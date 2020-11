17 Tablets für flexibles Lernen in Ostrau – zuhause und in der Schule

Ostrau

17 Tablets werden den Unterricht an der Ostrauer Grundschule ab sofort bereichern – und zur Not auch den zuhause. Denn der letzte Corona-Lockwown, der im Frühjahr über die Schulen hereinbrach, förderte Defizite zu Tage. Zuhause lernen geht heutzutage nur digital. Was aber, wenn zuhause weder Computer noch Tablet zur Verfügung stehen? Genau dort sollen die jetzt angeschafften Tablets Abhilfe schaffen. Aber auch im Präsenzunterricht kommen die Geräte zum Einsatz. „Bisher haben wir nur unsere Mediathek im unteren Bereich des Schulgebäudes nutzen können. Mit den Tablets sind wir jetzt flexibler. Mehrere Klassen können zeitgleich digital Lernen – und das auch in der oberen Etage“, weiß Schulleiterin Angela Jurczyk.

Die Anschaffung wurde durch ein von Bund und Länder geschnürtes Sofortausstattungsprogramm möglich. Damit wurde auf die Lage der Bildungseinrichtungen in der Corona-Pandemie reagiert. Im August flatterte der Fördermittelbescheid in Höhe von rund 6.000 Euro in der Gemeindeverwaltung ein.

Zusätzliche Ganztagsangebote

Mit Hilfe weiterer Fördermittel in Höhe von rund 4.000 Euro von der Sächsischen Aufbaubank (SAB) konnte die Grundschule sechs zusätzliche Ganztagsangebote aus dem Boden stemmen – für Schüler, die durch das lange Homeschooling im ersten Corona-Lockdown Lerndefizite haben. Diese Angebote werden von den Lehrern gestemmt, denn aufgrund der aktuellen Lage dürfen keine externen Kräfte in die Schule. In diesen Ganztagsangeboten soll mit den nun neuen Laptops mit eben jenen Lernprogrammen gearbeitet werden, die manchen Schülern sonst verwehrt bleiben. Dafür kann es mehrere Gründe geben: fehlende Technik beispielsweise oder aber auch, dass in manchen Ortsteilen kein Breitband vorhanden ist.

Zusätzliche Motivation

Am Donnerstag bekam die Grundschule die neuen Geräte überreicht. „Jetzt müssen wir uns erst einmal in die Handhabung reinfuchsen. Aber die Kinder sind schon ganz heiß drauf“, weiß Angela Jurczyk. Die zusätzliche Motivation ihrer Schützlinge ist ein Zubrot.

Von Stephanie Helm