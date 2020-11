135 neue Corona-Befunde in Mittelsachsen

Region Döbeln

Insgesamt 135 neue positive Corona-Befunde gibt es am Mittwoch im Landkreis Mittelsachsen. Das sind seit März 2781, die sich auf die Altkreise wie folgt verteilen: Döbeln mit 374, Mittweida mit 958 und Freiberg mit 1449 Fällen. Aktuell sind 16 Schulen und zehn Kindertagesstätten beziehungsweise Horteinrichtungen betroffen. In den mittelsächsischen Kliniken werden derzeit 96 Personen behandelt, davon neun beatmet. Die Zahl der Todesfälle steht weiterhin bei elf. In Quarantäne befinden sich aktuell 2304 Personen.

Von daz