1028 Neuinfektionen am Wochenende in Mittelsachsen

Döbeln

Auch am Wochenende meldete das Gesundheitsamt Mittelsachsen wieder 1028 neue Corona-Infektionen seit Freitag. Zum Glück haben diese auf die Belegung in den Krankenhäusern kaum Einfluss. Aktuell werden 51 Personen wegen Corina in den mittelsächsischen Kliniken behandelt, eine Patient mehr gegenüber Freitag. Auf einer Intensivstation beatmet werden aktuell zwei Corona-Patienten (+-0). Die Zahl der Todesfälle liegt im Landkreis Mittelsachsen unverändert bei 971. Der Inzidenzwert stieg übers Wochenende von 1087,7 am Freitag auf 1229,3 am Sonntag.

Von Thomas Sparrer