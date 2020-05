Frankenberg/Roßwein

Seit dem späten Mittwochabend sucht die Polizei nach der 14-jährigen Michelle W. aus Frankenberg. „Unmittelbar nach Bekanntwerden des Vermisstenfalles ergaben sich Anhaltspunkte dafür, dass sich die 14-Jährige in Roßwein sowie Drebach aufhalten könnte“, heißt es in einer Mitteilung der Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz am Freitag.

Bislang führten die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen jedoch nicht zum Auffinden der vermissten Jugendlichen. Nach Angaben der Polizei verließ sie am Mittwochmorgen ihr Wohnumfeld an der Altenhainer Straße in Frankenberg. Seitdem ist nicht klar, wo sich Michelle W. aufhält.

Michelle W. (14) aus Frankenberg wird vermisst. Quelle: privat/PD Chemnitz

Die Beamten hoffen deshalb auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer die Jugendliche gesehen oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, soll sich beim Polizeirevier in Mittweida (Tel.: 03727/980 0) oder jeder anderen Polizeidienststelle melden.

Die 14-Jährige ist etwa 1,70 Meter groß und hat braune, schulterlange Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine schwarze Hose sowie eine Jacke mit Camouflage-Muster.

Nach Michelle W. wird damit in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal öffentlich gefahndet. Zuletzt war die 14-Jährige Anfang des Jahres tagelang aus Frankenberg verschwunden und letztlich in Döbeln wieder aufgetaucht.

Von ap/DAZ