16 Garagen in Hartha aufgebrochen

Hartha

Erst 18 Gartenlauben in der Nacht auf Montag und nun 16 Garagen eines Komplexes an der Harthaer Töpelstraße: In Harther machen wieder Einbrecher die Runde. Die Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz informierte am Dienstag über die weiteren Vorfälle.

Den Angaben der Beamten nach beläuft sich der in der Nacht auf Dienstag entstandene Sachschaden auf etwa 1.600 Euro. Unklar ist derzeit jedoch, wie hoch der Stehlschaden ausfällt.

Erst vor wenigen Wochen gerieten Harthaer Gartenlauben wieder ins Visier von Einbrechern. Außerdem wecken die Vorfälle Erinnerungen an eine Einbruchserie von 2018, die die Region neun Monate lang beschäftigte. Die Polizei stieß im Rahmen der Ermittlungen auf einen zum Tatzeitpunkt 38-jährigen Döbelner, den das Schöffengericht am Amtsgericht Döbeln letztlich verurteilte.

Von ap/DAZ