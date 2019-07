Zschaitz

Risse ziehen sich durch das fast quadratische Bild an der Wand im Liegenraum der Zschaitzer Kindertagesstätte „Die Waldspatzen“. Die Farben sind verblichen und der Putz, auf dem die Farbe das Zschaitzer Herrenhaus der Familie Werner Mummert zeigt, beginnt zu bröckeln. Ina Beier, die Leiterin der Kindertagesstätte, hat jetzt einen Aufruf gestartet und sucht Sponsoren, die die Einrichtung dabei unterstützen, das mehr als 100 Jahre alte Gemälde zu erhalten.

Eine größere dreistellige Summe würde es kosten, zunächst eine Notsicherung des Gemäldes vornehmen zu lassen. Ina Beier hat sich gekümmert und die Restauratoren Hoehne und Steude aus Leisnig zu Rate gezogen. Die haben die Empfehlung zur Notsicherung gegeben. Im Anschluss könnte man eventuell über eine Restauration nachdenken, die allerdings noch einmal wesentlich mehr kosten würde.

Gemälde aus dem Jahr 1891

Das Gemälde, das das Zschaitzer Herrenhaus zeigt, in dem der Kindergarten der Gemeinde seit zehn Jahren untergebracht ist, stammt aus dem Jahr 1891 und ist von Franz Pernat gemalt worden. Pernat, so berichtete es zumindest Wikipedia, war ein deutscher Porträtmaler, der sich nach seinem Studium in München an der Königlichen Akademie (1869) vor allem in höheren und höchsten Gesellschaftskreisen mit seiner Kunst bewegte. Wie das Bild ins Zschaitzer Herrenhaus kam, ist nicht überliefert. Ina Beier weiß nur, dass es während der Jahre, in denen die Mittelschule im Herrenhaus beheimatet war, unter Raufasertapete zum Vorschein kam. Unter der war es irgendwann verschwunden.

Das Gemälde zeigt das Zschaitzer Herrenhaus, in dem der Kindergarten der Gemeinde seit zehn Jahren untergebracht ist. Quelle: Sven Bartsch

Glücklicherweise ist das Bild nicht übermalt worden, wie es zunächst angedacht war. Das erfuhr die Kita-Chefin vom ehemaligen Schuldirektor, der zufällig ihr Nachbar ist.

Die Wände rings um das Gemälde sind auch saniert worden, als der Kindergarten Einzug hielt. Das Gemälde blieb unberührt. Nun bröckelt es und droht vollständig kaputt zu gehen. „Das wäre wirklich schade", so Ina Beier. Auch, wenn es für alle sichtbar im Treppenhaus der Einrichtung ein Duplikat gibt, das die Kita zu ihrem Einzug geschenkt bekommen hatte.

Ina Beier wünscht sich, das Gemälde im historischen Herrenhaus erhalten zu können. Der Kindergarten allein kann das finanziell nicht stemmen. Deshalb hat sie sich an die Öffentlichkeit gewandt. Vielleicht findet sich jemand, der die Kita bei diesem Projekt unterstützen möchte. Geld kann zu diesem Zweck gern überwiesen werden auf das Konto der Gemeinde Zschaitz-Ottewig, IBAN DE58860554620033950006 ( BIC SOLADES1DLN), als Zahlungsgrund ist bitte anzugeben: Wandgemälde Kita Zschaitz.

Von Manuela Engelmann-Bunk