Döbeln

An einer Grundstückszufahrt der Burgstraße kam es am Mittwochnachmittag, gegen 17 Uhr, zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw Skoda (Fahrerin: 76) und einem Fahrradfahrer (15), wobei Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1.000 Euro entstand. Der 15-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Von DAZ