Döbeln/Waldheim/Chemnitz

In Ketten kommt der Angeklagte ins Gericht. Wachtmeister führen ihn aus der JVA Waldheim vor, wo der Döbelner gerade eine dreijährige Haftstrafe wegen Betrugs absitzt. Auch in diesem Prozess geht es um Betrug, begangen mit dem Computer. Der kroatische Staatsbürger, geboren in Bosnien-Herzegowina, soll den Geschädigten ab Ende Juni 2018 um insgesamt 120000 Euro erleichtert haben. Er habe von dessen Konto das Geld in sechs Tranchen abgebucht und auf ein Konto überwiesen, das er auf den Namen eines Bekannter für eingerichtet habe.

„Das ist alles so zutreffend“, räumte Rechtsanwältin Katja Reichel, die Verteidigerin des 30-Jährigen, für ihren Mandanten ein. Sie hatte mit dem Gericht und Staatsanwältin Jana Hock eine Verfahrensabsprache, landläufig „Deal“ genannt, treffen können. Für ein Geständnis sicherte das Gericht eine Strafe zwischen dreieinhalb und vier Jahren Haft zu. Und zwar als Gesamtstrafe, in die es die Strafe aus einer früheren Verurteilung einbeziehen würde.

„Wie kann man den nur auf seine Idee kommen? Bei diesen Kontobewegungen wird doch alles schriftlich hinterlegt und gespeichert. Das fällt einem doch irgendwann auf die Füße“, fragte Richter Jürgen Zöllner, Vorsitzender der 4. Großen Strafkammer des Landgerichts Chemnitz. „In dieser Zeit habe ich nicht soviel nachgedacht, Herr Vorsitzender. Ich hatte finanzielle Probleme, Mietschulden“, sagte der Angeklagte. „Sein Papa sollte das alles mitbekommen“, sagte Rechtsanwältin Reichel. Auf die Frage, was ihr Mandant mit dem vielen Geld veranstaltet hat, antwortete sie: „Einen Teil hat er selbst verbraucht und einen Teil an Hintermänner weitergegeben, zu denen er nichts sagen will.“

In diesem Prozess erlebte Richter Zöllner einen ganz anderen Angeklagten, als seine Namensvetterin und Kollegin Marion Zöllner im Amtsgericht Döbeln. Unter ihrem Vorsitz hatte das Jugendschöffengericht – damals war ein Heranwachsender mitangeklagt – den Kroaten nach über einem Dutzend Verhandlungstagen zu drei Jahren verurteilt. Dazu kamen noch Strafen aus Urteilen des Amtsgerichtes Chemnitz, insgesamt 50 Monate Haft für Betrug. In der zweiten Instanz reduzierte sich das alles auf insgesamt drei Jahre, die der Mann derzeit in Waldheim verbüßt. Im Amtsgericht Döbeln schwieg der Betrüger und ließ sich von einem Dolmetscher übersetzen. Es ging um Warenbetrug im Internet. Zeug verkaufen, das man nicht hatte und sich Zeug liefern lassen, das man nicht bezahlte. Um die 150 Zeugen aus ganz Deutschland reisten damals zur Aussage nach Döbeln an.

Im Landgericht antwortete der Kroate, der mit Unterbrechungen seit über zehn Jahren in Deutschland lebt, in bestem Deutsch, grammatikalisch korrekt. Das hatte eine Grund, wie die Verteidigerin sagte: „Er möchte gerne Lockerungen haben im Vollzug. Aber das macht die JVA Waldheim nur, wenn alle offenen Verfahren erledigt sind.“ Die Haft, so sagte es der 30-Jährige mache ihm schon zu schaffen – vor allem die Trennung von seinem Sohn. „Das ich ich die wichtigen Dinge in seiner Entwicklung nicht mitbekomme, tut schon weh.“

„Wir können uns an den Deal halten“, sagte Staatsanwältin Jana Hock in ihrem Schlussvortrag. Ihr sei klar, dass der Angeklagte nicht alleine handelte, es aber in diesem Verfahren nicht gelingen wird, an die Hintermänner zu kommen. Sie beantragte eine Gesamtstrafe von drei Jahren und zehn Monaten Haft. Rechtsanwältin Reichel hielt ihr Plädoyer kurz und schloss sich der Anklagevertreterin an.

„Der Angeklagte hat so gestanden, wir wir das nicht oft haben. Da gibt es eine Verteidigererklärung und dann wird in den Tisch genickt. Herr T. hat offen auf alle Nachfragen geantwortet, das war für uns glaubhaft und überzeugend“, sagte Richter Zöllner, als er das Urteil der Kammer begründete: Drei Jahre und zehn Monate Haft als Gesamtstrafe für sechsmaligen Computerbetrug sowie die Einziehung von rund 120000 Euro Wertersatz.

Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Von Dirk Wurzel