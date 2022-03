Döbeln

Mehr als 150 Menschen waren am Montag zur Lichterkette für den Frieden auf den Lutherplatz gekommen. Das Döbelner Aktionsbündnis hatte die Veranstaltung organisiert. Auch an den kommenden Montagen ist die Lichterkette im Anschluss an das Friedensgebet in der Nicolaikirche geplant. Unter den Besuchern waren auch die Judoka des KJSZ Döbeln. Trainer Peter Binder hatte extra das Training verkürzt. Gemeinsam mit Redner Andreas Porstmann mahnten die Döbeln die russische Generalität zum Frieden und gedachten der Opfer des Krieges. Zudem wurden Flyer mit Informationen zu den regionalen Spendenaktionen verteilt.

Von Thomas Sparrer