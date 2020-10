Döbeln: Händler sehen Maskenpflicht kritisch

Döbeln

Eine parteiunabhängige Bürgergruppe hat sich mit einem offenen Brief an Döbelns Oberbürgermeister Sven Liebhauser gewandt. Darin fordern sie das Stadtoberhaupt auf, die Maskenpflicht für das gesamte öffentliche Leben in der Stadt aufzuheben und alles für das freiheitliche Leben der Menschen in Döbeln zu tun.

Schon einige Wochen zuvor hatten vier Mitstreiter der Gruppe mit dem Oberbürgermeister und dem Ordnungsamtsleiter ein Gespräch geführt und ihre Argumente gegen die Maskenpflicht vorgebracht. Der Oberbürgermeister hielt entgegen, dass die Mehrheit der Döbeln mit der Maskenpflicht nach seiner Einschätzung keine Probleme hätte. Die Bürgergruppe hält aus ihrem Umfeld dagegen. Einen offenen Brief gegen die Maskenpflicht der bei verschieden Geschäften ausliegt haben mittlerweile 120 Menschen unterzeichnet.

Das sagt der Oberbürgermeister

Die DAZ fragte deshalb bei Oberbürgermeister Sven Liebhauser nach, wie er mit einem solchen Ansinnen umgeht. „ Deutschland ist im Vergleich zu vielen anderen Ländern auf der Welt bisher gut durch die Pandemie gekommen, das liegt auch an den eingeleiteten staatlichen Maßnahmen“, sagt Sven Liebhauser. „Aus vielen Gesprächen weiß ich, dass diese Maßnahmen eine hohe Akzeptanz bei der Bevölkerung haben. Natürlich gibt es auch widersprechende Meinungen. Diese nehme ich zur Kenntnis, teile sie aber nicht.“ Den Verfassern des offenen Briefes hat er angeboten, das Schreiben an die Staatsregierung weiterzuleiten. Zuständig für die coronabedingten Regelungen ist der Freistaat Sachsen.

Die Infektionszahlen in Sachsen und im Landkreis Mittelsachsen, wo Sven Liebhauser auch gewählter Kreistagsabgeordneter ist, seien deutlich niedriger, als in anderen Regionen Deutschlands. Das spreche doch für die Arbeit der zuständigen Fachbereiche. „Ich bin der Auffassung, dass die getroffenen Maßnahmen angesichts der aktuellen Entwicklung nachvollziehbar und gerechtfertigt sind. Sollten sich die Zahlen wieder nach unten bewegen, wird es sicherlich Anpassungen geben“, sagt der Oberbürgermeister.

Ordnungsamt gehe mit Augenmaß vor

Das städtische Ordnungsamt kontrolliert auf Nachfrage der DAZ derzeit nicht flächendeckend, ob die Leute die Corona-Auflagen einhalten. „Das Aufgabenspektrum der Vollzugsbediensteten ist sehr umfangreich. Im Rahmen der regulären Streifentätigkeit wird auch auf die Einhaltung der coronabedingten Verordnungen geachtet. Dabei wurde festgestellt, dass sich die übergroße Zahl der Bürgerinnen und Bürger in unserer Stadt an die Regelungen hält“, sagt Sven Liebhauser. „Sollte dies einmal nicht der Fall sein, so wird mit dem erforderlichen Augenmaß vorgegangen und zuerst das Gespräch gesucht. Mit diesem Vorgehen haben unsere Mitarbeiter gute Erfahrungen gemacht.“

Gruppe trifft sich jeden Freitag

„Ich kann die Sichtweise des Oberbürgermeisters verstehen. Ich habe zu Beginn der Pandemie vor dem Hintergrund der Bilder aus Italien die Maßnahmen auch mitgetragen. Doch mit dem jetzigen Wissen bin ich ernüchtert und ich bin heute überzeugt, dass die Maskenpflicht keine diktatorische Maßnahme sein sollte, sondern die Bürger frei entscheiden können sollten, ob und wann sie eine Maske tragen“, sagt Nicolas Sihombing von der Kaffee-Bar Batavia am Döbelner Obermarkt. Er ist Teil der Gruppe, die sich immer Freitags 18 Uhr in seinem Café zum freien Gedankenaustausch trifft.

Die Gruppe hat Frank Wenisch zu ihrem Sprecher bestimmt. Er hat den offenen Brief in Döbelner Geschäften verteilt, damit Bürger ihn unterschreiben können. Sein Facebookauftritt legt nahe, dass er Auffassungen der Reichsbürger vertritt, indem er die Bundesrepublik beispielsweise als „BRD-GmbH“ bezeichnet. „ Frank hat seine Meinung. Doch er hört zu und kann andere Meinungen akzeptieren. Wir haben nach dem Corona-Lockdown viele gute Gespräche geführt“, sagt Nicolas Sihombing.

Viele Fakten und viele Fakes beim Thema Masken

Ausgelegt hat den Brief der Gruppe auch Tina Walter in ihrem kleinen Café am Körnerplatz. „Ich bin kein Aluhut, aber ich habe mit der Maskenpflicht und der damit verbundenen Verunsicherung der Menschen, die ich auch an den Besucherzahlen in meinem Café spüre, meine Not“, sagt die junge Frau, die sich bei den Grünen engagiert. Niemand trage die Maske gern. Und oft sei doch ein entsprechender Abstand vollkommen ausreichend. Tina Walther gesteht aber auch, dass es ihr heutzutage sehr schwer falle, zwischen Fakten und Fake beim Thema Pandemie zu unterscheiden. Die Gruppe hat auch Holger Schmidt vom Intersport-Geschäft am Obermarkt angesprochen, ob er die Unterschriftenliste zum offenen Brief auslegt. „Ich bin da erstmal offen und vorurteilsfrei. Nur wenn es mit AfD und Rechten zu tun hat, bin ich raus. Ich respektiere andere Meinungen und sehe die Masken als Einzelhändler äußerst skeptisch. Intelligente Menschen sollten sich doch auch mit Abstand und Anstand sicher begegnen können“, sagt er.

Maskenpflicht in Läden und Bussen Seit dem 1. September kann in Sachsen bei Verstößen gegen die Maskenpflicht in Läden und öffentlichen Verkehrsmittelnein ein Bußgeld von 60 Euro erhoben werden. Die Maßnahme ist Teil der neuen Corona-Schutzverordnung, die bis zum 2. November gelten soll. Für die Durchsetzung sind die Ordnungsbehörden der Landkreise zuständig. Darüber hinaus wird in geschlossenen Räumen das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung dringend empfohlen, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann.

Von Thomas Sparrer