150 Tage OBM Liebhauser: „Wir brauchen Zusammenhalt und Zuversicht“

Es sind schon 150 Tage, die Döbelns neuer Oberbürgermeister Sven Liebhauser (38, CDU) im Rathaus regiert. Im DAZ-Interview zum Jahresbeginn berichtet er über seine ersten Monate im Rathaus und blickt auf 2020 voraus.

Frage: Kennen Sie mittlerweile jeden Winkel im Rathaus?

Sven Liebhauser: Na jeden vielleicht nicht. Aber ich hatte einen guten Start und bin von den Mitarbeitern sehr gut aufgenommen worden. Die Stadtverwaltung Döbeln ist mit einem tollen, engagierten und fachlich kompetenten Team aufgestellt. Das hat mir bei meinem Start sehr geholfen. In allen Bereichen der Verwaltung sowie in Kitas, Bauhof oder Stadtgärtnerei habe ich mittlerweile Gespräche geführt, um mir ein Bild zu machen und ein Gefühl für die Kollegen zu bekommen.

Was hat sich gegenüber Ihrer Arbeit im Landtag verändert?

Im Landtag saß ich auf der Seite der Legislative, wo die Gesetze verabschiedet werden. Jetzt als Oberbürgermeister ist man Teil der Exekutive, der ausführenden Gewalt, die diese Gesetze umsetzen muss. Zudem ist der Oberbürgermeister Vorsitzender des Stadtrates, Chef der Verwaltung und vertritt die Stadt nach außen. Doch im Kern geht es ums Gestalten und das macht mir Spaß. Jeder Tag ist sehr abwechslungsreich und bietet Neues. Es ist aber auch sehr intensiv. Man führt noch mehr Gespräche und ist immer vor Ort. Der Tag könnte durchaus noch ein paar Stunden länger sein.

Was steht aktuell auf Ihrer Agenda?

In der nächsten Stadtratssitzung wollen wir den neuen Seniorenbeirat unserer Stadt als beratendes Gremium personell besetzen. Die neue Sporthalle in Döbeln-Nord kommt jetzt hoffentlich zu einem guten Abschluss. Die Arbeiten an der Fassade werden weitergeführt und innen sieht es schon richtig gut aus. Ich denke, dass sich trotz des Ärgers, die Strategie, einen langwierigen Rechtsstreit zu vermeiden, am Ende als die beste herausstellen wird. Auch beim Thema Schulstandort Döbeln-Ost sind wir mit dem jüngsten Ratsbeschluss einen Schritt weiter gekommen. Jetzt legen wir die Bedingungen fest, um zügig in das Werkstattverfahren zu starten und mit verschiedenen Ingenieurbüros die besten Lösungen zu finden. Zudem werden uns in diesem Jahr der weitere Hochwasserschutz, der Breitbandausbau bis in die Ortsteile, neue Eigenheimstandorte und die Bahnanbindung nach Dresden weiter intensiv beschäftigen.

Worüber freuen Sie sich in Ihrem neuen Amt?

Dass meine neu eingeführten monatlichen Sprechstunden recht gut angenommen werden. Der Bürger meldet sich mit seinem Anliegen dazu an. In der Regel sitzt dann auch ein aussagefähiger Mitarbeiter aus dem jeweiligen Fachamt mit am Tisch. Damit das Anliegen auch auf den richtigen Weg kommt. Ich denke, das setzen wir so fort. Gefreut hat mich auch das positive Feedback auf das neue Weihnachtsmarktkonzept, an dem unsere Mitarbeiter und der Stadtwerbering mit viel Herzblut gearbeitet haben. Drei Tage Weihnachtsmarkt mit einem dichten Angebot, das Lichtkonzept und die Verbindung mit der Eisbahn bei den Stadtwerken – das können wir so fortsetzen. Ideen, was man noch ergänzen kann, gibt es auch schon.

Was hat Sie in den letzten fünf Monaten besonders bewegt?

Unser Stadtrat ist sehr engagiert. Das hat sich am 2. Januar beim Sonderstadtrat wieder gezeigt. Mit ihren Ideen und Vorschlägen wollen die Stadträte Themen voranbringen. Deshalb freue ich mich auf die weitere Zusammenarbeit mit dem Rat. Sehr bewegt hat mich auch die Einsatzbereitschaft unserer ehrenamtlichen Feuerwehrleute in der Stadt und in den Ortswehren. In den letzten Monaten gab es drei Einsätze mit Todesopfern. Nicht nur die insgesamt sehr hohe Zahl der Einsätze sondern auch dieses emotionale Geschehen fordert unsere Kameraden. Das nehme ich jetzt als Oberbürgermeister noch mal anders wahr.

Im Rathaus werden in den nächsten Jahren einige wichtige Mitarbeiter in den Ruhestand gehen. Was gibt es für Konzepte?

Dem Thema stellen wir uns schon seit einiger Zeit. Hier ist das Zusammenspiel zwischen Personalamt und Fachabteilungen gefragt, um neue Mitarbeiter schnell fit zu machen. Den Prozess begleite ich intensiv.

Der Treibhausverein hängt gerade durch die ausgesetzte Förderung beim Kulturkonvent finanziell in der Luft. Würden Sie den Verein und seine Angebote vermissen?

Wir sind in Döbeln mit einem breiten Kultur- und Sportangebot gut aufgestellt und haben in den vielfältigsten Vereinen eine gute Basis, um unsere Stadt zu gestalten und lebenswert zu machen. Die Stadt unterstützt den Treibhaus e.V. seit Jahren finanziell. Im September 2019 hat der Stadtrat wieder einen Zuschuss von etwa 9.500 Euro zur Verfügung gestellt. Der Kulturraum als zentrale Förderstelle hat den institutionellen Förderantrag des Vereins am 2. Dezember 2019 wegen Unklarheiten zurückgestellt. Das sind neue Erkenntnisse. Die dort angesprochenen Punkte müssen nun geklärt werden.

Können Sie sich einen Jugendstadtrat wie in Leisnig oder Waldheim vorstellen?

Ich denke, dass dies in Döbeln aufgrund unserer Größe und der vielen Schulen eine recht schwierige Dimension bekäme. Ich stehe jungen Leuten aber jederzeit und gern als direkter Ansprechpartner zur Verfügung.

Was wünschen Sie sich für 2020?

Dass die Döbelner als Gemeinschaft gesellschaftlich zusammenhalten und wir optimistisch in die Zukunft blicken. Gerade hat uns eine Studie bestätigt, dass wir viel Potenzial mit unserer Stadt haben. Das werden wir gemeinsam nutzen.

Und was wünschen Sie sich privat?

Ich möchte Familie und Beruf noch besser unter einen Hut bringen. Dazu wäre es schön, an ein bis zwei Tagen in der Woche auch mal schon gegen 17 Uhr das Rathaus zu verlassen. Ebenso werde ich versuchen, mir vom Wochenende mehr Zeit für meine Frau und meine Kinder freizuhalten.

Von Thomas Sparrer