Rosswein

Mit 16.500 Badegästen im Roßweiner Wolfstal ist die Freibadsaison in diesem Jahr zwar nicht so überproportional gut ausgefallen wie die 2018. Etwa 30 Prozent weniger Besucher verzeichnete das Team um Badchef Jens Göhler im Vergleich zum letzten Jahr, als 23.500 Badegäste Abkühlung im Wolfstal suchten. Allerdings liege man mit der diesjährigen Zahl immer noch 30 Prozent über dem Planziel, das die Kommune als Träger der Einrichtung ausgegeben hat. Nicht, dass man großen Einfluss auf dessen Erreichen habe. „Das Wetter ist entscheidend“, so Jens Göhler, der sich dennoch über die Zahl freut, die seines Erachtens auch unterstreicht, dass das kleine Wolfstal seinen Ruf als Familienbad hat stärken können. Und in das kamen auch in diesem Jahr nicht nur Roßweiner, sondern auch viele Döbelner und Badegäste aus Dresden, Meißen oder auch Riesa.

Bombastischer Saisonstart

Der Start in diesem Jahr lief vom Eröffnungstag am 1. Juni bombastisch. Obwohl noch keine Sommerferien waren, erreichte man in Roßwein in diesem Monat die größte Besucherzahl – 7.500 Gäste. Der Tag, an dem in der gesamten Saison die meisten Besucher kamen, nämlich 1.290, war der 30. Juni. „Es war ein richtig guter, aber kein überproportional guter Sommer“, fasst Jens Göhler zusammen.

Erstmals Polizei gerufen

Bis auf wenige Ausnahmen lief der Arbeitsalltag für das Badpersonal an den insgesamt 93 Öffnungstagen entspannt. Nur einmal habe es einen kleinen Zwischenfall gegeben, der dazu geführt hat, dass erstmals die Polizei ins Wolfstal gerufen werden musste. Eine Gruppe Jugendlicher hatte sich den Anweisungen des Badpersonals widersetzt, es hagelte Beschimpfungen. „Wir haben zwar das Hausrecht, aber die Möglichkeiten unserer Angestellten sind eingeschränkt“, sagt Jens Göhler, der froh ist, dass die Polizei auch am Folgetag noch einmal das Bad aufsuchte, um die Lage zu kontrollieren. Generell habe sich die Situation mit jugendlichen Badbesuchern im Vergleich zu früher etwas verschärft.

Sturmschäden im August

Für Wirbel sorgte in dieser Freibadsaison aber auch einmal die Natur. Dem Sturm am 18. August fiel unter anderem die Solaranlage auf dem Dach der Technikgebäude im Freibad zum Opfer. Doch die Stadt hatte Glück im Unglück: Die seit 22 Jahren in Schläuchen auf dem Dach liegende Anlage wurde vom Wind zwar heruntergeweht, blieb aber trotzt ihres Alters ganz und konnte von einer Dachdeckerfirma wieder an Ort und Stelle befestigt werden. Weil auch Äste aus dem angrenzenden Wald durch den Sturm herabgebrochen waren, musste das Freibad für die Aufräumarbeiten zwei Tage schließen. Stühle, Tische und Liegen, die der Sturm ebenfalls zerlegt hatte, mussten beseitigt und für die neue Saison ersetzt werden. Das gilt auch für den kleinen Spielplatz im Gelände. Den hatte die Badleitung nach einem Besuch der Unfallkasse nämlich für die letzten drei Wochen der Freibadsaison sperren müssen. „Da wird es im neuen Jahr einen Austausch der Geräte geben“, sagt Jens Göhler.

Imbiss verbessert

Ein Sorgenkind des Freibades war im vergangenen Jahr die Bewirtschaftung des Imbisses, der nicht nur durch sein Erscheinungsbild, sondern auch durch nicht dem Bedarf angepasste Öffnungszeiten zu einem Wehrmuttropfen für die gute Saison geworden war. Jetzt hat es laut Jens Göhler eine Verbesserung gegeben – hauptsächlich, was die Öffnungszeiten angeht und auch die Hygiene. „Das Angebot ist Sache des Betreibers.“ Natürlich werde es auch in diesem Jahr ein Auswertungsgespräch mit dem Thomas Kretschmer geben, mit dem die Stadt vor einen Fünf-Jahres-Vertrag geschlossen hat, der noch zwei weitere Jahre läuft.

Derzeit läuft im Freibad der Rückbau. Alle Anlagen werden winterfest gemacht, das Gelände beräumt, Hecken und Bäume müssen verschnitten werden.Parallel läuft seit Montag der reguläre Hallenbad- und Saunabetrieb, wo es für die Besucher nicht nur einen neuen Saunaofen, sondern auch leicht veränderte Öffnungszeiten gibt.

Von Manuela Engelmann-Bunk