18 Gartenlauben in Hartha aufgebrochen

Es ist noch gar nicht so lange her, da wurden in Hartha etliche Lauben geknackt. Damals wurde mindestens ein Täter ermittelt und Teile des Diebesgutes sichergestellt und wieder an die Eigentümer zurückgeben. Jetzt gehen in Hartha allerdings die Einbrüche in die Datschen aufs Neue los, teilte die Polizeidirektion Chemnitz mit.

Gewaltsam Türen aufgehebelt

An insgesamt 18 Gartenlauben an der Gartenstraße machten sich Unbekannte in der Nacht von Sonntag zu Montag zu schaffen. Gewaltsam wurden Türen aufgehebelt und ausgehangen, um in die Lauben vorzudringen. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1500 Euro. Angaben zum Stehlschaden stehen derzeit noch aus.

