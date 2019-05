Rosswein

Gerade 8 Grad zeigt das Außenthermometer und der Himmel ist wolkenverhangen. Nicht gerade Badewetter, bei dem da im Wolfstal die Vorbereitungen auf die neue Freibadsaison laufen. „Wir sind spät dran in diesem Jahr“, sagt Badchef Jens Göhler. Die für den 1. Juni geplante Eröffnung ist allerdings nicht in Gefahr.

Dass erst seit Mitte April im Gelände des Freibades Bewegung herrscht, habe einerseits personelle Gründe. Andererseits liegt es tatsächlich am Wetter: Anfang April war es noch so frisch gewesen, dass in den Becken noch Eis schwamm und die Arbeiten blockierte. Inzwischen sind die Becken alle abgelassen und teilweise schon gereinigt und wieder mit Wasser befüllt. Bis Ende der Woche soll das große Sportbecken voll gelaufen sein. 700 000 Liter Trinkwasser passen dort rein. Auf kostenfreies Wasser aus dem 1997 realisierten Brunnen zur Befüllung kann sich nicht mehr verlassen werden. Offenbar ist der Grundwasserstand zu niedrig, wie bereits im vergangenen Jahr.

22 Jahre alte Rutschen repariert

Während Heidi Burkhardt, die neue technische Mitarbeiterin des Stadtbades, den Kärcher schwingt und im Spaßbecken dem Schmutz des Winters zu Leibe rückt, sind unter Tage zwei Mitarbeiter einer Spezialfirma dabei, den großen Schwallwasserbehälter zu reinigen. Früher haben das Jens Göhler und sein Team selbst gemacht. Doch mittlerweile gäbe es so viele Vorschriften und Normen, dass man das lieber Profis überlässt, um auf der sicheren Seite zu sein. 100 Kubikmeter groß ist der Schwallwasserbehälter, in den das Wasser aus den Becken über die Überläufe abgeleitet wird und aus dem es in den Filter zur Reinigung gezogen wird. Wenn alle Becken im Wolfstal befüllt wurden, sind 1 300 000 Liter Wasser geflossen.

„Wir wollen das gute Niveau der letzten Jahre weiter halten“, sagt der Badchef und erzählt, dass unter anderem deshalb verschiedene Reparaturarbeiten vorgenommen werden mussten. So etwa an den Rutschen, die genauso wie das Freibad selbst inzwischen 22 Jahre alt sind. Die Spaßbringer wurden ausgebessert, der Kunststoff geglättet, Fugen gedichtet. Auch auf dem Spielplatz wird mit entsprechenden Instandsetzungen dafür gesorgt, dass er zum Saisonstart wieder TÜV gerecht ist. Und am Beckenrand wird es neue Sitzplätze geben.

Sechs Leute wuppen die Saison

Während die Volleyballer ihr Feld bereits in Ordnung gebracht haben, stehen die Schwimmer des RSV für ihren traditionellen Grünanlagen-Einsatz zur Unterstützung des Bad-Teams Ende Mai in den Startlöchern. Drei Schwimmmeister – Sven Nestler, Liane Patzelt und Jens Göhler – sowie zweieinhalb technische Kräfte werden die Saison in diesem Jahr wuppen – hofft Jens Göhler, der krankheitsbedingte Ausfälle immer mit einkalkuliert. Der Badchef freut sich umso mehr, dass mit Heike Rentsch eine ausgebildete Rettungsschwimmerin als technische Kraft neu eingestellt werden konnte. Was die Besetzung des Imbiss im Bad angeht, hofft Jens Göhler auf dem Bedarf angepasste Öffnungszeiten und ein besseres Erscheinungsbild. Mit Betreiber Thomas Kretschmer, dessen Vertrag mit der Stadt noch für drei Jahre gilt, habe es eine Aussprache gegeben sowie eine entsprechende schriftliche Vereinbarung. „Wir hoffen das Beste“, sagt Jens Göhler, der im vergangenen Jahr viel Kritik bezüglich der Qualität des Imbiss hinnehmen musste.

Bevor das Freibad am 1. Juni seine Pforten das erste Mal öffnet, erfolgt am 26. Mai die Abnahme durch die Hygiene. Bis zum Start der Sommerferien am 5. Juli wird wochentags 10 bis 19 Uhr, an den Wochenenden 10 bis 20 Uhr geöffnet sein. Ab 6. Juli kann das Bad dann täglich von 10 bis 20 Uhr besucht werden. Die Schwimmhalle ist übrigens noch bis zum 6. Juni geöffnet.

Von Manuela Engelmann-Bunk