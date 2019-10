Doberschützerin Annett Mählmann geehrt

Kleingärtner hatten in diesem Jahr vielerorts ein großes Problem: Wassermangel. Das bedeutete Ernteeinbußen. Wie kann man das künftig verhindern, wenn die Sommer weiter so heiß und trocken bleiben? Dieser Frage geht am 19. Oktober ein Workshop nach. Im LVZ-Interview erklärt der Veranstalter, worum es geht.