Jahna

1090 Jahre ist Jahna alt – ein eher ungewöhnlicher Geburtstag, um ihn groß zu feiern. Doch das stört offenbar weder die Jahnaer noch die Mitglieder des Heimatvereins, die am Wochenende anlässlich des Dorfgeburtstages mal wieder ordentlich gefeiert haben. „Wir machen das natürlich nicht jedes Jahr. Das wäre logistisch schon gar nicht zu schaffen“, meint Grit Wachsmuth-Schmidt, Vorsitzende des Heimatvereins.

Vorher große Aufregung

Eingeschliffen hat sich eigentlich ein Fünfjahresrhythmus. „Doch das letzte Fest ist aus verschiedenen Gründen auch schon wieder zehn Jahre her“, so Wachsmuth-Schmidt. „Umso größer war nun vorher die Aufregung, weil man immer glaubt, die Menschen hätten sich in der Zwischenzeit zu sehr verändert. Aber das war gar nicht so.“ Und so wurde am Wochenende gemeinsam gefeiert – junge Jahnaer, alte Jahnaer, neue Jahnaer und ehemalige Jahnaer zusammen auf einem Festplatz mit stolzem Rahmenprogramm.

Blasmusik und Seifenkisten

Während die Original Jahnataler Blasmusikanten im schattigen Zelt für Stimmung sorgten, düsten ein paar Meter weiter die kleinen Seifenkistenfahrer den Berg hinab. „Und mit dem Sensenwettbewerb Handsense gegen Maschine versuchen wir, unseren dörflichen Charakter etwas zu präsentieren“, erklärt die Heimatvereinschefin. Letztlich ginge es – wie in den meisten anderen Dörfern auch – darum, den Zusammenhalt in einer Zeit zu stärken, in der es eben keine Gaststätte mehr im Ort gibt und auch sonst wenig los ist. Und wie funktioniert das in Jahna? Offenbar ganz gut. Von rund 280 Einwohnern sind 56 Mitglied im Heimatverein. Erst kürzlich durfte Wachsmuth-Schmidt wieder jüngeren Zuwachs begrüßen. „Ich bin richtig froh, dass unsere Bemühungen Früchte getragen haben und wir auch neue Mitglieder gewinnen können, die nicht nur ihren Beitrag zahlen, sondern sich auch richtig mit engagieren.“

Regelmäßig Leben ins Dorf bringen

Und sich engagieren bedeutet in Jahna nicht nur, alle fünf Jahre ein großes Dorffest auf die Beine zu stellen. Vielmehr gilt es, das Dorf regelmäßig zu beleben – sei es mit der Seniorenweihnachtsfeier, einer Vereinsfahrt, der sich auch viele von Außerhalb anschließen oder nur das jeweils im zweiwöchigen Rhythmus stattfindende Treffen der Frauen beziehungsweise Männer.

Guter Zusammenhalt

Insgesamt ist Wachsmuth-Schmidt optimistisch gestimmt, was Zusammenhalt in Verein und Dorf angeht. „Es ist noch keiner frustriert ausgetreten. Kleine Reibereien gibt es immer, aber letztlich kann jeder mit jedem.“ Dass das keine verklärte Sicht auf die Realität ist, zeigten die Jahnaer am Wochenende – beim gemeinsamen und harmonischen Feiern, Trinken, Essen und Quatschen.

.

Von André Pitz