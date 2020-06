16-jähriger Mopedfahrer auf B 101 bei Nossen schwer verletzt

Nossen

Ein junger Mopedfahrer ist am Sonntagabend bei einem Unfall auf der B 101 bei Nossen schwer verletzt worden. Der 16-Jährige, der seine Simson am Straßenrand schob, war gegen 22.45 Uhr kurz nach dem Kreisverkehr an der Autobahn-Anschlussstelle Nossen-Ost seitlich von einem VW Golf erfasst worden, dessen Fahrerin in Richtung Meißen unterwegs war.

Der Junge wurde über das Auto geschleudert und schwer verletzt. Die auch erst 18 Jahre alte Golffahrerin blieb unverletzt, erlitt aber einen Schock. Die B 101 war ab 22.45 Uhr für mehrere Stunden gesperrt.

Die Polizei sucht Hinweise zum Unfallhergang. Angaben nehmen die Beamten unter (0351) 483 22 33 entgegen.

