Nossen

Ein 16-Jähriger, der am 7. Juni bei einem Unfall an der B 101 bei Nossen schwer verletzt worden war, ist am Sonnabend im Krankenhaus gestorben. Der Jugendliche hatte sein Moped bei Dunkelheit am Rand der Bundesstraße geschoben und war von einem VW Golf erfasst worden.

Die erst 18 Jahre alte Golffahrerin erlitt einen Schock. Die B 101 musste mehrere Stunden gesperrt werden.

Anzeige

Weitere LVZ+ Artikel

Von fkä