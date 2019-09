15 Jahre Fest der Vereine und Reinsdorf haut immer noch auf den Putz

Reinsdorf

Die Stimmung in Reinsdorf war am Sonnabendnachmittag ausgelassen. Spiele für die Kinder, Radrennen für alle und die alljährliche Bierrutsche trugen auf dem Fest der Vereine dazu bei. Bereits zum 15. Mal fand die Veranstaltung auf dem Gelände der Feuerwehr statt.

Freitagabend wurde das Fest mit einem Lampion- und Fanfarenzug eingeleitet. „Wir veranstalten das für unser Dorfleben, unsere Vereine halten zusammen“, sagte Veranstalter und Vorsitzender des Ortschaftsrates Michael Aniol. Die Akteure des Festes sind der Feuerwehrverein, Karnevalsclub, Männerchor und die Sportgruppe Reinsdorf.

Spiel und Spaß für Groß und Klein

Neu in diesem Jahr war die Kinderolympiade. Dabei mussten die Kinder unter anderem einen Parkour durchlaufen. Abseits davon hatten sie allerlei zu tun: Hüpfen auf der Hüpfburg, baden im Bällebad, Zielwerfen in Dosen oder kleine Bälle von Flaschen mit Wasserpistolen abspritzen. Manche machten zwischendurch einen Abstecher zum Kinderschminken. Auch für die Erwachsenen kamen Spiel und Spaß nicht zu kurz. Sie konnten sich im Schießen üben oder ihre Geschicklichkeit bei der Bierrutsche unter Beweis stellen. Dabei mussten sie auf einer feuchten Rampe ein mit Wasser befülltes Bierglas zu drei verschiedenen Punkten schubsen, ohne dass etwas daneben geht und möglichst nah an dem vorgegebenen Punkt. „Der Preis für den Besten steht noch nicht fest. Aber vermutlich wird es wieder ein Bierfass sein“, schmunzelte ein Mitglied des Karnevalclubs.

Engagierte Dorfbewohner helfen

„Das Dorf findet sich zusammen. Man trifft seine Freunde und Nachbarn, vor allem am Abend, wenn im Zelt gefeiert wird“, sagte Dana Gühne. Auch Manuela Zimmermann freute sich über das Fest der Vereine. „Jeder engagiert sich – ob es die Jugend ist, die etwas für die Kinder organisiert, Frauen der Vereine, die Kuchen backen oder dass die Feuerwehr alles gut absichert – alles geht Hand in Hand“, erzählte sie. Beide Besucherinnen kommen vor allem auch, weil ihre Kinder am Radrennen teilnehmen. Die Strecke führt jedes Jahr zwischen Reinsdorf und Neumilkau.

„Durch die Geschwindigkeit kann es für Hobbyradfahrer anstrengend werden“, erklärte Christian Groß, der auch mit dem Fahrrad zwischen den Dörfern unterwegs war. „Wir hatten außerdem Gegenwind, das war nicht so angenehm“, fügte Teilnehmer Alexander Baum hinzu. Beide wären gerne ins Gelände hineingefahren, als sie es am Weg entdeckten. Sie waren zwei unter den 55 Teilnehmern. „Es war ordentlich gesichert und vorbereitet. Das ist das wichtigste“, sagten sie.

Neben Tanz und Musik hatte sich am Abend der Karnevalsclub mit einem Programm im Festzelt angekündigt.

Von Nicole Grziwa