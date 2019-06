Zschepplitz

Die feuchte Fahrbahn ist am Donnerstagmorgen einer 14-jährigen E-Bikerin zum Verhängnis geworden. Die Jugendliche war gegen 7.10 Uhr mit ihrem elektrischen Drahtesel auf der S 34 aus Richtung Leisnig in Richtung Döbeln unterwegs, als sie ins Rutschen kam, stürzte und sich dabei schwere Verletzungen zuzog. Den am E-Bike entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 500 Euro.

Von ap/DAZ