Döbeln

Am Donnerstagnachmittag gegen 16.20 Uhr ist an der Döbelner Staupitzstraße ein 16-Jähriger brutal zusammengetreten worden. Davon berichtet am Freitag die Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz. „Ersten Erkenntnissen zufolge waren zwei Jugendliche im Vorfeld in Streit geraten, welcher eskalierte“, heißt es von Seiten der Beamten.

Schläge und Tritte

Nach Darstellung der Polizei schlugen und traten ein anderer 16-Jähriger und zwei weitere, bisher unbekannte Jugendliche auf das Opfer ein. „Bei Eintreffen der alarmierten Beamten flüchtete das Trio, wobei der 16-jährige mutmaßliche Angreifer durch die Beamten gestellt wurde“, so die Polizei. „Der attackierte Jugendliche hatte Verletzungen erlitten und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.“

Ermittlung wegen gefährlicher Körperverletzung

Die Beamten nahmen daraufhin die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung auf und sind in diesem Zuge nun auf der Suche nach Zeugen. „Wer hat Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht? Wem sind am Tatort Personen aufgefallen, die damit in Verbindung gebracht werden könnten?“, fragen die Ermittler. Sachdienliche Hinweise werden im Polizeirevier Döbeln unter der Nummer 03431/6590 entgegengenommen.

Von ap/DAZ