sie an einen kaputten Auspuff erinnert.

Mit feiner Handschrift notiert er Termine für die nächsten Abtreibungen in ein kleines schwarzes Buch. Neben ihm liegen ein Telefon, das ständig klingelt und ein Stapel Aktenordner, in denen er die Briefe aufbewahrt, die ihn seit Jahren erreichen. Die Guten und die Schlechten. Die von dankbaren Frauen, die an den Rändern mit kleinen Blumen verziert sind, die schlechten, in denen ihm mit dem Tod gedroht wird, mit der Hölle oder mit Strafanzeigen.

Seit Mitte der 1960er arbeitet Janusz Rudzinski als Gynäkologe. Seit Mitte der 1990er lebt er in Schwedt/Oder. Jahrelang leitete er die gynäkologische Abteilung in Prenzlau (Uckermark). Mittlerweile ist er in Rente, trotzdem arbeitet Rudzinski weiter. „Wegen der Frauen“, sagt Rudzinski, „jemand muss denen ja helfen.“

14 Termine an einem Tag

Mit den Frauen meint er Schwangere, die abtreiben wollen. 2019 ließen etwa 3800 Frauen in Brandenburg einen Abbruch vornehmen. Die meisten von ihnen waren zwischen 30 und 35 Jahre alt und ledig. Viele von ihnen kamen aus Polen. Wie viele, dazu gibt es keine Zahlen, fest steht, dass es immer mehr werden. Das erlebt auch Janusz Rudzinski.

Für kommenden Freitag haben sich 14 Frauen bei Rudzinski angemeldet. 14 Frauen aus Polen, die zu Rudzinksi kommen, weil ihnen in ihrem eigenen Land die Hilfe verwehrt wird. Seit er in Rente ist, operiert er tageweise in einer Brandenburger Klinik, deren Namen in diesem Text nicht auftauchen darf, da der Klinik-Chef Angst vor Anfeindungen hat. Er wolle den Frauen ein sicheres Umfeld bieten, begründet der Mann seine Entscheidung.

Auch jetzt kein Thema, über das man gerne spricht

2016 zeigten Anti-Abtreibungsaktivisten Rudzinski wegen eines angeblichen Verstoßes gegen Paragraf 219a an, Werbung für Schwangerschaftsabbrüche ist in Deutschland verboten. Wöchentlich erhält er E-Mails, in denen er als Mörder beschimpft wird. Fragt man beim Landesverband der Frauenärzte in Brandenburg an, heißt es, Drohungen gäbe es keine. Zumindest keine, von denen man wüsste. Frauenärzte, die Abtreibungen vornehmen, können sich bei der Bundesärztekammer registrieren lassen, viele entscheiden sich dagegen. Auch 2021 ist Abtreibung kein Thema, über das gerne gesprochen wird.

In einem Aktenordner sammelt Rudzinski die Drohbriefe. Quelle: Gesa Steeger

„Die hier“, der Zeigefinger von Rudzinski fährt zu einem der Einträge in seinem Kalender, „kommt, weil der Fötus krank ist.“ In Polen darf sie nicht abtreiben. Seit Anfang der 1990er Jahre werden die Abtreibungsgesetze in Polen immer schärfer. Zuletzt konnte nur noch abgetrieben werden, wenn eine Vergewaltigung vorlag, das Kind krank war oder die Gefahr bestand, dass die Frau die Geburt nicht überleben würde. 2019 ließen rund 1000 Polinnen eine Abtreibung vornehmen, zumindest offiziell. Der Rest der Frauen, Schätzungen gehen von bis zu 100 000 aus, fuhr ins Ausland, ließ illegal abtreiben oder versuchte es mit alten Hausmitteln.

In Polen drohen Ärzten Haftstrafen

Einmal, erzählt Rudzinski, habe ihn eine Frau angerufen, die versucht hatte, selber abzutreiben. Mit einem Stück Draht. „Die hatte Fieber und vermutlich eine Sepsis.“ Er habe ihr gesagt, sie solle ins Krankenhaus gehen. „Ich weiß nicht, ob die Frau noch lebt.“

Was sich drastisch anhört, ist für viele Frauen in Polen Alltag, besonders in den ländlichen Gebieten, in denen die katholische Kirche neben dem Bürgermeister und dem Präsidenten noch immer die wichtigste Institution ist. Abtreibung ist in Polen ein gesellschaftliches Tabu, wer es trotzdem macht, der kann viel verlieren. Ärzte, die helfen, riskieren Haftstrafen, auch die Beihilfe oder die Unterstützung einer Abtreibung wird bestraft.

Spricht Rudzinski über seine Heimat, dann wird er oft etwas lauter, besonders wenn es um den Vorsitzenden der rechtspopulistischen Partei Recht und Gerechtigkeit, Jarosław Kaczynski und die katholische Kirche geht. Um es kurz zu machen, beiden gegenüber ist Rudzinski eher ablehnend gegenüber eingestellt und das Verhältnis wird nicht besser.

Frauen müssen Abtreibungen selbst zahlen

Anfang Januar 2021 verschärfte die polnische Regierung das Abtreibungsgesetz erneut. Föten, die krank sind und keine Überlebenschancen haben, müssen nun ausgetragen werden. Tausende Polinnen und Polen gingen auf die Straße. Seither klingelt das Telefon von Janusz Rudzinski noch häufiger als früher.

Auch an diesem Morgen muss Rudzinski alle paar Minuten ans Telefon gehen. Die Gespräche verlaufen meist ähnlich: Abklärung der Schwangerschaftswoche, dann erklärt Rudzinski den Eingriff. Er berät und vermittelt einen Beratungstermin. Nur wer sich vor dem Eingriff beraten lässt, darf in Deutschland abtreiben. Wegen der Corona-Pandemie finden die Beratungsgespräche momentan online statt. Wer sich für den Eingriff entscheidet, der braucht einen negativen Corona-Test und genügend finanzielle Mittel. Die Kosten für die Abtreibung müssen die Frauen selber tragen. Rund 400 Euro kostet ein Eingriff in dem Krankenhaus, in dem Rudzinski operiert.

„Wir sind zurück im Mittelalter“

Eine der Frauen, die sich von Rudzinski behandeln lassen will, ist Elena Kowalska. Sie ist um die 40, hat bereits Kinder und heißt eigentlich anders. Rudzinski übersetzt vom Polnischen ins Deutsche. „Das Baby ist nicht gesund“, sagt Kowalska am Telefon. Sie wolle nicht gezwungen werden, das Kind auszutragen. In Polen wolle sie auf keinen Fall abtreiben, sagt sie. Das sei ihr zu gefährlich, sie hat Angst vor den Konsequenzen. Über ihre Regierung sagt Elena Kowalska: „Wir sind zurück im Mittelalter, es kann nicht sein, dass Frauen in die Illegalität gedrückt werden. Schreiben sie das.“

Fragt man Janusz Rudzinski, wie lange er das noch mitmacht, die verzweifelten Anrufe, das ständige Klingen, dann schüttelt er ratlos den Kopf. „Vermutlich so lange ich kann“, er lacht. Er hofft, sagt er, dass sie in Polen noch eine Weile lag für ihn beten.

Von Gesa Steeger