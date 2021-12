Ostrau/Zschaitz

Einen ganz besonders magischen Moment schenkten die Kameraden der Ostrauer Feuerwehr, Landwirte und Unternehmen der Gemeinden Ostrau und Zschaitz-Ottewig ihren Bürgern. Am späten Samstagnachmittag traten unzählige Menschen nach draußen. Sie trafen sich auf Bürgersteigen, vor Grundstückseinfahrten, an Bushaltestellen oder anderen öffentlichen Plätzen. Große Leute, kleine Leute – dick eingemummelt mit Mütze, Schal und dicken Daunenjacken warteten sie auf die erste Ostrauer Lichterfahrt.

So richtig wusste niemand, was einen da erwartete. Ein beleuchtetes Einsatzfahrzeug der Ostrauer Wehr vielleicht, ein LKW, bestimmt auch ein Traktor. Was die Menschen dann aber zu sehen bekamen, fühlte sich an wie ein kleines Weihnachtswunder. Zahlreiche Feuerwehren, Traktoren und LKWs zogen ihre Runden durchs Gemeindegebiet. Sie waren mit Lichterketten geschmückt, mit kleinen Weihnachtsbäumen und aus den Lautsprechern tönte Weihnachtsmusik. Sogar der Weihnachtsmann war dabei – auf einem Motorrad und bepackt mit kleinen Süßigkeiten. Die verteilte der gute Alte vor allem an die kleinen Besucher. Und die erkannte man an den strahlenden, großen Augen.

Das Warten hat sich gelohnt

Auch wenn sich der lange Konvoi nur langsam seinen Weg durch Ostrau, seine Ortsteile und sogar bis nach Zschaitz und Ottewig bahnte – das Warten hatte sich gelohnt. Da waren sich alle einig, die eine Stunde oder länger an den Straßen standen. „Genau das haben die Leute gebraucht“, sagte eine Anwohnerin an der Karl-Marx-Straße. Recht hat sie. In Zeiten, wo keine Weihnachtsmärkte stattfinden dürfen und die Leute sich zur Sicherheit lieber einigeln statt mit Freunden, Familie und Nachbarn gemeinsam beisammen zu sein, war die 1. Ostrauer Lichterfahrt etwas Besonderes. Magisch. Ein Weihnachtswunder eben. Auf die Beine gestellt von den Ostrauer Kameraden rund um Wehrleiter Denny Thomas.

Von Stephanie Helm