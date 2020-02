Döbeln

Am Freitagmorgen ist auf der Mastener Straße in Döbeln ein 13-jähriger Fahrradfahrer angefahren worden. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 7.10 Uhr am Abzweig in die Feldstraße. Von dort ist ein 60-jähriger Autofahrer nach links auf die Mastener Straße abgebogen und dabei mit dem stadteinwärts fahrenden Jugendlichen zusammengestoßen. Dieser erlitt dabei leichte Verletzungen. Den am Auto entstandenen Sachschaden beziffern die Beamten auf 2.000 Euro.

Von ap/DAZ