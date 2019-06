Frankenberg

Seit vergangenen Sonntag wird die 15-jährige Iria vermisst. Angehörige hatten am Dienstag Vermisstenanzeige bei der Polizei erstattet. Das Mädchen ist seither nicht an ihre Wohnanschrift in Frankenberg zurückgekehrt. Beamte haben Kontaktadressen und bekannte Anlaufpunkte des Mädchens bereits geprüft. Es ist nicht auszuschließen, dass sich das Mädchen möglicherweise in Chemnitz aufhält.

Vermisste hat blaue Augen

Die Vermisste ist schlank, etwa 1,65 Meter groß und hat blaue Augen sowie lange braune Haare. Zu ihrer Bekleidung ist nichts bekannt.

Wer hat Iria gesehen?

Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach der vermissten 15-Jährigen. Wer hat Iria seit Sonntag gesehen beziehungsweise wer weiß, wo sie sich gegenwärtig aufhält? Wer hat das Mädchen möglicherweise in öffentlichen Verkehrsmitteln bemerkt?

Hinweise nimmt Polizei entgegen

Hinweise erbittet das Polizeirevier Mittweida unter der Telefonnummer 03727/98 00, nimmt aber auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Von Olaf Büchel