Die Elektro-Bus-Offensive der Leipziger Verkehrsbetriebe stottert

Leipzig

Eigentlich sollten auf den Buslinien 74 und 76 schon seit Mitte September E-Busse fahren. Doch stattdessen sind acht der nagelneuen Fahrzeuge im Straßenbahnhof Dölitz abgestellt. Der Grund: Die an den Endstellen vorgesehenen Ladestationen sind nicht rechtzeitig fertig geworden. Techniker arbeiten aktuell mit Hochdruck in Probstheida und Holzhausen an ihnen. Die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) wollen die umweltfreundlichen Busse nun spätestens ab den Herbstferien einsetzen.

An der Endstelle der Linie 76 vor dem Herzzentrum hieven zwei Arbeiter ein langes schwarzes Mittelspannungselektrokabel in eine nagelneue Transformatorenstation. Im Inneren glänzen die Metallteile des Trafos, als die Männer die Kupferadern anschließen. Wann die Station an Leipzigs Stromnetz angedockt wird, ist aber noch offen. Immerhin: Die Schächte dafür liegen schon.

Nicht rechtzeitig fertig geworden: Die neuen Trafostationen – wie hier am Herzzentrum – stehen, sind aber noch nicht komplett angeschlossen. Quelle: André Kempner

„Wir erleben es immer wieder, dass Firmen fest vereinbarte Termine spontan verschieben oder ihre Arbeiter abziehen“, schildert LVB-Sprecher Marc Backhaus die Tücken beim Ausbau des Leipziger E-Bus-Netzes. Die Firmen seien sehr gut ausgelastet und würden ihre Kräfte flexibel einsetzen. Außerdem würden die LVB mit ihrem E-Bus-System Neuland betreten. „Wir sind im Pilotbetrieb, realisieren Schritt für Schritt, müssen Softwareanpassungen optimieren und das Nachladen sicher machen“, listet der Sprecher auf. „Und wir können es uns nicht leisten, dass die E-Busse auf der Strecke liegen bleiben.“ Nicht nur wegen der Fahrplanstabilität, sondern auch mit Blick auf die Fahrgäste: Niemand wolle riskieren, dass Fahrgäste E-Busse meiden. „Deshalb setzen wir bei der Umsetzung dieses komplexen Innovationsthemas – mit wenigen Wochen Verzug – nur Fachkräfte ein.“

Halten die E-Batterien im Dauerbetrieb durch?

Außerdem kalkulieren die LVB den Energiebedarf ihrer neuen E-Busse großzügig. So sollen die Fahrzeuge der Linien 74/76 jeden Morgen mit voll aufgeladenen Batterien aus dem neuen Bus-Port in Lindenau rollen und dann beim Eintreffen an ihren Endstellen nachgeladen werden. „Dort haben die Fahrer in der Regel zehn Minuten Aufenthalt, in denen die Busse geladen werden“, erläutert Torsten Schmidt, Projektleiter E-Bus bei den LVB. Da Schnellladestationen mit einer Ladeleistung von bis zu 450 Kilowatt installiert werden, könnten innerhalb kurzer Zeit erhebliche Energiemengen „getankt“ werden. „Wenn ein Bus im Stau stecken bleibt und nur drei Minuten Ladezeit zur Verfügung stehen, ist natürlich weniger Ladezeit vorhanden“, sagt Schmidt. Und bei kalten Temperaturen oder besonders langen Stopp & Go-Fahrten würden sich die Batterien auch schneller entladen, als an normalen Tagen.

Deshalb ist der „Sicherheitspuffer“ der künftigen E-Bus-Linien 74 und 76 so ausgelegt, dass immer so viel Strom in den Akkus ist, dass eine Zwischenladung an einer Endstelle komplett ausfallen könnte und die Busse trotzdem weiter bis zur nächsten Endstation fahren können.

Zeitenwende: Im Straßenbahnhof Dölitz, der 1912 entstanden ist, stehen jetzt auch hochmoderne Elektrobusse der LVB. Quelle: André Kempner

In der Startphase wird dieser „Sicherheitspuffer“ aber bereits komplett benötigt. Denn die für beide Linien im Leipziger Westen vorgesehene Ladestation an der Lindenauer Nathanaelkirche wird erst im Frühjahr 2022 entstehen. „Das ist ein überschaubarer Zeitraum und sollte schon klappen“, meint LVB-Manager Schmidt.

Bestärkt werden die LVB in dieser Ansicht durch die guten Erfahrungen, die sie aktuell mit ihrer ersten E-Buslinie 89 machen. Auf ihr sind seit dem 6. September sieben E-Busse im Zehn-Minuten-Takt unterwegs. „Das Nachladen klappt dort problemlos“, schildert Sprecher Backhaus. „Und bei unseren Kunden kommen die Fahrzeuge sehr gut an.“ Durch die E-Antriebe sei es in den Fahrzeugen deutlich ruhiger und auch das Fahren werde entspannter empfunden.

Andere Linien länger

Trotzdem ist die Linie 89 nur begrenzt aussagefähig. Denn sie ist eine der kürzesten Buslinien der LVB; die E-Fahrzeuge der Linien 74 bis 76 werden deutlich längere Strecken zurücklegen müssen. Und die für nächstes Jahr geplante E-Bus-Linie 60 wird noch länger sein. Auf ihr sollen erstmals auch 18 Meter lange E-Busse eingesetzt werden. „Das wird noch einmal eine ganz andere Qualität“, meint Sprecher Backhaus. Für die 60 entstehen 2022 an der neuen Endstelle am Lindenauer Hafen sowie in der Lipsiusstraße ebenfalls Stromtankstellen.

Bereits auf der Zielgraden sind die LVB mit dem Aufbau ihres neuen Bus-Ports, der auf dem alten Lindenauer Bushof entsteht. Der neue Riesenbau hat inzwischen sein komplettes Dach und im Inneren sind bereits drei Mittelspannungstrafos eingebaut. Dort wollen die LVB Ladeplätze installieren, an denen jede Nacht bis zu 50 E-Busse komplett aufgeladen werden können. Im Dezember soll dieser neuen „Heimathafen“ der Leipziger E-Bus-Flotte in Betrieb gehen. „Wir werden diesen Termin halten“, meint Projektleiter Schmidt.

Dass die eigentlich für die Buslinien 74 und 76 vorgesehenen acht E-Fahrzeuge auf dem Areal des Straßenbahnhofs Dölitz stehen, sehen die LVB nicht tragisch. „Diese Busse werden regelmäßig getauscht, damit in unserer E-Bus-Flotte die Kilometerstände ähnlich bleiben“, sagt Schmidt. Sie würden auch für zusätzliche Fahrten eingesetzt, zum Beispiel im Schülerverkehr. Außerdem laufe die Qualifizierung der Fahrer für diese neuen Busse auf Hochtouren und dafür würden Fahrschulfahrzeuge benötigt.

Insgesamt sind aktuell bei den LVB 21 sogenannte Solo-E-Busse mit einer Länge von zwölf Metern im Einsatz. Jeder ist mit neun Modulen einer High-Energie-Batterie bestückt, die eine Kapazität von 216 Kilowattstunden haben. Eines dieser hochmodernen Fahrzeuge kostet 650 000 Euro und soll mit einer Batterieladung „mindestens 150 Kilometer Reichweite bis Lebensende und unter allen Wetterbedingungen“ haben, heißt es.

Die E-Bus-Flotte der LVB wird immer größer. Aktuell sind bereits 21 einsatzbereit. Bis Ende 2022 sollen es 31 sein. Im neuen Lindenauer Bus-Port, der Ende 2021 fertig sein soll, wird es 50 Ladepunkte für E-Busse geben. Quelle: André Kempner

Der Energieverbrauch der Elektrobusse liegt bei der aktuellen Witterung bei 1,1 Kilowattstunden pro Kilometer. Das entspricht rund 11 Litern Diesel je 100 Kilometer. Die Lebensdauer der Batterie wird mit acht Jahre beziffert. Darüber hinaus haben die LVB zehn weitere E-Gelenkbusse mit einer Länge von 18 Metern bestellt. Die sollen bis Ende 2022 in Leipzig eintreffen – und in dem rund fünf Millionen Euro teuren neuen „Bus-Port“ ebenfalls ihren „Heimathafen“ finden.

Von Andreas Tappert