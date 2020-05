100 Quadratmeter, kaputt und vermüllt – Döbelner Vermieter bleiben auf Kosten sitzen

Döbeln

In der Wohnstube liegen prall gefüllte Müllsäcke. Auf dem Balkon steht ein brauner, vertrockneter Weihnachtsbaum in seinem Ständer, darunter Schuhberge und Müll. Die Wände vom Rauchen vergilbt, die Türen verdreckt und mit Schmarren beschädigt. Die Dusche verkeimt. Schalter und Steckdosen ziert ein gelblich-grauer Belag. Lappen und Eimer hatten die ehemaligen Mieter wahrscheinlich nicht zur Hand. Eine besenrein übergebene Wohnung sieht anders aus. Ganz zu schweigen vom Keller voller Sperrmüll.

Undine und Dieter Sauermann sind tief enttäuscht von ihren Mietern. Das Rentnerehepaar, beide weit über 70 Jahre alt, hatte die knapp 100 Quadratmeter große Wohnung an der Döbelner Albertstraße vier Jahre lang an eine Familie mit vier, mittlerweile zum Teil erwachsenen Kindern vermietet.

Kein pfleglicher Umgang mit dem Haus

Als die Familie vor vier Jahren einzog, waren die beiden Vermieter noch recht optimistisch und wollten sogar nur zwei statt üblicher drei Monatsmieten Mietkaution verlangen. Doch als ein Gerichtsvollzieher mit den Vermietern Kontakt aufnahm, wurden sie unsicher. Die neuen Mieter waren hoch verschuldet. Die Vermieter sollten eine Drittschuldnererklärung abgeben, dass eventuelle Rückzahlungen aus Nebenkostenabrechnungen nicht an die Mieter direkt sondern an die Gerichtsvollzieher zu leisten sind.

Die Sauermanns kamen dennoch zumeist gut mit den Mitbewohnern aus. Man traf sich im Haus. Wenn es mal bei der Mietzahlung hakte, half eine Erinnerung. „Nur dass unsere Mieter alles andere als pfleglich mit dem Haus umgingen, ärgerte uns“, erinnert sich Dieter Sauermann.

Übergabetermin platzte

Als die Mieter im Februar kündigten, wurde zum Ablauf der Kündigungszeit ein Wohnungsübergabetermin vereinbart und extra ein Ablesedienst für die Ablesung des Strom-, Wasser- und Wärmezählers hinzubestellt. „Doch von den Mietern kam keiner. Den Wohnungsschlüssel fanden wir später im Hausflur. Den Haustürschlüssel auf der Außentreppe“, ärgert sich Undine Sauermann. Diese Art und Weise, die vielen größeren und kleineren Beschädigungen, die verdreckte, nicht ordentlich ausgeräumte Wohnung und der vermüllte Keller – das ärgert das Vermieterpaar nicht nur. Sie bleiben auch auf den Kosten sitzen. Die Kostenvoranschläge der Handwerker übersteigen die einbehaltene Mietkaution um ein Vielfaches.

Sperrmüll im Keller, Dreck in der Wohnung und der vertrocknete Weihnachtsbaum steht auch noch auf dem Balkon in der Albertstraße. All das bleibt nun an den Vermietern hängen. Quelle: Thomas Sparrer

„Wenigstens haben sie bei uns keine Mietschulden hinterlassen“, sagt die Vermieterin. Denn sie hat mittlerweile Kontakt zu den vorherigen Vermietern ihrer Hausbewohner gehabt.

Haus ist Altersvorsorge

Das Haus in der Albertstraße ist eigentlich Teil der Altersvorsorge der beiden. Als Vertriebene war Dieter Sauermann 1947 mit Mutter, Tante und Geschwistern in dem Haus einquartiert worden. Die damaligen Eigentümer vererbten es viele Jahre später den Sauermanns. Erst nach der Wende konnten sie es herrichten. Die große Wohnung, in der sie 1947 mit vier Generationen einquartiert wurden, ist heute hell geräumig und modern, ausgestattet mit Holzdielen, großem Bad und Balkon. Jetzt muss sie erst einmal vom Ersparten des früheren Karosseriebauers und der Kindergärtnerin aufwendig renoviert werden, bevor sie vielleicht an hoffentlich zuverlässigere Leute neu vermietet werden kann.

Fakten über Vermieter 66 Prozent aller Mietwohnungen in Deutschland werden von insgesamt 3,9 Millionen privaten Kleinvermietern angeboten. Sie stammen aus allen sozialen Schichten. 39 Prozent sind Rentnerhaushalte, die dringend auf Mieteinnahmen angewiesen sind, um ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können. 14 Prozent der privaten Vermieter sind Freiberufler, die häufig durch die Corona-Krise in Schwierigkeiten geraten. Und 22 Prozent der privaten Vermieter haben ein durchschnittliches Nettohaushaltseinkommen, das unterhalb des Medians der Bevölkerung liegt. Quelle: Haus & Grund Sachsen e.V.

„Kleine Vermieter sind selten reiche Leute“

René Hobusch, Präsident des Verbandes Haus und Grund Sachsen e.V. kennt solche Fälle zur Genüge. Der Verband vertritt seit fast drei Jahr­zehn­ten die Interessen der sächsischen Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer und gewährleistet mit rund 10.000 Mit­glie­dern in 14 Re­gio­nal- und Ortsvereinen in Sachsen eine starke Interessenvertretung. René Hobusch weiß, wie solche Fälle die kleinen Vermieter treffen. Denn nicht mal ein Drittel der Vermieter haben mehr als 10.000 Euro Mieteinnahmen im Jahr. Die Regel sind höchstens 5.000 Euro. Das liege auch daran, dass die kleinen Vermieter oft auch sehr günstige Mieten anbieten. „Und wenn sie dann von einigen Mietern so missachtet werden und auf ihren Kosten sitzen bleiben, ist das schäbig“, so der Vereinspräsident. Für Jahresbeiträge zwischen 50 und 100 Euro gibt es bei Haus&Grund Beratungen, Infoveranstaltungen und Unterstützung, wie man möglichst vorher viele Informationen über die Menschen, einholen kann, die man sich als Mieter ins Haus holt.

Kommentar: Eine Frage des Anstands Das Recht auf Wohnen ist ein Menschenrecht. Im UN-Sozialpakt ist der Anspruch auf eine angemessene Unterkunft als Menschenrecht verankert. Auch in der europäischen Sozialcharta ist das Recht auf Wohnen verbrieft. Deshalb muss eigentlich in Deutschland niemand obdachlos sein. Doch wer ein Recht auf Wohnen hat, geht auch Pflichten ein. Etwa Miete und Nebenkosten fürs Wohnen zu zahlen und mit der Mietsache, die einem ein anderer überlässt, pfleglich umzugehen. Doch diesen Umgang mit dem Eigentum anderer haben einige Mieter offenbar nicht gelernt. Doch das ist kein Frage von arm oder reich. Das hat etwas mit Anstand, Moral und mit Achtung vor dem anderen Menschen, in dem Fall dem Vermieter, zu tun. Es gehört sich einfach seinen Dreck wegzuräumen, eine Wohnung sauber und für eine Wiedervermietung geeignet zurück zu geben oder bei Beschädigungen oder Problemen mit dem Vermieter zu reden. Alles andere ist parasitär. 100 Quadratmeter, kaputt und vermüllt E-Mail: th.sparrer@lvz.de

Von Thomas Sparrer