Zwischen den Geschlechtern: Wie lebt es sich als nicht-binäre Person in Sachsen?

Dresden

Jungen- oder Mädchenklamotten, Damen- oder Herrentoilette, er oder sie? Beim Thema Geschlecht teilt sich die Welt in zwei Seiten. Lernen wir einen neuen Menschen kennen, ordnen wir ihn automatisch einer der beiden zu. Bei Luca* aus Dresden läuft man mit diesem Automatismus gegen die Wand.

Denn Luca ist nicht-binär, identifiziert sich also weder mit dem weiblichen noch mit dem männlichen Geschlecht, sieht sich weder als Mann noch als Frau. Das Gleiche gilt für die zugehörigen Pronomen. Statt „er“ und „sie“ nutzt Luca das geschlechterneutrale Personalpronomen „nin“. Es wurde 2007 auf der Trans*Tagung in Berlin entwickelt. Im Dativ wird daraus „nim“, im Akkusativ „nin“, das Possessivpronomen lautet „nims“.

„Es passiert oft, dass die Leute mich als Mann lesen“

Luca kann verstehen, dass Menschen im ersten Moment von den Pronomen irritiert sind. Auch ich bin es und strauchele während unseres Interviews in einem Löbtauer Vorgarten mit den Worten. „Nach einer Zeit sollten es die Leute drauf haben“, findet Luca. Außerhalb des Freundeskreises funktioniere das jedoch selten. Menschen, die wissen, dass Luca bei der Geburt das weibliche Geschlecht zugeordnet wurde, benutzen oft das Pronomen „sie“. Ich hätte wohl „er“ gewählt, hätte ich Lucas Geschichte vor unserem Interview nicht gekannt.

Viele Menschen sehen sich weder als weiblich oder männlich, identifizieren sich nicht mit dem Geschlecht, das bei ihrer Geburt festgelegt worden ist. Quelle: Anja Schneider

Mir gegenüber sitzt ein 1,90 Meter großer Mensch mit breiten Schultern, kurzen Haaren und abgebundenen Brüsten. Lucas Gesicht ist frei von Make-up, geschmückt mit Piercings, die Konturen wirken androgyn. „Es passiert oft, dass die Leute mich als Mann lesen, vor allem mit Mund- und Nasenschutz.“ Das fühle sich weniger schlimm an, als als Frau wahrgenommen zu werden, richtig sei es aber auch nicht. Was wäre dann richtig? Darauf hat Luca keine genaue Antwort. „Ich finde es generell nicht gut, Menschen in Geschlechter einzuordnen, weil damit immer Stereotype verbunden sind.“

„Ich wusste nicht, dass es so etwas wie Nicht-Binarität gibt“

Luca, heute 26 Jahre alt, bezeichnet sich seit vier Jahren als nicht-binär. Das Gefühl, nicht in das binäre, also zweigeteilte Geschlechtersystem zu passen, war schon viel früher da, wie eine Kindheitserzählung zeigt: „Ich war mit meiner Cousine auf dem Weg zur Grundschule, als sie mir sagte, ich sei ein halber Junge. Ich antworte Nein, dachte im gleichen Zug aber, dass ich auch kein Mädchen bin.“

Die Schulzeit hat Luca schmerzhaft in Erinnerung. Da waren die mobbenden Mitschüler und die Momente im Sexualkundeun­terricht, die das Gefühl hinterließen, „nicht rein zu passen“. „Damals wusste ich nicht, dass es so etwas wie Nicht-Binarität gibt. Ich hatte keine Worte dafür. Erst als ich im Internet von Betroffenen las, verstand ich, dass ich mir das nicht ausdachte.“

Vulva ja, Brüste nein

Nicht-binäre Menschen bezeichnen sich meist auch als trans, weil sie sich nicht mit dem Geschlecht identifizieren, das bei ihrer Geburt festgestellt wurde. Dadurch leiden sie oft unter dem Widerspruch zwischen Körper und Geschlechtsidentität. „Mit meiner Vulva komme ich klar, mit meinen Brüsten aber nicht“, sagt Luca. „Am liebsten würde ich sie mir abnehmen lassen.“

Damit sie die Kosten in so einem Fall übernehmen, stellen Krankenkassen zum Teil hohe Anforderungen, setzten mehrere Monate Therapie oder ein Indikationsschreiben eines Psychiaters voraus. Seit Kurzem ist Luca in Therapie und hofft damit, der Mastektomie näher zu kommen. Das Vorgespräch in einer Hamburger Klinik, wo der Eingriff stattfinden soll, sei schon ausgemacht.

Das Gefühl, sich nicht im eigenen Körper zuhause zu fühlen, belastet Luca psychisch und körperlich. Mit dem Binder lassen sich zwar die Brüste verstecken, doch der Druck führt zu Schmerzen an Rücken und Rippen. Noch weiß Luca nicht, welcher der richtige Körper wäre. Sollte das Gefühl nach der Mastektomie nicht stimmen, steht die Überlegung im Raum, männliche Hormone zu nehmen. Dann bekäme Luca einen Bart, mehr Muskeln und eine tiefere Stimme.

Ergänzungsausweis für nicht-binäre Identität

Was am Körper veränderbar ist, geht auf dem Papier noch nicht. Zwar ist seit Ende 2018 in Deutschland neben „weiblich“ und „männlich“ auch der Geschlechtseintrag „divers“ möglich, allerdings nur für intersexuelle Menschen, die die körperlichen Anlagen beider Geschlechter besitzen. Luca fällt aus dieser Gruppe heraus und gilt damit vor dem Gesetzgeber weiter als Frau. „Deshalb habe ich immer meinen Ergänzungsausweis dabei, auf dem mein selbst gewählter Vorname, das Pronomen „nin“ und ein X beim Geschlecht steht.“

Den Ausweis gibt die Deutsche Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität (dgti) heraus. Er ist nur zusammen mit dem Personalausweis gültig. Laut dgti ist das Alternativdokument bei „sämtlichen Innenministerien, Polizei, Behörden, Banken, Universitäten, Versicherungen und vielen anderen Stellen“ bekannt und akzeptiert. Laut Lucas Erzählungen stößt der Ausweis fast überall auf Unverständnis, ob am Bankschalter oder bei der Flughafen-Security. Momente, die frustrieren. Das Gefühl, das zurückbleibt, ist Blöße. „Wie der Alptraum, in dem man in die Schule geht und merkt, dass man nackt ist“, sagt Luca. Genauso fühle es sich an, wenn die Menschen „er“ oder „sie“ sagten. Die Lautstärke spiele dabei keine Rolle. „Pronomen höre ich auf 1000 Kilometer Entfernung.“

Dass die Welt in männlich und weiblich sortiert, spürt Luca jeden Tag. Dafür reicht der Gang aufs Uni-Klo. In der Physik gebe es mittlerweile Unisex-Toiletten, in Lucas Fachrichtung nicht. „Ich gehe oft aufs Behindertenklo oder ich schleiche mich bei den Männern zu den Kabinen durch.“ Komische Blicke gebe es dabei immer wieder, auch von Dozenten.

Blicke, Beleidigungen und körperliche Übergriffe

„Sobald ich außerhalb meiner Community bin, wird es anstrengend“, sagt Luca, „vor allem in meinem Heimatdorf Hecklingen. Wenn man dort als queere Person unterwegs ist, muss man immer damit rechnen, gemieden zu werden.“ Aber auch in Dresden erfährt Luca Diskriminierung. Meist seien es nur Blicke, manchmal aber auch Beleidigungen wie „Transe“ oder sogar körperliche Angriffe. „Ich wurde schon von Rentnern angerempelt und von Nazis bis nach Hause verfolgt, nachdem ich mich bei Gegendemonstrationen zu Pegida engagiert hatte.“

Keine Ausnahmen, wie verschiedene Erhebungen zeigen. Bei einer Umfrage der Landesarbeitsgemeinschaft Queeres Netzwerk Sachsen von 2019 unter queeren Personen im Freistaat gaben alle 267 Befragten an, in den vergangenen fünf Jahren Opfer von vorurteilsmotivierter Gewalt geworden zu sein. Die Betroffenen berichteten von insgesamt 1602 Übergriffen, von Beleidigungen über Bedrohungen bis zu schwerer Körperverletzung.

Zudem ergab die Leipziger Autoritarismus-Studie von 2020: Fast 40 Prozent der Ostdeutschen finden es ekelhaft, wenn sich Homosexuelle küssen, zwölf Prozent glauben sogar, Schwulsein sei eine Krankheit, die man heilen könne. Dazu passt, dass Sachsen beim Vielfaltsbarometer 2019 der Robert Bosch Stiftung den letzten Platz belegt hatte, als es um die Vielfaltsakzeptanz ging. Danach kamen Thüringen und Sachsen-Anhalt.

Dresdner Verein Gerede bietet Schutzraum für Betroffene

Der Dresdner Verein Gerede will queeren Personen in der Stadt, aber auch im Umland, einen Schutzraum geben. Er setzt sich für die Interessen von Schwulen, Lesben, Bisexuellen, Transidenten und anderen Menschen mit vielfältigen Lebensweisen ein. Beim „genderqueer/non-binary*talk“ können sich jeden Mittwoch junge Dresdner austauschen, die sich nicht in die Geschlechterordnung von männlich und weiblich einordnen.

Es gebe mehr nicht-binäre Menschen in Dresden, als die meisten dachten, meint Luca. „Du siehst es ihnen eben nicht unbedingt an.“ Am Ende könne man bei keiner Person aufgrund des Äußeren mit Sicherheit sagen, dass sie weiblich, männlich, nicht-binär oder etwas anderes ist.

Dass die meisten Menschen das dennoch tun, ist Luca bewusst. „Daher kann ich auch verstehen, dass Leute erst einmal nichts mit Nicht-Binarität und geschlechterneutralen Pronomen anfangen können.“ Der anschließende Versuch, die Dinge zu erklären, scheitere oft. „Dann fallen mir die Leute ins Wort und sprechen mir mein Geschlecht ab, in dem sie sagen, es gebe nur zwei und alles sei eine Frage der Biologie.“ Doch manchmal laufe es auch anders. Dann, sagt Luca, werde etwas angestoßen, wodurch die andere Person anfängt, Geschlechterstereotype zu hinterfragen, angefangen bei der Haarlänge, über Klamotten bis zu vermeintlichen Jungen- und Mädchenfarben.

*Name redaktionell geändert

Von Laura Catoni