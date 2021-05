1040 Jahre Stadtgeschichte: Döbelns Chronik wird vervollständigt

Döbeln

Steht eine Döbelner Eisenbahnbrücke wirklich auf Holzpfählen? Wieso hat Döbeln eine so große Klappe? Wo stand ursprünglich die Kirche des Döbelner Klosters? Und wo wurde in Döbeln Bier gebraut? All diese Fragen werden im neuen Band des Döbelner Mosaik beantwortet, den die Heimatfreunde am Döbelner Stadtarchiv am 21. Juli druckfrisch im Stadtarchiv und in der Stadtinformation anbieten wollen. Am Dienstag gaben Jürgen Dettmer, Karlheinz Enzmann, Helmut Bunde und Stadtarchivarin Ute Ludwig schon mal einem kleinen Einblick in den sechsten Mosaikband, der gerade im Sachs-Verlag in Markkleeberg gedruckt wird.

Mit einem auf 1000 Stück limitierten edlen Buchzuber hatte 1999 alles begonnen. Zur Jahrtausendwende hatten sich die Döbelner Heimatfreunde und weitere Unterstützer daran gemacht, Döbelns Heimatgeschichte komplett zu präsentieren. Sie erarbeiteten eine Zeittafel mit Ereignissen der Stadtgeschichte aus dem Zeitraum von 1871 bis 1999. Dieser von den Heimatfreunden vorgelegte Geschichtsband wurde zusammen mit der Chronik des Heimatforschers Hingst, die bis 1871 reicht, zur Chronik 2000. Die 1000 Buchzuber waren in zehn Tagen vergriffen. Die Chronik „Döbeln 1871 bis 1999“ wurde später noch einmal in einer Auflage von 300 Stück verlegt und ist ebenso vergriffen. Seitdem legen die Heimatfreunde aller paar Jahre eine neue Chronik über den letzten Zeitraum vor. So sind 2001, 2004, 2006, 2011 und 2016 bisher fünf Mosaik-Bände erschienen. Band sechs folgt nun. Damit sind im Döbelner Mosaik die Jahre 2000 bis 2020 der Döbelner Stadtgeschichte erfasst. Darauf ist Jürgen Dettmer sichtlich stolz: „Mit der Mörbitzschen und der Hingstschen Chronik ergibt das 1040 Jahre erfasste Döbelner Stadtgeschichte. Welche Stadt Sachsens besitzt noch eine so vollständige Chronik?“

Jürgen Dettmer dokumentiert täglich die Ereignisse in Döbeln, wertet beide Lokalzeitungen aus und hatte für den Zeitraum von 2015 bis Juni 2020 auf 212 Druckseiten 2110 Ereignisse in einer Zeittafel erfasst. Diese war Grundlage für den neuen Mosaik-Band. Im Redaktionskollegium mit Ute Ludwig, Sieglinde Rösler, Karlheinz Enzmann und Helmut Bunde wurde die Zeittafel auf 386 Ereignisse auf 89 Buchseiten zusammengefasst. Mit drei weiteren historischen Beiträgen zur Stadtgeschichte wurde daraus wieder ein reich bebildertes Buch mit 138 Seiten. Die Stadt finanzierte die neuerliche Auflage von 300 Stück vor. Die Bücher sollen ab 21. Juli für 13 bis 17 Euro verkauft werden. Der genaue Preis steht erst nach dem Druck fest. Er besteht aber nur aus den reinen Herstellungskosten. Die Autoren arbeiteten ehrenamtlich und ohne Honorar. Ihr Lohn ist, wenn heimatgeschichtlich-interessierte Döbelner den neuen Band kaufen und vielleicht auch ihre Sammlung um den einen oder anderen früheren Band komplettieren. Denn von diesen gibt es auch noch ein paar zu kaufen.

In den geschichtlichen Beiträgen befassen sich etwa Karlheinz-Entmann und Roland Funk mit der Braugasse und der Salzgasse und klären die Fragen, wo in Döbeln Bier gebraut wurde und was es mit dem Kuttelhof auf sich hatte. Helmut Bunde hat erforscht, wo welche Gebäude des Benediktinerinnen-Klosters in Döbeln standen, das von 1330 bis 1539 existierte. Nach Lesen seines Beitrages im Buch wird mancher mit anderen Augen durchs Döbelner Klosterviertel gehen.

Die LVZ Kreativwerkstatt Deine monatliche Inspiration mit Tipps und tollen Deals für dein nächstes Projekt – als kostenloser Newsletter ins Postfach! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Thomas Sparrer