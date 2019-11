170 Bäumchen spendiert

Döbeln

Pünktlich vor dem ersten Advent startet am Freitag in die Döbeln die Weihnachtszeit. Am Freitag eröffnen die Stadtwerke Döbeln auf ihrem Gelände ihr Winterdorf mit der überdachten Eisarena. Ab 13 Uhr können Groß und Klein auf der Eisfläche ihre Pirouetten drehen. Ab 18 Uhr gibt es am Freitag eine große Eröffnungsparty mit Licht- und Lasershow. Am Sonnabend gibt es zur gleichen Zeit eine Eislaufparty mit Schlagersängerin Jennifer Sturm. Am Sonntag, 14 Uhr, holen die Tanzperlen des Zschopautales und der Mittelsächsische Kultursommer Pittiplatsch und seine Freunde aufs Eis.

Neuer Standort, neues Konzept

Das die Eisarena in diesem Jahr auf dem Gelände der Stadtwerke stehen wird, ist Teil des neuen Weihnachtsmarktkonzeptes. Anders als in den letzten Jahren geht der 157. Döbelner Weihnachtsmarkt nicht mehr über 16 Tage sondern nur drei Tage. Statt sich mit der Eisfläche den Obermarkt zu teilen, findet der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr vom 13 bis 15. Dezember am Niedermarkt statt. „Uns hat es für die 14 stadteigenen Weihnachtsmarktbuden nicht an Interessenten gemangelt. Händler aus Döbeln und Umgebung wollten gern drei Tage auf dem Weihnachtsmarkt präsent sein. Mit dem 16 Tage langen Weihnachtsmarkt hatten dagegen viele ein Problem“, sagt Angela Petzold Sachgebietsleiterin für Kultur im Döbelner Rathaus. Gemeinsam mit Grit Neumann, der Vorsitzenden des Döbelner Stadtwerberinges sowie vielen Sponsoren und Partnern stellten sie das neue Weihnachtsmarktkonzept auf die Beine.

Wichtelwerkstatt für Kinder

Neben den üblichen Leckereien und Glühwein wird es nunmehr auch ein weihnachtliches Angebot an Präsenten in den Buden geben, die allesamt einheitlich geschmückt werden. Zudem wird der Weihnachtsmarkt von einem neuen Lichtkonzept beleuchtet, für das die Stadtwerke sorgen. Während der große Döbelner Weihnachtsbaum auf dem Döbelner Obermarkt steht, dreht sich die Pyramide vor der Rosen-Apotheke, leuchten überall Herrnhuter Sterne und soll rund um das Rondell auf dem Niedermarkt eine ganz besondere Atmosphäre entstehen. Im Programm findet sich nach wie vor Altbewährtes, wie der traditionelle Anschnitt des Riesenstollens, ein Lampionumzug und eine bunte Eröffnungsrevue. Ebenso gibt es das traditionsreiche „ Döbeln singt Weihnachtslieder“.

In einem leeren Geschäft am Niedermarkt 17, gleich hinter der Bühne, wird die Wichtelwerkstatt mit Bastelangeboten für Kinder eingerichtet. Hier wird auch der Weihnachtsmann in einem Ohrensessel im Schaufenster sitzen und seine Sprechstunde mit den Kindern abhalten.

Stiefel statt Tassenpfand

„Zum ersten Mal gibt es auf dem Weihnachtsmarkt eine auf 500 Stück limitierte Edition von Glühweinstiefeln, die für 5 Euro gekauft werden und dann wieder verwendet werden können“, freut sich Grit Neumann vom Stadtwerbering über die von den Stadtwerken finanzierte Aktion. Das könnte es als nachhaltige Idee und als Sammlerobjekt auch auf künftigen Döbelner Weihnachtsmärkten geben.

170 Bäumchen spendiert 170 Weihnachtsbäume von einer Weihnachtsbaumplantage im Erzgebirge spendierte die TAG Wohnen der Stadt und dem Stadtwerbering. Damit werden 100 Geschäfte der Innenstadt und der 157. Döbelner Weihnachtsmarkt dekoriert. Nach dem Weihnachtsmarkt gehen die Bäume aber nicht in den Häcksler. Die TAG verschenkt 50 der schmucken Bäumchen am 16. Dezember, um 15 Uhr, vor ihrem Mieterzentrum in der Fronstraße an die Bürger. Dazu müssen sie sich auf dem Weihnachtsmarkt nur einen der kugelförmigen Anhänger sichern.

